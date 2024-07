Revisionssicheres Dokumentensystem in der Cloud

Ein revisionssicheres Dokumentensystem ist ein digitales Archivierungssystem, das sicherstellt, dass Dokumente unveränderbar und manipulationssicher gespeichert werden. Es erfüllt gesetzliche Anforderungen und Compliance-Richtlinien, indem es die Integrität, Authentizität und Verfügbarkeit der gespeicherten Daten gewährleistet. Dies wird durch verschiedene technische Maßnahmen erreicht, wie etwa die Protokollierung aller Zugriffe und Änderungen, die Verwendung von kryptographischen Methoden zur Sicherung der Datenintegrität und die Implementierung von Zugriffskontrollen.

Solche Systeme sind besonders in regulierten Branchen wie dem Finanz- und Gesundheitswesen wichtig, wo die Nachvollziehbarkeit und Rechtssicherheit von Dokumenten von großer Bedeutung sind. Durch die revisionssichere Archivierung können Unternehmen sicherstellen, dass ihre Dokumente im Falle von Prüfungen oder rechtlichen Streitigkeiten als verlässliche Beweismittel dienen können.

Die Verwendung von SharePoint Online als Dokumentenmanagement-System (DMS) innerhalb von Microsoft 365 bietet zahlreiche Vorteile. Ein zentraler Grund für den Einsatz von SharePoint Online ist die effiziente Zusammenarbeit. Microsoft 365 ermöglicht es Mitarbeitern und Teams, simultan an Dokumenten zu arbeiten, Änderungen nachzuverfolgen und Kommentare zu hinterlassen. Das fördert eine reibungslose Kommunikation und Zusammenarbeit, was besonders in dynamischen Arbeitsumgebungen von Vorteil ist.

Die Kombination von SharePoint Online und Teams erlaubt es den Benutzern, in einem einheitlichen digitalen Arbeitsumfeld zu agieren, wodurch der Verwaltungsaufwand reduziert und die Effizienz gesteigert wird. Zudem unterstützt Teams die Einrichtung von detaillierten Berechtigungsstufen, die auf Team- oder Kanalebene konfiguriert werden können. Dies gewährleistet, dass nur autorisierte Benutzer auf sensible Informationen zugreifen können, was ein wichtiger Aspekt der Revisionssicherheit ist. Die automatische Synchronisation zwischen SharePoint und Teams stellt sicher, dass alle Dokumente stets auf dem neuesten Stand sind und jederzeit über beide Plattformen abgerufen werden können. Dies erleichtert die Einhaltung von Compliance-Anforderungen und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Dokumentenmanagement-Prozesse revisionssicher zu gestalten.

Microsoft Office, ERP/CRM und SharePoint Online

Die Integration von Dokumentenmanagement-Systemen (DMS) in Microsoft-Office-Produkte und Microsoft Teams bietet vielfältige Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung in Unternehmen. Besonders hervorzuheben ist die nahtlose Verbindung mit gängigen Office-Anwendungen wie Outlook, Word, Excel und PowerPoint. Diese Integration ermöglicht es, alle relevanten Informationen direkt in den jeweiligen Anwendungen zu verwalten und abzurufen. Ein zentrales ERP- oder CRM-System dient als führendes System, in das das DMS eingebettet wird. So können Nutzer beispielsweise eine Bestellung in einem ERP-System wie Dynamics 365 auslösen und alle damit verbundenen Dokumente und E-Mails direkt in Outlook einsehen und verwalten. Dies erfolgt durch Drag-and-Drop von E-Mails in das DMS, wobei Metadaten automatisch erkannt und zugeordnet werden. Dies erleichtert die Verwaltung und reduziert den manuellen Aufwand erheblich.

Abbildung 7: SharePoint Online und Microsoft Office lassen sich zusammen mit ERP-/CRM-Systemen nutzen, um Dokumente in einheitlichen Workflows zu verwalten und zu archivieren.

Die gleiche Effizienz zeigt sich in anderen Office-Anwendungen. In Word können Dokumente direkt im Kontext der digitalen Vorgangsakte erstellt und gespeichert werden, die zuvor in Outlook oder im ERP-System verwendet wurde. Diese Dokumente sind dann für alle relevanten Benutzer in Echtzeit verfügbar. Die Integration in Microsoft Teams erweitert diese Möglichkeiten zusätzlich. Innerhalb von Teams können Nutzer in spezifischen Kanälen und Teams arbeiten, die auf verschiedene Geschäftsprozesse wie Einkauf oder Kundenmanagement ausgerichtet sind. Hier lassen sich ebenfalls alle relevanten Dokumente und Vorgänge zentral verwalten und abrufen. Durch diese tiefgreifende Integration in die Office- und Teams-Umgebung wird eine konsistente und effiziente Dokumentenverwaltung ermöglicht, die den gesamten Geschäftsprozess unterstützt und optimiert. Dies führt zu einer verbesserten Zusammenarbeit und einem besseren Informationsfluss innerhalb des Unternehmens.