So erstellen Sie einen umfassenden Business-Continuity-Plan

Nachdem diverse Personen identifiziert wurden, die während einer Geschäftsunterbrechung kontaktiert werden sollen, muss deren Kontaktinformationen auf der Frontseite des Plans festgehalten werden. So gehen nicht wertvolle Sekunden beim Durchblättern des Dokuments verloren.

Spezifiziert Situationen, in denen der Plan aktiviert werden muss und beschreibt Reaktionsprozesse.

Alarme/Verifizierung/Deklarationsphase (Abschnitt 2):

Bei einer kritischen Situation finden sich hier die Schritte, die benötigt werden, um zu reagieren. Die Reaktionen können in Form von Checklisten (nützlich für den Überblick darüber, was bereits erledigt ist und was noch fehlt) und Flussdiagrammen beschrieben werden, die eine Vogelperspektive auf Reaktion und Wiederaufbau des Betriebs bieten. Vor der Ausrufung des Katastrophenfalls müssen Informationen gesammelt werden. Dazu gehören Daten zu den verursachten Schäden und Berichte aus erster Hand von Mitarbeitern und Erstreaktionskräften. Das Notfallmanagementteam sollte zusammenkommen, um diese Fakten zu bewerten, bevor der Katastrophenfall erklärt wird.