Ziehen Sie Edge Chromium für Business Desktops in Erwägung

Als Microsoft 2015 seinen Edge-Browser für Windows 10 und Xbox einführte, hatte der Anbieter mit einem geringen Marktanteil und begrenzter Geräteunterstützung zu kämpfen. Im Januar 2020 kündigte Microsoft eine neue Version von Edge an, die auf Googles Open-Source-Browserprojekt Chromium aufbaut.

Was sind die Voraussetzungen für den Einsatz von Edge?

Nach der Umstellung auf Chromium stieg der Nutzeranteil von Edge an. Das lag zum Teil daran, dass Microsoft Edge Chromium in seinem kumulativen Update vom April 2021 bündelte und es damit zu einem integralen Bestandteil von Windows machte. Auf diesem Weg kamen viel mehr Nutzer in Kontakt mit Edge Chromium und es läuft auf praktisch allen gängigen Betriebssystemen der Branche, einschließlich der folgenden: