Vorteile und Nachteile von KI-generierten Inhalten

KI-generierte Inhalte werden immer beliebter. Viele Menschen fragen sich daher, wie man sie nutzen kann und ob sie wirklich authentisch klingen.

Künstliche Intelligenz (KI) nimmt im Technologiesektor rasant zu, unter anderem im Supply Chain Management (SCM), der Lebensmittelindustrie, bei Chatbots und der Generierung von Inhalten und Bildern. KI-generierte Bilder gerieten allerdings in die Schlagzeilen, da Kritiker behaupten, dass die KI-Systeme (zum Beispiel Dall-E von OpenAI) das geistige Eigentum der Menschen an bekannten Modellen stehlen. Und man fragt sich, ob KI den Platz von Künstlern und Illustratoren einnehmen wird.

OpenAI stellte ein ähnliches KI-Programm für Textinhalte vor, das als ChatGPT bekannt ist. Dieser Bot ist allgemeiner gehalten und bietet eine offene Eingabeaufforderung für Benutzer, um Fragen zu stellen, einen Befehl zu erteilen oder um eine Beobachtung zu bitten. Der Bot beantwortet sowohl allgemeine als auch spezifische Fragen.

Das System generierte Antworten, die nach Ansicht von Professoren und anderen Lehrkräften ausführlich genug waren, um eine gute Note zu erhalten. Nach einer weiteren Überprüfung erklärten jedoch einige Quellen – wie zum Beispiel Stack Overflow für Programmierer und Entwickler –, dass die Informationen nicht korrekt seien, und untersagten vorübergehend die Beantwortung von Fragen mit diesem System. Da es keine Grenzen für die Antworten gibt, die ChatGPT geben kann, durfte ein Nutzer sogar nach der Herstellung von Sprengstoff und Ladendiebstahl suchen, was zu weiteren Kontroversen führte.

Unternehmen suchen nach KI-Tools, die sie bei der Erstellung von Inhalten und beim Verfassen von Texten unterstützen. Es wird dabei häufig die Frage gestellt, ob KI Autoren ersetzen. KI-generierte Inhalte eignen sich zwar nicht für alle Texterstellungsaufgaben, aber es gibt einige gute Möglichkeiten, diese Tools einzusetzen.

Was sind KI-generierte Inhalte? KI-generierte Inhalte sind Texte wie Blogs, Marketingmaterialien, Artikel und Produktbeschreibungen, die von einer Maschine geschrieben werden. Der KI-Generator erstellt den Inhalt, nachdem eine Person Informationen wie Schlüsselwörter, Sätze und Themen eingegeben hat. KI-generierte Inhalte können den Schreibprozess beschleunigen, und Unternehmen fangen an, davon Notiz zu nehmen. Vermarkter können den Einsatz von KI-generierten Inhalten in Betracht ziehen, um den manchmal zeitaufwendigen und teuren Content-Marketing-Prozess zu automatisieren.

Wie funktionieren KI-generierte Inhalte? Um Inhalte zu erstellen, geben die Nutzer das gewünschte Textformat, ein Thema und Schlüsselwörter ein. Die KI durchsucht daraufhin das Internet und stellt einen Text zusammen, der dem gewünschten Format entspricht. Einige Tools schreiben auch die vorhandenen Inhalte eines Unternehmens um und fügen auf der Grundlage von Internetsuchen und Bearbeitungswerkzeugen Informationen hinzu. Diese Tools können die vorhandenen Inhalte so umformatieren, dass sie in andere Kommunikationsmedien passen, zum Beispiel einen Blogartikel in einen Beitrag für soziale Medien oder einen E-Mail-Entwurf verwandeln. Es gibt einige kostenlose Content-Generatoren, andere sind kostenpflichtig, wenn es um tiefergehende Inhalte geht.

Was sind die Vorteile von KI-generierten Inhalten? KI-generierte Inhalte können in mehrfacher Hinsicht wertvoll sein. Hier sind einige der Vorteile. Effizienz und Skalierbarkeit KI kann Inhalte viel schneller erstellen als Menschen, was wahrscheinlich der größte Vorteil ist. Ein KI-Tool kann einen Artikel in wenigen Minuten erstellen. Ein menschlicher Autor braucht länger, um den Artikel zu recherchieren und zu schreiben. Multipliziert man die kurze Bearbeitungszeit mit der Anzahl der Artikel, so kann ein KI-Tool eine beträchtliche Menge an Inhalten produzieren. KI hilft auch bei der Sprachlokalisierung für verschiedene geografische Gebiete und kann soziale Medien mit Personalisierung für verschiedene Websites erstellen. Kosten Die Beauftragung hochwertiger Content-Autoren kostet in der Regel ein paar hundert Dollar pro Projekt, je nach Länge des Artikels, der Anzahl der Teile und dem erforderlichen Fachwissen. Für qualitativ hochwertige, gut recherchierte Inhalte kann dieses Geld gut angelegt sein. Einige KI-Schreibprogramme sind kostenlos, während andere eine monatliche Gebühr verlangen. KI-generierte Inhalte eignen sich möglicherweise besser für einfachere Inhalte als für Artikel, die Fachwissen erfordern. Suchmaschinenoptimierung KI-Inhaltsgeneratoren blättern durch Tausende von Online-Dokumenten, um die Informationen zu erfassen. Bei der Durchsicht all dieser Dokumente wählen die Generatoren Schlüsselwörter aus, um die Suchmaschinenoptimierung (SEO) zu verbessern. Das KI-Tool kann dem Verfasser von Inhalten Schlüsselwörter vorschlagen. Durch die Verwendung dieser Schlüsselwortvorschläge in einem Artikel wird der Inhalt in den Suchmaschinenrankings höher angezeigt, wenn er den übrigen Richtlinien der Autorität entspricht und von einem Menschen geschrieben wurde. Schreibblockade überwinden Eine Schreibblockade ist eine häufige Hürde für viele Menschen. Manchmal fällt es Autoren schwer, aussagekräftige Inhalte zu einem Thema zu erstellen, über das sie nur wenig wissen. Um diese Hürde zu überwinden, können KI-Tools detaillierte Gliederungen und Stichpunkte erstellen, die dem Autor helfen zu bestimmen, was in den Artikel aufgenommen werden soll. KI-Tools können dabei unterstützen, Schreibblockaden zu überwinden und Ideen zu entwickeln, um mit dem Schreiben zu beginnen.

Was sind die Nachteile von KI-generierten Inhalten? Es gibt einige Überlegungen zu KI-generierten Inhalten. Manche Inhalte werden am besten von einem menschlichen Autor verfasst. Hier sind einige Nachteile von KI-generierten Inhalten. Qualitätsbedenken und mögliche Plagiate KI stützt sich bei der Erstellung von Inhalten auf Daten und Algorithmen. Der beabsichtigte Ton kann dabei verloren gehen. KI-Tools können Schwarz-Weiß-Bereiche eines Themas abdecken, aber Grauzonen sind eher subjektiv. Suchmaschinen können Inhalte auch deshalb kennzeichnen, weil sie veröffentlichten Materialien ähneln, da sie aus denselben Quellen stammen. Die KI-Tools fügen Inhalte von verschiedenen Websites zusammen und formulieren sie neu. Dieser Prozess verstößt gegen die Google-Richtlinien zum Zusammenfügen und Kombinieren von Inhalten. Die Inhalte müssen verbindlich und informativ sein, was schwer zu erreichen ist, wenn Informationen von verschiedenen Websites ohne ordnungsgemäße menschliche Überprüfung zusammengefügt werden. Algorithmen werten Inhalte ab Google veröffentlichte im August 2022 sein Update für hilfreiche Inhalte, das hilfreiche Inhalte, die von Menschen für Menschen geschrieben wurden hervorhebt. Suchmaschinen-Crawler suchen nach Inhalten, die von Menschen verfasst wurden, was eine kohärentere SEO-Praxis ermöglicht. Das Update zielt darauf ab, Inhalte zu bestrafen, die in erster Linie erstellt werden, um in den Suchmaschinenergebnissen höher zu ranken. KI-Tools bewerten SEO-Ergebnisse zuerst, ohne den Text wirklich zu verstehen, so dass sich die Ergebnisse auf Schlüsselwörter konzentrieren und nicht informativ für den Leser sind. Mangelnde Kreativität und Personalisierung Kreative Inhalte machen Artikel ansprechender. Menschen neigen dazu, Artikel zu teilen, mit denen sie sich verbunden fühlen, aber KI verfügt nicht über die emotionale Intelligenz, um eine Geschichte zu erzählen, sondern fügt stattdessen Fakten zu einer Gliederung hinzu. KI stützt sich auf vorhandene Webinhalte und Daten, um Formulierungen zu entwickeln. KI versteht nicht, was der Nutzer mit seinen Anfragen bezweckt, und hat noch nicht den gesunden Menschenverstand. Menschliche Bearbeitung weiter erforderlich KI-generierte Inhalte müssen immer noch von Menschen durchgelesen werden. Das spart zwar Zeit, aber es müssen immer noch Menschen beteiligt sein und die Artikel auf ihre Qualität hin überprüfen. KI-Tools kombinieren Informationen von mehreren Websites zu einem einzigen Artikel. Dabei kann es zu Verwechslungen kommen, zum Beispiel bei Produktbeschreibungen mit Texturen und Farben, da KI-Tools die Bedeutung von Adjektiven nicht verstehen. Sie können keine neuen Ideen generieren KI-Tools verwenden vorhandene Daten für den Inhalt, was bedeutet, dass sie keine neuen Ideen oder originellen Inhalte hervorbringen können. KI-Tools machen es schwer, neue Inhalte mit den neuesten, trendigen Ideen und Themen zu generieren.

Möglichkeiten zur Verwendung von KI-generierten Inhalten KI-generierte Inhalte eignen sich am besten als Schreibhilfe, anstatt sich ausschließlich auf die Technologie zu verlassen. Hier sind einige Möglichkeiten, KI-Tools zur Unterstützung bei der Erstellung von Inhalten einzusetzen: Recherche. Für Autoren, die Probleme haben, ein Thema zu organisieren oder Ideen zu finden, können KI-generierte Inhalte den Einstieg erleichtern. Einige Tools geben Anregungen, was man in ein breiteres Themenspektrum aufnehmen könnte, um den Rechercheprozess einzugrenzen.

Für Autoren, die Probleme haben, ein Thema zu organisieren oder Ideen zu finden, können KI-generierte Inhalte den Einstieg erleichtern. Einige Tools geben Anregungen, was man in ein breiteres Themenspektrum aufnehmen könnte, um den Rechercheprozess einzugrenzen. Schreibblockade überwinden. Für Autoren, die ihr Thema kennen, können KI-generierte Inhalte den Einstieg erleichtern, indem sie ein paar hundert Wörter zu dem Thema vorschlagen. Einige Tools empfehlen Überschriften, damit die Autoren gleich loslegen und ihre Inhalte anpassen können.

Für Autoren, die ihr Thema kennen, können KI-generierte Inhalte den Einstieg erleichtern, indem sie ein paar hundert Wörter zu dem Thema vorschlagen. Einige Tools empfehlen Überschriften, damit die Autoren gleich loslegen und ihre Inhalte anpassen können. Aktuelles Material Korrekturlesen. Um sicherzustellen, dass ein Artikelentwurf optimiert ist, können Autoren ihn mit KI-Tools überprüfen. Das Tool kann auch Schlüsselwörter und Phrasen hervorheben, die verwendet werden sollten. KI-Tools können auch bei der Überprüfung der Grammatik und der Korrektur von Rechtschreibfehlern helfen.

Um sicherzustellen, dass ein Artikelentwurf optimiert ist, können Autoren ihn mit KI-Tools überprüfen. Das Tool kann auch Schlüsselwörter und Phrasen hervorheben, die verwendet werden sollten. KI-Tools können auch bei der Überprüfung der Grammatik und der Korrektur von Rechtschreibfehlern helfen. Kurze Inhalte schreiben. KI-Tools können viele Inhalte in kurzer Zeit produzieren und sind daher eine gute Möglichkeit, um Langeweile bei sich wiederholenden Aufgaben zu vermeiden. Während einige Kommunikationen eher eine emotionale Seite erfordern, ist dies bei kurzen Beschreibungen nicht der Fall. Produktbeschreibungen, Metatags, Anzeigentexte und Beiträge für soziale Medien sind Beispiele für kurze Texte für Inhaltsgeneratoren.

KI-Tools können viele Inhalte in kurzer Zeit produzieren und sind daher eine gute Möglichkeit, um Langeweile bei sich wiederholenden Aufgaben zu vermeiden. Während einige Kommunikationen eher eine emotionale Seite erfordern, ist dies bei kurzen Beschreibungen nicht der Fall. Produktbeschreibungen, Metatags, Anzeigentexte und Beiträge für soziale Medien sind Beispiele für kurze Texte für Inhaltsgeneratoren. Übersetzen. Damit schriftliches Material alle Zielgruppen anspricht, können KI-Generatoren dabei helfen, Inhalte in verschiedene Sprachen zu übersetzen.

Damit schriftliches Material alle Zielgruppen anspricht, können KI-Generatoren dabei helfen, Inhalte in verschiedene Sprachen zu übersetzen. Templates erstellen. KI-Tools können bei der Erstellung von E-Mails oder anderen Vorlagen helfen. Einige KI-Tools bieten verschiedene Arten von vorgefertigten Vorlagen an, in die die Nutzer individuelle Informationen einfügen können.

Beispiel für KI-generierte Inhalte Es gibt viele KI-Inhaltsgeneratoren. Das folgende Beispiel zeigt, wie es mit einem Programm namens copy.ai funktioniert: Wählen Sie den Stil auf der linken Seite (Tools).

Beschreiben Sie das Thema kurz (What are you looking to create?).

Fügen Sie die Hauptpunkte hinzu (What are the main points you want to cover?).

Wählen Sie einen Tonfall (Choose a tone). Abbildung 1: Screenshot des Copy.ai-Content-Generators mit Informationen zur Erstellung eines Artikels. Es werden einige Optionen für den Text angezeigt. Hier ist der KI-generierte Inhalt aus den eingegebenen Informationen: KI-generierte Inhalte sind auf dem Vormarsch, aber es gibt auch einige Nachteile. Hier ein Blick auf die Vor- und Nachteile dieser neuen Form von Inhalten. Wie KI-generierte Inhalte funktionieren KI-generierte Inhalte werden von einem Algorithmus erstellt, der Daten verwendet, um mehr über Ihr Unternehmen, Ihre Produkte und Ihre Kunden zu erfahren. Der Algorithmus erstellt dann anhand dieser Informationen einen Text, der sich anhört, als sei er von einem Menschen geschrieben worden, der aber in Wirklichkeit vollständig computergeneriert ist. Vorteile von KI-generierten Inhalten 1. Der Inhalt ist immer frisch und relevant 2. Inhalte können schnell und zu geringen Kosten erstellt werden 3. Die Qualität der Inhalte ist genauer als von Menschen geschriebene Inhalte Nachteile von KI-generierten Inhalten 1. Normalerweise ist der Stil zu roboterhaft und unnatürlich 2. In der Regel mangelt es ihnen an Kreativität und Originalität Viele der in diesem Artikel enthaltenen Informationen sind in den oben genannten KI-generierten Inhalten enthalten. Die KI-Inhalte sind jedoch nicht besonders umfassend oder unterhaltsam, selbst wenn sie in einem freundlichen Ton verfasst sind. In diesem Artikel werden die Erklärungen ausführlicher und mit Beispielen versehen. Der von der KI generierte Inhalt scheint eher eine Gliederung zu sein und benötigt zusätzliche Informationen, um wie ein von Menschen geschriebener Artikel zu wirken.