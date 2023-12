5 Herausforderungen bei der KI-Implementierung

Wenn es darum geht, die Effizienz und Effektivität von Geschäftsprozessen zu erhöhen und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen, birgt die Implementierung von künstlicher Intelligenz (KI) in Automatisierungs- und Prozessorchestrierungs-Workflows ein enormes Potenzial. Neben gewissen Herausforderungen und Risiken ist der Einsatz von KI aber auch mit Chancen verbunden.

Abgesehen von den Bedrohungen, vor denen einige KI-Expertinnen und Experten warnen — was eine Diskussion für sich ist — gibt es Aspekte, die Führungskräfte berücksichtigen sollten, bevor sie KI in ihren Technologie-Stack für Hyperautomation integrieren.

Mit dem richtigen Fachwissen, den richtigen Partnerschaften und der Kontrolle durch Menschen können KI-Systeme in der Automatisierung unglaublich effektiv sein. Hier sind einige der zentralen Herausforderungen, die mit KI-Implementierungen in der Automatisierung einhergehen – und wie sie gelöst werden können.

Viele Unternehmen bieten für das maschinelle Lernen geeignete Datensätze für Automatisierungszwecke an, zum Beispiel Daten zur Prozessausführung, die zur kontinuierlichen Verbesserung von Prozessmodellen verwendet werden. Damit lässt sich die Trainingszeit verkürzen und der Aufwand für Data Scientists und Data Engineers erheblich reduzieren. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass diese hochqualifizierten Mitarbeitenden ihre Arbeitszeit sinnvoller nutzen — denn ihre Fähigkeiten sind Mangelware und die Nachfrage nach ihnen ist hoch.

Auf dem Weg zur KI-gestützten Entscheidungsfindung ist es von entscheidender Bedeutung, dass weiterhin Menschen beteiligt sind und die algorithmisch generierten Ergebnisse überprüft werden, um Bias und andere Arten von Ungenauigkeit zu vermeiden. Die Einbindung des Menschen ist ein entscheidender Schritt, um Algorithmen so neu zu trainieren, dass sie in einer Produktionsumgebung effektiver arbeiten.

Ungenauigkeit und Bias sind zwei ausschlaggebende und immer wiederkehrende Probleme beim Einsatz von KI, die eine menschliche Überwachung erfordern. Zum Beispiel sind generative KI-Anwendungen anfällig für Halluzinationen oder sie erfinden Aussagen auf Grundlage ihres Trainingsdatensatzes. Zudem können Datensätze, in denen Verzerrungen enthalten sind und die in ein maschinelles Lernmodell eingespeist werden, zu fehlerhaften Ergebnissen führen. Wenn ein Finanzdienstleister beispielsweise ein KI-gesteuertes automatisiertes System zur Annahme oder Ablehnung von Kreditanträgen einsetzt, ist es wichtig, gut dokumentierte, systemische Vorurteile gegenüber Frauen oder ethnischen Minderheiten zu vermeiden, die im Trainingsdatensatz enthalten sein können.

3. Sicherheit

Viele große Sprachmodelle und andere Modelle des maschinellen Lernens wurden anhand umfangreicher Online-Daten trainiert, die von Internetnutzern generiert wurden. Beispielsweise werden öffentlich verfügbare Amazon- und Yelp-Rezensionen verwendet, um Sentiment-Analyse-Algorithmen zu trainieren.

„Auch wenn die Herausforderungen bei der Entscheidung für die Implementierung von KI sicherlich eine Rolle spielen, sollten sie die Experimentierfreudigkeit eines Unternehmens nicht beeinträchtigen.“ Jakob Freund, Camunda

In Unternehmen kann die Verwendung öffentlich verfügbarer Modelle wie ChatGPT ein Risiko für vertrauliche Daten wie persönlich identifizierbare Informationen (PII) oder geistiges Eigentum darstellen. Es ist wichtig, dass bei der Verwendung dieser Tools die Unternehmensrichtlinien zum Datenschutz eingehalten werden. Um solche Probleme zu vermeiden, entwickeln viele Unternehmen ihre eigenen proprietären Modelle für maschinelles Lernen auf der Grundlage interner Datensätze, was das Risiko verringert, dass Unternehmensdaten in die falschen Hände geraten.