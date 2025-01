11 Wege, um Desinformationen in sozialen Medien zu erkennen

Fake News sind nichts Neues, aber die Geschwindigkeit, mit der sie sich verbreiten können, ist es. Vielen Menschen fällt es schwer, echte Nachrichten von falschen Informationen im Internet zu unterscheiden, was zu Verwirrung führt.

Während des US-Präsidentschaftswahlkampfs 2024, aber auch während des Bundestagswahlkampfs 2025, verbreitete Künstliche Intelligenz (KI) in den sozialen Medien Bilder von politischen Persönlichkeiten mit falschen Nachrichten. Spam-KI-Nachrichten überschwemmen die Facebook-Feeds der Menschen mit zufälligen Inhalten, die scheinbar von Bot-Konten erneut geteilt werden, um Interaktionen zu generieren. Fake-X-Konten, ehemals Twitter-Konten, bewerben Kandidaten oder bringen sie in Misskredit mit gestohlenen Bildern und Deepfakes.

Es gibt aber auch ausländische Einmischung und Bedenken hinsichtlich der Sicherheit. Mitarbeiter nationaler Geheimdienste stellen zunehmende Bemühungen zur Wahlbeeinflussung durch KI-generierte Inhalte aus China, dem Iran und Russland fest. Der Iran wird beschuldigt, den ehemaligen Präsidenten Donald Trump bedroht und Desinformationen über seinen Wahlkampf verbreitet zu haben. Die Biden-Regierung hat vom Kreml betriebene Websites beschlagnahmt, um die US-Präsidentschaftswahlen mit Desinformationen zu beeinflussen. Das FBI bezeichnet diese Einflusskampagnen in einer eidesstattlichen Erklärung als „Doppelganger“ und kündigte Strafanzeigen gegen russische Organisationen, Sanktionen gegen Unternehmen und die Beschlagnahme von Internet-Domains an. Damit soll die Verbreitung von Desinformationen gestoppt werden.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Russland soziale Medien zur Verbreitung von Desinformationen nutzt. Russland hat eine digitale Barriere errichtet, um seine Bürger daran zu hindern, auf Informationen über seine Kriegsbemühungen mit der Ukraine zuzugreifen. Russische Bürger müssen sich auf die Informationen verlassen, die ihre Behörden zulassen, da sie von globalen Informationen abgeschnitten sind. Ein freies und offenes Internet gibt es in Russland nicht.

Eines der Hauptprobleme dieser digitalen Barriere ist die Verbreitung von Desinformationen. Die Russen erhalten falsche Informationen, wie zum Beispiel die Behauptung, dass die Ukraine der Aggressor in diesem Konflikt sei.

Soziale Medien werden für Leser immer häufiger zur Quelle für Nachrichten und Informationen. Allerdings sind nicht alle Informationen auf diesen Seiten vertrauenswürdig. Das Rote Kreuz ging Gerüchten nach, dass die US-Bundesregierung den Opfern des Hurrikans Helene absichtlich Hilfe vorenthalten habe. Die Verbreitung dieser Falschinformationen schadet den Hilfsmaßnahmen in den betroffenen Gebieten, da die Menschen nur ungern Geld und Hilfsgüter spenden.

Meta kündigte an, dass es 2025 die Faktenprüfer abschaffen und durch benutzergenerierte Community Notes ersetzen wird, um Inhalte zu kennzeichnen. Dies kann zu mehr schädlichen Inhalten auf Facebook und Instagram führen.

Desinformation kann Misstrauen hervorrufen, da ihr Hauptziel die Täuschung ist. Und sie kann sich durch Bots, Voreingenommenheit, Teilen von Inhalten und Hacker verbreiten. Erfahren Sie im Folgenden 11 Möglichkeiten, wie Sie Desinformation in sozialen Medien erkennen können.

11 Möglichkeiten, Desinformation in sozialen Medien zu erkennen

Der erste Schritt zur Bekämpfung der Verbreitung von Falschmeldungen in den sozialen Medien besteht darin, Fake News zu identifizieren. Am besten ist es, sie noch einmal zu überprüfen, bevor man sie mit anderen teilt. Hier sind 11 Tipps, um Fake News zu erkennen und Falschmeldungen zu identifizieren.

1. Überprüfen Sie andere zuverlässige Quellen

Suchen Sie auf anderen seriösen Nachrichtenseiten und in anderen Medien, ob sie über diese Geschichte berichten. Suchen Sie nach glaubwürdigen Quellen, die in der Geschichte zitiert werden. Glaubwürdige, professionelle Nachrichtenagenturen haben strenge redaktionelle Richtlinien für die Überprüfung von Fakten in einem Artikel.

2. Überprüfen Sie die Quelle der Informationen

Wenn diese Geschichte aus einer unbekannten Quelle stammt, recherchieren Sie. Untersuchen Sie die Webadresse der Seite und achten Sie auf seltsame Domains, wie zum Beispiel .infonet oder .offer. Achten Sie auf Rechtschreibfehler des Firmennamens in der URL-Adresse.

Berücksichtigen Sie den Ruf der Quelle und deren Fachwissen in der Angelegenheit. Betrüger können Webseiten erstellen, die professionelle Websites imitieren, um Falschmeldungen zu verbreiten. Im Zweifelsfall rufen Sie die Homepage der Organisation auf und suchen Sie nach denselben Informationen.

3. Schauen Sie sich den Autor an

Suchen Sie nach dem Autor. Überprüfen Sie die Glaubwürdigkeit, wie viele Follower er hat und wie lange das Konto bereits aktiv ist.

Durchsuchen Sie andere Beiträge, um festzustellen, ob sie Bot-Verhalten aufweisen, zum Beispiel das Posten zu allen Tageszeiten und aus verschiedenen Teilen der Welt. Achten Sie auf Merkmale wie einen Benutzernamen mit Zahlen und verdächtige Links in der Biografie des Autors. Wenn der Inhalt von anderen Konten retweetet wird und stark polarisierte politische Inhalte aufweist, handelt es sich wahrscheinlich um ein gefälschtes Bot-Konto.

4. Suchen Sie nach dem Profilbild

Zusätzlich zur Überprüfung der Informationen und der Glaubwürdigkeit des Autors sollten Sie auch dessen Profilbild überprüfen. Führen Sie eine Bildersuche nach dem Profilbild auf Google durch. Vergewissern Sie sich, dass es sich bei dem Bild nicht um ein Stockbild oder eine Berühmtheit handelt. Wenn das Bild nicht echt zu sein scheint, ist der Artikel wahrscheinlich nicht zuverlässig, da er anonym ist.

Abbildung 1: Verschiedene Social-Media-Plattformen und ihre Anwendungen.

5. Lesen Sie mehr als nur die Überschrift

Denken Sie darüber nach, ob die Geschichte unrealistisch oder zu schön klingt, um wahr zu sein. Eine glaubwürdige Geschichte enthält zahlreiche Fakten, die durch Expertenmeinungen, offizielle Statistiken und Umfragedaten belegt werden. Sie kann auch Augenzeugenberichte enthalten.

Wenn es keine detaillierten oder konsistenten Fakten über die Überschrift hinaus gibt, sollten Sie die Informationen hinterfragen. Suchen Sie nach Beweisen, die belegen, dass das Ereignis stattgefunden hat. Achten Sie darauf, dass Fakten nicht ausschließlich dazu verwendet werden, einen bestimmten Standpunkt zu untermauern.

6. Entwickeln Sie eine kritische Denkweise

Lassen Sie nicht zu, dass persönliche Überzeugungen Ihr Urteilsvermögen trüben. Voreingenommenheit kann beeinflussen, wie jemand auf einen Artikel reagiert. Social-Media-Plattformen schlagen Geschichten vor, die den Interessen, Meinungen und Surfgewohnheiten einer Person entsprechen.

Lassen Sie sich bei Ihrer Meinung zu einer Geschichte nicht von Emotionen beeinflussen. Betrachten Sie eine Geschichte kritisch und rational. Wenn die Geschichte versucht, den Leser zu überzeugen oder auf eine andere Website zu leiten, könnte es sich um Fake News handeln.

7. Stellen Sie fest, ob es sich um einen Witz handelt

Satirische Websites machen aus der Geschichte eine Parodie oder einen Witz. Überprüfen Sie die Website, um festzustellen, ob sie regelmäßig lustige Geschichten veröffentlicht und ob sie für Satire bekannt ist. Websites, die dafür bekannt sind, sind Der Postillon oder The Onion.

8. Achten Sie auf gesponserte Inhalte

Schauen Sie sich die Top-Ergebnisse für gesponserte Inhalte oder eine ähnliche Bezeichnung an. Diese Artikel enthalten oft auffällige Fotos und scheinen mit anderen Nachrichtenartikeln verlinkt zu sein. Es handelt sich um Anzeigen, die darauf abzielen, die Emotionen der Leser anzusprechen.

Überprüfen Sie die Seite und achten Sie auf Kennzeichnungen wie bezahlter Sponsor oder Werbung. Diese Artikel sollen die Leser dazu verleiten, etwas zu kaufen, egal ob es sich um legitime oder betrügerische Angebote handelt. Einige dieser Websites können Benutzer auch auf bösartige Websites weiterleiten, um Malware zu installieren. Malware kann Daten von Geräten stehlen, Hardwarefehler verursachen oder einen Computer oder ein Systemnetzwerk funktionsunfähig machen.

9. Nutzen Sie Websites zur Faktenprüfung

Faktenprüfungsseiten können auch dabei unterstützen, festzustellen, ob die Nachrichten glaubwürdig oder gefälscht sind. Diese Seiten nutzen unabhängige Faktenprüfer, um die Richtigkeit der Informationen zu überprüfen und zu recherchieren, indem sie seriöse Medienquellen überprüfen. Sie sind oft Teil größerer Nachrichtenagenturen, die falsche Fakten und Aussagen identifizieren. Zu den beliebten Faktenprüfungsseiten gehören:

PolitiFact . Diese mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete englischsprachige Seite untersucht Behauptungen von Politikern, um ihre Richtigkeit zu überprüfen.

Diese mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete englischsprachige Seite untersucht Behauptungen von Politikern, um ihre Richtigkeit zu überprüfen. FactCheck.org . Diese englischsprachige Website des Annenberg Public Policy Center überprüft ebenfalls die Richtigkeit politischer Behauptungen.

Diese englischsprachige Website des Annenberg Public Policy Center überprüft ebenfalls die Richtigkeit politischer Behauptungen. Snopes . Dies ist eine der ältesten und beliebtesten Debunking-Websites im Internet, die sich auf Nachrichten, moderne Legenden und Memes konzentriert. Die unabhängigen Faktenprüfer geben am Ende des Debunkings alle Quellen an.

Dies ist eine der ältesten und beliebtesten Debunking-Websites im Internet, die sich auf Nachrichten, moderne Legenden und Memes konzentriert. Die unabhängigen Faktenprüfer geben am Ende des Debunkings alle Quellen an. BBC Verify . Diese Website, die Fakten für Nachrichten überprüft, ist Teil der British Broadcasting Corporation.

Diese Website, die Fakten für Nachrichten überprüft, ist Teil der British Broadcasting Corporation. CORRECTIV.Faktencheck . Diese deutschsprachige Website unterstützt dabei, Falschinformationen aufzudecken.

Diese deutschsprachige Website unterstützt dabei, Falschinformationen aufzudecken. German-Austrian Digital Media Observatory (GADMO). Dies ist ein Zusammenschluss von Faktencheck-Organisationen, die zum Ziel haben, Des– und Falschinformationen zu bekämpfen.

10. Überprüfen Sie die Echtheit von Bildern

Moderne Bearbeitungssoftware macht es einfach, gefälschte Bilder zu erstellen, die echt aussehen. Achten Sie auf Schatten oder gezackte Kanten auf dem Foto. Die Google-Bildersuche ist eine weitere Möglichkeit, das Bild zu überprüfen, um zu sehen, woher es stammt und ob es verändert wurde.

11. Achten Sie auf KI-generierte Fälschungen

KI entwickelt sich ständig weiter, und auf den ersten Blick kann es schwierig sein, zu erkennen, was echt und was gefälscht ist. Fortschritte in der KI haben zu schärferen und klareren Bildern geführt, und das Klonen von Stimmen ist äußerst genau. Achten Sie jedoch auf Verzerrungen in Bereichen wie Händen, Fingern und Augen. Diese Körperteile weisen in KI-generierten Inhalten typischerweise Unregelmäßigkeiten auf, zum Beispiel blinzeln die Augen nicht richtig. Achten Sie auch darauf, dass Stimme und Gesichtsausdruck nicht richtig übereinstimmen.