Tipps für den richtigen Einsatz von Edge-Infrastrukturen

Der Markt für Edge Computing wächst rasant, angetrieben durch neue Edge-Technologien, den Bedarf an Echtzeitanalysen und steigende Kosten in der Public Cloud.

Aber was ist Edge? Es gibt viele Definitionen von Edge, von entfernt liegenden Büros und Produktionsstätten – manchmal als Near Edge bezeichnet – bis hin zu Kommunikationstürmen, IoT-Geräten und autonomen Fahrzeugen, letzteres wird manchmal als Far Edge bezeichnet. Die Verwendungszwecke und Arbeitslasten variieren, einschließlich typischer Büroproduktivität, Anwendungen für Collaboration und VDI (Virtual Desktop Infrastructure).

Zum Edge oder nicht zum Edge? Die wichtigsten Edge-Fragen für die IT sind die folgenden: Welche Anwendungen sollten sie am Edge ausführen, welche können sie effizient in einer Public Cloud ausführen und welche sollten sie in einem zentralen Rechenzentrum betreiben? Wie wirkt sich dies auf die Art der erforderlichen Infrastruktur aus? Die Antworten liegen in den Daten: Die Bewegung von Daten ist teuer und zeitaufwändig. Je größer das Volumen ist, desto kosteneffizienter ist es, die Daten dort zu speichern und zu analysieren, wo sie von den Benutzern erstellt oder eingegeben werden.

Je größer das Volumen ist, desto kosteneffizienter ist es, die Daten dort zu speichern und zu analysieren, wo sie von den Benutzern erstellt oder eingegeben werden. Die Datensicherheit ist entscheidend. Dies hat sich bei häufigen Angriffen auf Daten gezeigt. Edge-Standorte sind vielleicht abgelegener und anfälliger für Angriffe, doch die Datenschutzbestimmungen können vorschreiben, dass die Daten lokal oder zumindest im Land gespeichert werden müssen, was eine strenge digitale und physische Überwachung erfordert.

Der wahre Wert von Daten liegt in der Analyse, um verwertbare und zeitnahe Erkenntnisse zu gewinnen.Unternehmen können sofort auf standortspezifische Analysen reagieren, während umfassendere Erkenntnisse durch Nachbearbeitung in der Cloud gewonnen werden können.

Videoüberwachung unter den Top-Edge-Anwendungen Darüber hinaus ist künstliche Intelligenz (KI) eine der wichtigsten neuen Edge-Anwendungen. Es ist sinnvoll, die von Edge-Geräten eingehenden Daten zu verarbeiten und zu speichern und Inferenzanalysen lokal durchzuführen, bevor die Ergebnisse zurück in ein zentrales Rechenzentrum oder eine Cloud übertragen werden. Beispiele hierfür sind Bilderkennung zur Fehlererkennung in der Fertigung, virtuelle Kundenerlebnisse im Einzelhandel oder Videoüberwachung zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit in einem Lager. All diese Anwendungen erfordern eine Edge-Verarbeitung und -Analyse in Echtzeit. Zur Veranschaulichung: Von der Echtzeitvideoanalyse in Edge-Surveillance-Anwendungen wird erwartet, dass sie unverfälschte und genaue Ergebnisse liefert, wie das Beispiel der Sicherheitsüberwachung in einem Lagerhaus in Abbildung 1 zeigt. Die Anforderungen an die Datenerfassung, -speicherung und -verarbeitung sollten in der Anwendungsumgebung selbst spezifiziert werden, anstatt allgemeine Richtlinien anzuwenden, die für Cloud-Dienstanbieter oder andere lokale Infrastrukturen geeignet sind. Bei einer Echtzeit-KI-Lagerhaus-Sicherheitsüberwachung umfassen die Leistungskennzahlen die Genauigkeit des KI-Schlussfolgerungsmodells, die Echtzeitverarbeitung des Modells mit den ermittelten Ergebnissen und die Systemlatenz, die die Zeit bis zum Ergebnis beeinflussen können. Um diese Metriken zu optimieren, sollten sich die Rechen-, Memory- und Storage-Ressourcen an dem Ort befinden, an dem die Daten erfasst werden, zum Beispiel in einem Videoüberwachungssystem. Abbildung 1 zeigt eine Beispielimplementierung, bei der ein Unternehmen ein Netzwerk von Videokameras in einer Lagerhaus-Sicherheitsanwendung einsetzt, um Verletzungen durch Gabelstapler zu vermeiden. Abbildung 1: Ein Edge-Gerät erfüllt in einer typischen Videoüberwachungsanlage mehrere Funktionen. Bei einer Edge-Implementierung für die Videoanalyse müssen die Rechen-, Memory- und Storage-Ressourcen dynamisch und skalierbar sein und die Leistungsziele der Anwendung erfüllen. Im Edge-Datensammelnetzwerk – in diesem Fall Videokameras – müssen ausreichend eingebettete Rechen- und Memory-Ressourcen für jede Kamera und für das Edge-Verarbeitungsgerät zur Verfügung stehen.