Big Data und Cybersicherheit: wie hängt beides zusammen?

Unternehmen sammeln heute eine unglaubliche Menge an Daten. Je mehr Daten vorhanden sind, desto größer ist das Risiko, Ziel von Cyberangriffen zu werden. Unternehmen müssen daher diese Datenmengen effizient analysieren, um mögliche Gefahren frühzeitig zu erkennen und entsprechend handeln zu können. Ein umfassendes Analytics-Tool ist dafür unerlässlich.

In diesem Artikel erfahren Sie, inwiefern Big Data und Cyber-Security zusammenhängen und wie Big Data Analytics dazu beitragen kann, die Cyber-Security in Ihrem Unternehmen zu erhöhen.

Die zunehmende Nutzung von Big Data ist jedoch auch den Cyberkriminellen nicht entgangen, da viele Hacker nun Unternehmen, die Big Data nutzen, als Hauptziel ansehen. Die steigende Zahl von Datenschutzverletzungen in den letzten Jahren ist ein deutliches Zeichen für die Schwachstellen von Big Data. Doch was genau sind die Herausforderungen von Big Data für die Cybersicherheit ?

Jeden Tag werden unzählige sensible Datensätze von Unternehmen auf der ganzen Welt verarbeitet. Wenn diese Informationen in die falschen Hände geraten, können die Folgen katastrophal sein.

Je schneller ein Angriff erkannt wird, desto schneller können Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Big Data ist für die Automatisierung dieser Prozesse äußerst wertvoll. Sie hilft bei der Analyse von Verhaltensmustern anhand historischer Daten und Echtzeitinformationen, um festzustellen, was als normal gilt und was nicht. Dies ist entscheidend, um angemessen auf solche Vorfälle reagieren zu können.

Auch wenn man vielleicht nicht sofort an eine Verbindung zwischen Big Data und Cyber-Security denkt, so wird doch schnell klar, wie wichtig diese Kombination ist, insbesondere wenn es um das Sammeln und sichere Speichern großer Datenmengen geht.

Fazit

Big Data und Cybersicherheit stehen in einem engen und komplexen Zusammenhang.

Unternehmen, die große Mengen an Daten sammeln, werden zunehmend Ziel von Cyberangriffen, wodurch die Bedeutung einer effizienten Datenanalyse zur Früherkennung von Bedrohungen steigt. Big Data Analytics spielt dabei eine entscheidende Rolle, da sie das Erkennen von Verhaltensmustern und ein proaktives Management von Sicherheitsrisiken ermöglicht.

Der Einsatz von Big Data in Kombination mit KI und maschinellem Lernen kann die Cybersicherheit verbessern, indem ungewöhnliche Aktivitäten schnell erkannt und Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Damit wird Big Data von einem potenziellen Sicherheitsrisiko zu einem wichtigen Instrument im Kampf gegen Cyberkriminalität.

Über den Autor:

Marcel Scherbinek ist seit 2017 Teil des beratungscontors und verantwortet in seiner Funktion als Bereichsleiter Advanced Analytics Platform branchenübergreifendes Datenmanagement, sowie Advanced Analytics mit SAP und Non-SAP Systemen. Herr Scherbinek ist ein erfahrener Big-Data-Experte und mit seiner mehrjährigen Projekterfahrung begleitet Herr Scherbinek seine Kunden strategisch, fachlich und in der Entwicklung in einem breiten Spektrum in und um Data & Analytics. Darüber hinaus verantwortet und gestaltet Herr Scherbinek gemeinsam mit seinen Kunden komplexe Advanced-Analytics-Szenarien innerhalb einer Data & Analytics Landschaft.

Die Autoren sind für den Inhalt und die Richtigkeit ihrer Beiträge selbst verantwortlich. Die dargelegten Meinungen geben die Ansichten der Autoren wieder.