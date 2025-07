KRITIS im Visier: Cybersicherheit zukunftssicher gestalten

Die digitale Transformation von Energie- und Versorgungsunternehmen schreitet zügig voran und wird getrieben von Dekarbonisierung, Dezentralisierung und Automatisierung. Parallel dazu stehen Organisationen vor der Herausforderung, ihre kritischen Infrastrukturen gegen immer raffiniertere Angriffe zu schützen. Die Komplexität der Systeme nimmt zu, während regulatorische Anforderungen steigen und sich die Bedrohungslage dynamisch entwickelt.

Viele Versorger sehen sich dadurch in einem Dilemma: Einerseits gilt es, gesetzliche Vorschriften strikt einzuhalten, andererseits müssen operative Prozesse stabil und innovationsfähig bleiben. Doch Sicherheit und Effizienz schließen sich keineswegs aus, solange Schutzmaßnahmen ganzheitlich gedacht werden.

Ein weiterer kritischer Angriffsvektor entsteht durch die Einbindung externer Partner. Wartungsfirmen, Systemintegratoren oder Softwareanbieter haben häufig weitreichenden Zugriff auf sensible Bereiche der Infrastruktur, insbesondere in vernetzten OT -Umgebungen. Solche Schnittstellen bergen erhebliche Risiken. Umso wichtiger ist es, technische Kontrollmechanismen entlang der gesamten Lieferkette zu etablieren.

Im nächsten Schritt sollten Detection- und Response-Prozesse zwischen IT und OT vereinheitlicht werden. Gemeinsame Sicherheitsrichtlinien, abgestimmte Alarme und integrierte Security Operations Center (SOC) ermöglichen eine schnelle, koordinierte Reaktion auf Bedrohungen – unabhängig davon, wo diese entstehen. Auf organisatorischer Ebene empfiehlt sich die enge Zusammenarbeit von IT-, OT- und Sicherheitsteams, um Silos aufzubrechen und den Wissenstransfer zu fördern.

Hilfreich ist zudem die Orientierung an etablierten Rahmenwerken wie dem Cyber Assessment Framework (CAF), das konkrete Kriterien für Wirksamkeit, Verantwortlichkeit und kontinuierliche Verbesserung definiert. In Verbindung mit rollenbasierten Schulungen und klaren Zuständigkeiten können regulatorische Anforderungen ohne operative Engpässe in bestehende Governance-Strukturen eingebunden werden.

Darüber hinaus gewinnt die Rolle der Cybersicherheit als Enabler strategischer Ziele an Bedeutung. Ein Unternehmen, das Risiken frühzeitig erkennt und handlungsfähig bleibt, kann neue Technologien schneller einführen, regulatorische Anforderungen proaktiv erfüllen und das Vertrauen von Kunden und Partnern stärken. Damit wird Sicherheit nicht zur Last, sondern zum integralen Bestandteil unternehmerischer Resilienz und Innovationsfähigkeit.

Schließlich stellt sich die Frage nach der Wirtschaftlichkeit: Wie lassen sich steigende Sicherheitsausgaben rechtfertigen, wenn gleichzeitig Budgetrestriktionen und Fachkräftemangel die Umsetzung erschweren? Ein möglicher Ausweg liegt in der Konsolidierung der Sicherheitsarchitektur. Die Integration von Lösungen auf einer gemeinsamen Plattform reduziert Schnittstellen, minimiert redundante Funktionen und vereinfacht den operativen Betrieb. Insbesondere cloudbasierte Plattformmodelle bieten hier Vorteile in Bezug auf Skalierbarkeit, Automatisierung, Effizienz und Interoperabilität.

Fundament für Versorgungssicherheit

Cybersicherheit in Energie- und Versorgungsunternehmen ist längst kein reines IT-Thema mehr. Sie betrifft alle Ebenen, vom Vorstand bis zum operativen Betrieb. Um kritische Infrastrukturen effektiv zu schützen, Third Party Risks einzudämmen und IT sowie OT wirkungsvoll zu verzahnen, muss Sicherheit als strategische Daueraufgabe begriffen werden. Die gute Nachricht: Technologische und methodische Werkzeuge dafür sind vorhanden – entscheidend ist vielmehr, wie sie genutzt werden. Denn Cybersicherheit wird dort wirksam, wo sie als Bestandteil unternehmerischer Resilienz verstanden und konsequent in Strukturen, Prozesse und Partnerschaften eingebettet wird.

Über den Autor:

Andy Schneider ist Chief Security Officer EMEA Central bei Palo Alto Networks. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der IT-Branche setzt er sich für die Stärkung der Cyberresilienz bei C-Level-Führungskräften ein, agiert als deren enger Berater und etabliert zukunftsweisende Thought-Leadership-Themen in der Branche.

