4 mobile Sicherheitsmodelle und wie sie funktionieren

Ein IT-Administrator muss oft die besten Tools und Verfahren finden, um die Sicherheit des Unternehmens vor Bedrohungen zu verbessern.

Einer der gefährlichsten Angriffsvektoren sind die Bedrohungen, die auf mobile Geräte abzielen. Mobile Bedrohungen bereiten nicht nur am Arbeitsplatz Kopfzerbrechen, sondern können zu einem Albtraum für die Cybersicherheit werden. Das Ausmaß der mobilen Sicherheitsbedrohungen – Malware, Ransomware und Phishing-Angriffe – bedeutet, dass ein IT-Administrator sich auf eine Menge vorbereiten muss.

Verständnis und Management mobiler Sicherheitsbedrohungen

Die Bedrohungen für die mobile Sicherheit sind mit unserer Abhängigkeit von der Mobiltechnologie und den mobilen Anwendungen gewachsen. Was mit kleinen Problemen wie Adware in Apps begann, hat sich inzwischen zu fortschrittlichen Bedrohungen entwickelt, die herkömmliche Sicherheitsmaßnahmen umgehen können, beispielsweise Phishing in Textnachrichten oder versteckte Malware in Anwendungen. Die Auswirkungen einer Datenpanne oder eines Sicherheitsvorfalls gehen über den finanziellen Verlust hinaus. Er kann das Vertrauen der Kunden in ein Unternehmen untergraben.

IT-Administratoren müssen die häufigsten mobilen Sicherheitsbedrohungen kennen und vorhersehen. Das Erkennen, Verhindern und Abschwächen dieser Risiken ist eine ständige Herausforderung, die jedoch mit der richtigen Schulung und den richtigen Tools bewältigt werden kann.

Mobile Malware: Was ist das und wie funktioniert es?

Malware, die Kurzform für Malicious Software (bösartige Software), umfasst eine breite Kategorie von Software, die darauf ausgelegt ist, Schaden anzurichten. Bei mobilen Geräten kann sie die Form von Viren, Trojanern, Adware oder Spyware annehmen, die das Gerät eines Benutzers stören oder sensible Daten stehlen können.

Die Vorbeugung gegen mobile Malware umfasst mehrere Maßnahmen, zum Beispiel die Installation von Sicherheits-Patches und -Updates, die mit einem Tool für das Mobile Device Management (MDM) durchgesetzt werden. Während Android- und iOS-Nutzer über einige integrierte Sicherheitsfunktionen verfügen, können Unternehmen mit Mobile-Threat-Detection-Tools eine zusätzliche Sicherheitsebene hinzufügen. Diese Lösungen überwachen das Verhalten von Netzwerken und Anwendungen und können proaktive Maßnahmen ergreifen, wenn Bedrohungen erkannt werden. Die wichtigste Präventionsmaßnahme ist jedoch die Aufklärung der Benutzer über sichere Surf- und Downloadpraktiken.

Mobile Ransomware: Was ist das und wie funktioniert es?

Ransomware ist eine bösartige Software, die den Zugriff auf Ihr Gerät oder Ihre Dateien blockiert. Sobald sie installiert ist, verlangt der Angreifer eine Geldsumme, um den Zugriff wiederherzustellen. Wenn sie mobile Geräte infiziert, können die Auswirkungen genauso verheerend sein wie bei einer Infektion auf einem Desktop. Mobile Ransomware funktioniert, indem sie die Dateien des Benutzers verschlüsselt. Sobald die Daten verschlüsselt sind, fordert der Angreifer ein Lösegeld für den Entschlüsselungsschlüssel.

Unternehmen haben verschiedene Möglichkeiten, sich vor mobiler Ransomware zu schützen, zum Beispiel durch Risikomanagementstrategien und die Trennung sensibler Daten. MDM-Tools können auch dazu beitragen, die Auswirkungen eines mobilen Ransomware-Angriffs zu mindern, indem sie Richtlinien für Sicherheit und Schutz vor Datenverlusten sowie die Segregation von Daten durchsetzen.

Abbildung 1: IT-Administratoren müssen darauf vorbereitet sein, sich vor diesen mobilen Bedrohungen zu schützen.

Mobiles Phishing: Was ist das und wie funktioniert es?

Phishing ist eine betrügerische Praxis, bei der Nutzer durch gefälschte Webseiten, E-Mails oder Messaging-Apps dazu gebracht werden, ihre persönlichen oder Unternehmensdaten preiszugeben. Diese Art der Täuschung ist auf mobilen Geräten besonders verbreitet.

In vielen Fällen erfolgt der Versuch über gut gestaltete Textnachrichten, die Links zur Überprüfung vermeintlich fehlgeschlagener Lieferungen oder Überweisungen enthalten, um den Nutzer zum Mitmachen zu bewegen. Dabei handelt es sich um denselben psychologischen Trick, der auch beim herkömmlichen Phishing zum Einsatz kommt. Dabei wird jedoch die Unmittelbarkeit und Intimität von Smartphones ausgenutzt, um die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Diese Form des Phishings kann zu Datenverlusten, Identitätsdiebstahl und finanziellen Verlusten führen.

Es ist wichtig, Mitarbeiter zu schulen, eine Multifaktor-Authentifizierung zu implementieren und sichere Kommunikationskanäle zu nutzen, um Verstöße zu verhindern. Unternehmen sollten auch Mobile-Threat-Detection-Tools in Betracht ziehen, um die mobilen Geräte ihrer Mitarbeiter auf einer zweiten Ebene zu schützen und Datenverluste zu verhindern.