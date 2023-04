Pulumi vereinfacht Cloud-Bereitstellung mit IaC

Bei Konzeption und Aufbau von IT-Infrastrukturen spielt Cloud Computing eine zentrale Rolle, da hier immer mehr Workloads abgearbeitet werden. Dennoch gibt es Raum für Verbesserungen – wie Pulumi zeigt. Das Start-up ist auf Infrastructure as Code (IaC) spezialisiert und möchte mit seiner Lösung Cloud-Management beziehungsweise Deployment einfacher gestalten.

„Die moderne Cloud verändert alles. Ohne Cloud gibt es keine IT mehr, lautet die Parole", sagt Joe Duffy, Gründer und CEO von Pulumi. Daher rückt Infrastructure as Code (IaC) immer stärker in den Vordergrund. Pulumi setzt hierfür auf Open Source. Das Geschäftsmodell basiert auf zusätzlichen Support-Optionen und Ressourcen.

Cloud Deployment vereinfachen Die Wartung der Infrastruktur ist bei Cloud-Umgebungen ausgelagert und für die Kunden flexibler, zumal Skalierbarkeit eine große Rolle spielt. Je früher in der Planungsphase dies berücksichtigt wird, desto optimaler läuft der Prozess der Infrastrukturbereitstellung. „Die Mission von Pulumi ist es, die Cloud zu demokratisieren. Mit unserer Software können wir alle Deployments orchestrieren. Wir unterstützen mehr als 100 Cloud-Anbieter und alle bekannten IDEs“, sagt Duffy. Der Service funktioniert sowohl mit Public- als auch Private-Cloud-Umgebungen. Dabei werden die drei großen Public-Cloud-Anbieter Amazon Web Services (AWS), Google Cloud und Microsoft Azure sowie generische Kubernetes-Cluster unterstützt. Zur Anbindung an die entsprechenden APIs der Cloud-Provider setzt Pulumi auf Terraform-Provider auf und erreicht damit eine nahezu komplette Abdeckung der anbieterspezifischen Ressourcen und Features. Die Plattform erlaubt die Arbeit in gängigen Programmiersprachen, darunter TypeScript/JavaScript, Python, .NET, Go, C#, Java und YAML. Die Automation API eröffnet Entwicklern die Möglichkeit, mit einer Markup- und Programmiersprache der Wahl das IaC-Tool direkt in eigene Anwendungen zu integrieren, ohne den Umweg über die Kommandozeile nehmen zu müssen.