Cybergefahr: So sichern Sie OT-Daten kritischer Infrastruktur

Kritische Infrastrukturen werden permanent von Cyberangriffen bedroht. Alle Daten, die auf Operational-Technologie-Systemen (OT) gespeicherten, sollten daher besonders gesichert werden. Denn diese aus Hard- und Software bestehenden OT-Systeme sind mitentscheidend, um die Infrastruktur zu überwachen und zu kontrollieren.

OT-Daten sind die Grundlage für kritische Betriebsbereiche - eine Verletzung von OT-Systemen kann zentrale Geschäftsprozesse gefährden und kritische Daten offenlegen. Viele Betreiber konzentrieren sich darauf, diese Daten mit einer Reihe von Sicherheitskontrollen und -Technik vor Angriffen zu schützen und so die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Einbruchs zu verringern.

Die groß angelegten Angriffe auf JBS oder Colonial Pipeline haben bewiesen, dass es den Akteuren immer häufiger gelingt, diese Schutzebenen zu umgehen. Daher sollten Betreiber kritischer Infrastrukturen ihre Strategien erweitern und Mechanismen etablieren, mit denen sie die Folgen von Cyberattacken stark eingrenzen können. In der Praxis bedeutet dies, dass die Betreiber in der Lage sein sollten, den Geschäftsbetrieb wieder aufzunehmen, während sie sich gleichzeitig mit den Auswirkungen eines erfolgreichen Ransomware-Angriffs beschäftigen.

Eine jüngst von Cohesity global durchgeführte Umfrage ergab aber, dass die Sicherung und der Schutz von Daten nur für etwas mehr als die Hälfte der mehr als 2.000 IT-Entscheidungsträger Priorität haben. Nur bei vier von zehn befragten SecOps-Entscheidern hatte Datensicherung hohes Gewicht.

Dabei sollten insbesondere Betreiber kritischer Infrastrukturen aktiver werden und einen besseren Überblick über ihre IT- und OT-Systeme gewinnen und deren Daten sichern, um insbesondere ausgefeilte Attacken aufspüren zu können.

Die größte Herausforderung für die beteiligten Teams aus den Lagern IT-Infrastruktur und Sicherheit liegt darin, wichtige Daten zu sichern und zugleich zu garantieren, dass die beteiligten Systeme und Prozesse störungsfrei weiterlaufen können. Dies ist entscheidend, unabhängig davon, wo Daten gespeichert sind.

Die Angriffsfläche einer Organisation wird dabei durch seine geschäftskritischen Daten definiert. Cyberangreifer konzentrieren sich in der Regel auf diese wichtigen Daten und die daran beteiligten Prozesse, um gezielt Schaden anzurichten. Denn gelingt es ihnen, diese Daten zu korrumpieren, können sie sehr hohe Verluste und Umsatzeinbußen verursachen.

Um die Folgen dieser Attacken gering zu halten, ist es von großer Bedeutung, dass die verschiedenen Teams im Unternehmen zusammenarbeiten, um einer solch hochentwickelten Cyberbedrohungen zu trotzen. So sollten IT- und SecOps ein gemeinsames geschlossenes Sicherheitskonzept entwickeln, das darauf ausgerichtet ist, Einbrüche so gut es geht zu verhindern. Zeitgleich sollten beide Teams gemeinsame Taktiken entwickeln, wie sich die Folgen einer erfolgreichen Attacke schnell eindämmen lassen. Dies setzt allerdings voraus, dass Unternehmen Prozesse, Richtlinien und Sicherheitskontrollen implementieren, die den Schutz und die Wiederherstellung von Daten im Falle eines Cyberangriffs priorisieren.

Moderne Datenverwaltungsplattformen, die nach den Grundsätzen von Zero Trust aufgebaut sind, können sehr effektiv sein. Sie schaffen einen Überblick über die Datenlandschaft und die Angriffsfläche, helfen, Anomalien zu erkennen und legen die Daten auf Immutable Storage ab, wo sie unveränderbar gespeichert sind. Auf diese Weise können Betreiber kritischer Infrastrukturen ein höheres Niveau an Cyberresilienz gewinnen.