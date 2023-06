Beständige Verteidigung schützt vor willkürlicher Ransomware

Die Häufigkeit von Ransomware-Angriffen nimmt weiter zu. Zwischen Sommer 2021 und Sommer 2022 waren 76 Prozent der Unternehmen von Ransomware-Angriffen betroffen, was laut dem Data Protection Trends Report 2022 einen Anstieg von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutete. Gleichzeitig ist die Bedrohungslandschaft so unbeständig wie nie zuvor. Es finden mehr Angriffe statt. Sie sind vielfältiger. Und sie können schwerwiegende Folgen für die betroffenen Unternehmen haben.

Anstatt angesichts der Macht der Cyberangriffe, die auf sie warten könnten, vor Angst zu zittern, müssen sich Unternehmen auf das konzentrieren, was sie kontrollieren können – ihre Verteidigung. Um Ihr Unternehmen vor Cyberangriffen zu schützen, müssen Sie einige grundlegende und konsistente Prinzipien befolgen – ganz gleich, was Ihnen entgegengeschleudert wird.

Der wilde Westen der Ransomware Die derzeitige Cyberlandschaft vermittelt ein Gefühl von Gesetzlosigkeit und Brutalität. Für Regierungen ist es schwierig, Cyberkriminelle zur Rechenschaft zu ziehen, und Unternehmen sind oft bestrebt, die öffentliche Aufmerksamkeit auf lediglich einen Vorfall zu minimieren, der sie gefährdet hat. Dies trägt dazu bei, dass der Fokus fast ausschließlich auf dem Opfer und nicht auf dem Kriminellen liegt. Auch die Schuldfrage wird häufig zu Ungunsten der Betroffenen gestellt und schnell sehen sich geschädigte Institutionen dem Fingerzeig der Öffentlichkeit gegenüber. Denn bedauerlicherweise geht für die Bestohlenen mit einem Ransomware-Angriff, bei dem Daten entwendet wurden, auch ein Verstoß der Datenschutz-Grundverordnung einher. Darüber hinaus ist Ransomware – wie die meiste moderne Cyberkriminalität – fast wahllos, was die Leidtragenden angeht. Tatsache ist, dass jedes Unternehmen ein Ziel ist. Natürlich nutzen manche Hacktivisten-Organisationen wie Anonymous organisierte Cyberangriffe als Mittel zur Durchsetzung sozialer Gerechtigkeit. Über diese Attacken prangern sie Unternehmen oder Regierungen an, die sie als unmoralisch, ungesetzlich oder gefährlich ansehen. Dabei hilft ihnen die mediale Aufmerksamkeit, die meist auf derartige Vorkommnisse gelenkt wird. Aber selbst die philanthropischsten und tugendhaftesten Unternehmen können in die Situation gelangen, eine cyberkriminelle Bande anzuflehen, ihre Daten und Systeme wiederherzustellen. Natürlich wollen diese dafür aber ein saftiges Lösegeld.

Ist Phishing das Angeln, dann ist Ransomware das Schleppnetzfischen Oft wird ein Vergleich zwischen Cyberangriffen und Angeln gezogen. Daher auch der Begriff Phishing, der sich darauf bezieht, dass eine E-Mail oder ein Text als Köder verwendet wird, um ein Opfer zum Anbeißen zu verleiten – in diesem Fall zum Klicken auf einen Link und zum unwissentlichen Herunterladen von Malware auf sein Gerät. Vor allem bei Ransomware sehen wir jetzt, dass Angriffe im industriellen Maßstab durchgeführt werden, die eher dem Schleppnetzfischen ähneln. Es handelt sich nicht um einen Mann mit einer Angel, der einen oder zwei Fische zum Anbeißen bringt. Es handelt sich um KI-gestützte Algorithmen, die so programmiert sind, dass sie alles und jeden ins Visier nehmen, um alles zu fangen, was sie können. Diese willkürliche Natur wird durch die Tatsache verstärkt, dass Cyberangriffe im Allgemeinen schwer einzudämmen sind. So ist beispielsweise die Cyberkriegsführung zwischen Nationalstaaten eine Bedrohung für jede Organisation – nicht nur für diejenigen, die in der Schusslinie zu stehen scheinen. Das haben wir beim NotPetya-Angriff im Jahr 2017 gesehen. Dabei geriet ein Versorgungsunternehmen ins Visier einer Attacke, die sich durch eine völlig organische Ausbreitung des Chaos auf mehrere nicht miteinander verbundenen Organisationen auswirkte. Auch die Angriffsarten entwickeln sich ständig weiter. Der LokiLocker-Angriff war zum Beispiel einer der ersten gemeldeten Ransomware-Stämme, der eine Disk-Wiper-Funktionalität enthielt. Dies bedeutet, dass Unternehmen nicht nur durch die Einstellung von Diensten und die Androhung von Datenerpressung genötigt werden: Jetzt droht ihnen auch der vollständige Verlust großer Datenmengen, wenn sie nicht zahlen.