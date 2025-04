LuckyCloud und SecureCloud: Zwei deutsche Cloud-Optionen

Datenschutz, Funktionsvielfalt und Standorttreue sind zentrale Kriterien bei der Auswahl von Cloud-Diensten. Die Anbieter LuckyCloud und SecureCloud zählen in Deutschland zu den bekanntesten Alternativen zu internationalen Plattformen. Beide Dienste richten sich vorrangig an Geschäftskunden und verfolgen klare Strategien für Sicherheit, Zusammenarbeit und Compliance.

Sowohl LuckyCloud als auch SecureCloud hosten ihre Infrastruktur ausschließlich in Deutschland. Beide Unternehmen erfüllen die Anforderungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und setzen auf ISO-27001 -zertifizierte Rechenzentren. SecureCloud setzt zusätzlich auf G DATA CyberDefense, um seine Umgebung weiter abzusichern.

LuckyCloud rechnet modular ab. Der Einstieg beginnt ab 1,30 Euro pro Monat für 5 GB Speicherplatz und einen Nutzer. Speicher lässt sich in 100-GB-Schritten erweitern, es gibt keine Mindestvertragslaufzeit. Die Preise sind transparent, nutzungsbasiert und ohne Funktionsbeschränkung, auch in günstigen Tarifen stehen alle Sicherheits- und Rechtefunktionen zur Verfügung.

Die Plattform bietet optionale Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zusätzlich zur standardmäßigen TLS -Transportverschlüsselung. Nutzer profitieren von einer automatischen Versionierung von Dateien, deren Historie jederzeit wiederhergestellt werden kann. Auch Zwei-Faktor-Authentifizierung ist implementiert. Die Struktur erlaubt eine präzise Anpassung an reale Anforderungen, ohne unnötige Paketvorgaben. LuckyCloud bietet vier frei kombinierbare Editionen:

SecureCloud: Komplettlösung für Zusammenarbeit und Dokumentenmanagement

SecureCloud stellt die Zusammenarbeit in den Mittelpunkt. Die Plattform gliedert sich in die drei Hauptmodule SecureShare, SecureWork und SecureSign. Dateien lassen sich nicht nur sicher und reversibel teilen, sondern auch gemeinsam im Browser bearbeiten, unabhängig vom Betriebssystem. Microsoft-Office-Kompatibilität ist vollständig gegeben. Simultanes Arbeiten an Dokumenten, ohne lokale Softwareinstallation, ist jederzeit möglich.

Mit SecureSign werden rechtskonforme digitale Unterschriften ermöglicht. Dies reduziert klassische Freigabe- und Unterzeichnungsprozesse. Das System ist innerhalb weniger Minuten betriebsbereit und unterstützt Stapelverarbeitung für umfangreiche Dateioperationen. Die Benutzeroberfläche lässt sich CI-konform anpassen. Logos, Farben und Layouts folgen dem Corporate Design. Die Plattform eignet sich sowohl für interne Kollaboration als auch für die Zusammenarbeit mit externen Partnern. Durch die vollständige Browsernutzung bleibt SecureCloud unabhängig vom Endgerät.

Abbildung 3: SecureCloud ist auch darauf optimiert, Teams eine umfassende Zusammenarbeit zu ermöglichen.

Ein weiteres Merkmal ist die Volltextsuche: Dokumente lassen sich nicht nur anhand ihrer Namen, sondern auch anhand ihres Inhalts durchsuchen. Durch Snapshots können frühere Dateiversionen direkt wiederhergestellt werden. Die Rechtevergabe erfolgt auf granularer Ebene: Benutzer, Rollen, Zeitbeschränkungen, Whitelists und Passwörter lassen sich flexibel definieren. Das Prinzip Privacy by Design & by Default stellt sicher, dass alle Datenschutzeinstellungen standardmäßig auf höchste Sicherheit ausgelegt sind. SecureCloud gliedert sich in drei zentrale Funktionsbereiche:

SecureShare für kontrollierten, temporär steuerbaren Dateiaustausch.

SecureWork für die Bearbeitung von Office-Dokumenten im Browser – inklusive simultaner Zusammenarbeit.

SecureSign für rechtskonforme, digital signierte Vertragsabschlüsse innerhalb der Plattform.

Ergänzt werden diese Module durch den SecureCloud Data Room, mandantenfähige Instanzen, CI-konforme Benutzeroberfläche, Volltextsuche in Dokumenten, Live-Benachrichtigungen, Versionierung mit Snapshots und Office-Kompatibilität. Die Plattform ist vollständig browserbasiert und unabhängig vom Betriebssystem nutzbar. SecureCloud bietet drei Business-Pakete:

Business S: 500 GB, 10 Nutzer – 9,90 Euro pro Nutzer

Business M: 1 TB, 25 Nutzer – 8,90 Euro pro Nutzer

Business L: 2 TB, 50 Nutzer – 7,90 Euro pro Nutzer

Alle Module sind in jedem Paket enthalten. Die Preise sinken mit der Nutzeranzahl. Auf Wunsch sind individuelle Enterprise-Pakete verfügbar. Einrichtungskosten entfallen, die Plattform ist nach Buchung sofort einsatzbereit.