Wie Datenbankexperten die Folgen hoher Komplexität meistern

Unternehmen müssen heutzutage mehr tun, als nur auf Digitalisierung zu setzen. Um innovativ und konkurrenzfähig zu bleiben, müssen sie auch den größtmöglichen Nutzen aus ihren Daten ziehen. Dazu bedarf es einer leistungsstarken, skalierbaren und performanten Datenbankinfrastruktur. Diese jedoch auf sichere, resiliente, zuverlässige und konsistente Weise bereitzustellen, ist für Datenbankadministratoren, -entwickler und -architekten ob der steigenden Komplexität eine immer schwierigere Aufgabe.

Im State of the Database Landscape Report 2024 von Redgate gaben 79 Prozent der Befragten an, zwei oder mehr Datenbankplattformen zu verwenden – 29 Prozent davon sogar mehr als fünf. Diese steigende Anzahl an verwendeten Plattformen liegt daran, dass Unternehmen unterschiedliche Datenbanken brauchen, um die Geschäftsziele zu erreichen: moderne Anwendungen benötigen entsprechende Datenbanken, gleichzeitig gibt es allerdings Legacy-Technologien, die die Administratoren nicht einfach in Rente schicken können.

Doch nicht nur die schiere Anzahl an Datenbanken und Plattformen sowie die steigende Datenmenge erhöhen die Komplexität, auch das Hosting ist dafür verantwortlich. Früher musste die IT-Abteilung in der Regel eine Datenbank auf einem Datenbankserver verwalten. Heute sind es zahlreiche Datenbankplattformen, die über verschiedenste Cloud-, Hybrid- und On-Premises-Umgebungen verteilt sind. Um all diese Umgebungen sinnvoll zu verwalten und zu betreiben, bedarf es Tools wie Kubernetes oder Technologien wie Infrastructure as Code (IaC), was das Komplexitätsniveau noch erhöht. Datenbankexperten sind durch diese aktuellen Entwicklungen mit einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert, denen sie mit herkömmlichen Mitteln kaum gerecht werden können.

Gute Datenbanken sind sicher, zuverlässig und performant Oberste Prämisse muss die Sicherheit und Integrität der Daten haben. Cyberattacken häufen sich dieser Tage und werden durch Mittel wie KI immer raffinierter, die automatisiert nach Schwachstellen in Systemen suchen oder Schadcode ohne manuellen Aufwand schreiben können. Immer komplexere Datenbankinfrastrukturen bieten logischerweise auch eine immer größere Angriffsfläche, da deren Instandhaltung mit (Sicherheits-)Updates zeitaufwendig ist – je größer die Infrastruktur, desto größer auch die Wahrscheinlichkeit, dass Lücken entstehen. Insbesondere bei Datenbankinfrastrukturen, die natürlich gewachsen sind und nicht von Beginn an durchgeplant wurden, ist das Potenzial von Einfallstoren für Hacker groß. In Unternehmen, deren Datenbankteams nach DevOps-Methodik arbeiten und dadurch schnellere Deployments erreichen, darf die Sicherheit daher nicht erst nach dem Entwicklungs- und Delivery-Prozess angegangen werden. Sie muss stattdessen integraler Bestandteil des gesamten Lebenszyklus einer Datenbank sein. „Nur wer sieht, was innerhalb (und außerhalb) der Datenbankplattformen vor sich geht, kann sicherstellen, dass keine Sicherheitslücken entstehen und alles reibungslos funktioniert.“ Oliver Stein, Redgate Dafür bedarf es unter anderem – bestenfalls automatisierten – Tests sowie eines lückenlosen Monitorings: Nur wer sieht, was innerhalb (und außerhalb) der Datenbankplattformen vor sich geht, kann sicherstellen, dass keine Sicherheitslücken entstehen und alles reibungslos funktioniert. Mit entsprechenden Monitoring-Lösungen, die an sinnvollen Stellen KI und Machine Learning nutzen, können Datenbankadministratoren nicht nur Ausfälle in Echtzeit erkennen, sondern sogar drohende Downtimes antizipieren und entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen. So werden Datenbanken resilient und zuverlässig. Auch im Hinblick auf die Performanz der jeweiligen Datenbanken ist ein gesunder Test- und Monitoring-Workflow wichtig, denn gute Tools erkennen auch, wenn die Leistung von Datenbanken oder deren Servern nachlässt – besonders hilfreich sind KI-Assistenten, die dann noch Handlungsempfehlungen automatisiert generieren.