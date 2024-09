Manipulation und Sicherheitsrisiken durch Deepfakes

Mithilfe künstlicher Intelligenz lassen sich täuschend echte Fälschungen erzeugen. Dies schürt Befürchtungen, dass sogenannte Deepfakes eine erhebliche Bedrohung für die digitale Gesellschaft darstellen könnten. Diese Entwicklung markiert einen deutlichen Wendepunkt in der Cybersicherheit und erfordert ein Überdenken traditioneller Sicherheitsansätze. Experten prognostizieren, dass bis 2026 jedes dritte Unternehmen zur Einsicht gelangen wird, dass seine etablierten Methoden zur Identitätsüberprüfung angesichts der Raffinesse von Deepfake-Technologien nicht mehr ausreichen.

Deepfakes stellen eine zunehmend besorgniserregende Herausforderung für die Cybersicherheit dar. Bei diesen Täuschungsversuchen handelt es sich um hochrealistische digitale Fälschungen auf Grundlage von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML). Sie ermöglichen die Synthese von menschlichen Bildern und Stimmen zu täuschend echten Videos oder Audioaufnahmen. Die Technologie hinter Deepfakes eröffnet Angreifern neue Möglichkeiten des Identitätsdiebstahls und der Manipulation.

Was sind Deepfakes?

Die Geburtsstunde des Begriffs „Deepfake“ im Mainstream lässt sich auf Dezember 2017 datieren: Ein anonymer Reddit-Nutzer integrierte Gesichter von Prominenten in pornografische Videos. Seither hat sich die Technologie erheblich weiterentwickelt – von harmlosen humoristischen Inhalten bis hin zu ernstzunehmenden Bedrohungen durch Betrug oder Mobbing. Obwohl die Manipulation von Bildmaterial fast so alt ist wie die Fotografie selbst, haben moderne KI-Werkzeuge die Erstellung täuschend echter Fälschungen drastisch vereinfacht und beschleunigt.

Die Komplexität von Deepfakes zeigt sich in ihren verschiedenen Ausprägungen, wobei Face Swapping und Face Manipulation die Hauptkategorien bilden. Während beim Face Swapping das Gesicht einer Person durch das einer anderen ersetzt wird, wird mit Face Manipulation ein komplett neues Gesichtsbild erzeugt. Die technologische Grundlage bilden üblicherweise zwei KI/ML-Techniken: GAN (Generative Adversarial Networks) und DNN (Deep Neural Networks). GANs operieren mit einem dualen System aus Generator und Diskriminator, die in einem kontinuierlichen Prozess gefälschte Ausgaben erstellen und verfeinern. DNN hingegen analysieren umfangreiche Datenmengen, um menschliche Charakteristika präzise nachzuahmen.

Böswillige Akteure missbrauchen diese Technologie mittlerweile häufig als Instrument für Täuschung und Betrug. In der IT-Sicherheit sind etwa Injection-Angriffe ein immer häufigeres Phänomen. Dabei werden Code oder Daten in ein System eingeschleust, um unautorisierten Zugriff zu erlangen oder schädliche Befehle auszuführen. Deepfakes erweitern dieses Konzept um eine neue Dimension: den digitalen oder Kamera-Injection-Angriff. Hierbei können Betrüger gefälschte Bilder, biometrische Daten und andere Informationen in Systeme einschleusen, um Identifikationssoftware zu täuschen.