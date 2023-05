Personalengpässe in Rechenzentren überwinden

In letzter Zeit saßen Admins und Manager von Rechenzentren vielleicht in Videokonferenzen mit Führungskräften zusammen und diskutierten über die Wirtschaft, Haushaltskürzungen, steigende Zinssätze und einen angespannten Arbeitsmarkt. In der Zwischenzeit haben dieselben Administratoren seit Monaten offene Stellen zu besetzen. Ihre Stellenausschreibungen stoßen auf wenig bis gar kein Interesse, oder diejenigen, die sich bewerben, scheinen es einfach nicht qualifiziert zu sein. Ist das ich Ihrem Unternehmen auch der Fall?

Der Betrieb eines Rechenzentrums ist eine Herausforderung, unabhängig von der Größe. Unternehmen müssen immer höhere Anforderungen an ihre Rechenzentren bewältigen und die Arbeit an entfernten Standorten ermöglichen und das alles, während sie gleichzeitig Schwierigkeiten haben, Mitarbeiter für ihre Firmen zu finden.

Die Personalknappheit in Rechenzentren ist das Ergebnis einer Vielzahl von Faktoren. Fachkräftemangel, Pensionierung von Rechenzentrumsmitarbeitern und ein düsteres makroökonomisches Umfeld tragen alle zu den nicht besetzten Stellen auf den Gehaltslisten von Rechenzentren bei. Unternehmen müssen die Gründe für die Personalknappheit verstehen, um effektiv handeln und sich dagegen absichern zu können.

Da billiges Kapital nicht mehr zur Verfügung steht, wollen Investoren und Kapitalgeber nun vor allem die Rentabilität sehen. Dies kann zu einer Verknappung der Budgets und zu Entlassungen führen - in einigen Sektoren wie dem Technologiesektor ist dies bereits geschehen - und Unternehmen dazu zwingen, in allen Geschäftsbereichen, einschließlich Rechenzentren, mit weniger mehr zu erreichen.

Ein weiterer Faktor ist die wirtschaftliche Unsicherheit. Nachdem die COVID-19-Pandemie die Wirtschaft im Jahr 2020 erschüttert hatte, führte die US-Notenbank eine quantitative Lockerung durch und gab der Wirtschaft Anreize, doch es folgte eine starke Inflation. Um diese Inflation zu bekämpfen, hob die Federal Reserve den Leitzins von fast 0 Prozent Anfang 2022 auf 4,75 Prozent bis 5 Prozent bis Ende März 2023 an, wie das U.S. Bureau of Labor Statistics mitteilte, und diese Anhebungen könnten noch weitergehen.

Zu den Herausforderungen der bevorstehenden Pensionierung von Mitarbeitern und dem Mangel an verfügbarem Ersatz kommt noch hinzu, dass es kein Geheimnis ist, dass Unternehmen und Kunden hohe Anforderungen an Rechenzentren stellen, und dass diese weiterhin von Menschen betrieben werden müssen. Die Datenerzeugung - und damit auch der Bedarf an größeren, leistungsfähigeren Rechenzentren - wird nach vielen Prognosen weiter zunehmen.

Der Bericht schätzt auch, dass viele Rechenzentrumsmitarbeiter zur gleichen Zeit in den Ruhestand gehen werden. Das bedeutet, dass in Zukunft noch mehr Arbeitsplätze in Rechenzentren frei werden und die erfahrensten Mitarbeiter der Branche in den Ruhestand gehen. Diejenigen, die die Ruheständler ersetzen, verfügen möglicherweise nicht über alle relevanten Erfahrungen, die sich Unternehmen wünschen.

Die Rechenzentren wachsen weiter, und die Unternehmen erzeugen immer mehr Daten. Gleichzeitig nähern sich viele Mitarbeiter von Rechenzentren dem Rentenalter, und trotz zunehmender Automatisierung wird es in naher Zukunft nicht ausreichen, diese Mitarbeiter zu ersetzen. Darüber hinaus sind wirtschaftliche Ungewissheit, ein umkämpfter Arbeitsmarkt und ein Mangel an Fachkräften im Rechenzentrum weitere Faktoren, die zu Problemen bei der Personalbesetzung führen.

6 Optionen zur Bewältigung von Personalengpässen in Rechenzentren

Angesichts der Schwierigkeiten, Mitarbeiter für Rechenzentren zu finden und einzustellen, müssen Unternehmen einen proaktiven Ansatz verfolgen, um ihren Personalbedarf für Rechenzentren zu decken. Durch Rekrutierungsbemühungen, die Sensibilisierung für Karrieremöglichkeiten im Rechenzentrum und die Senkung der Einstiegshürden können sich Unternehmen besser gegen künftige Personalengpässe wappnen.

1. Frühzeitiger und häufiger Aufbau von Talent-Pipelines

Wenn Mitarbeiter in den Ruhestand gehen, ist es von entscheidender Bedeutung, über eine Pipeline von Talenten zu verfügen, um sie zu ersetzen. Laut der Uptime-Studie haben Arbeitssuchende oft nur eine geringe Vorstellung von der Branche, so dass eine Sensibilisierung für Karrieren und Jobs im Rechenzentrum den Unternehmen helfen kann, Kandidaten zu finden.

Den Unternehmen steht eine Reihe von Instrumenten zur Verfügung, um Talente besser anzusprechen und Beziehungen zu potenziellen Kandidaten aufzubauen, bevor die Stellen ausgeschrieben werden. Erkunden Sie Möglichkeiten wie Partnerschaften mit Universitäten und bieten Sie Praktika, Co-Ops, Job Shadowing oder Mentorenprogramme an. Viele Universitäten veranstalten auch Networking-Veranstaltungen und Karrieremessen in ihren Städten oder Regionen oder nehmen an solchen Veranstaltungen teil. Unternehmen können bei diesen Veranstaltungen regelmäßig vertreten sein, um auf sich aufmerksam zu machen und zukünftige Talente kennenzulernen.

Örtliche Eventmanagement-Unternehmen, Personalvermittlungsfirmen und Konferenzzentren können diese Art von Veranstaltungen in nahe gelegenen Städten ebenfalls ausrichten.

2. Senken Sie die Hürden für die Beschäftigung und suchen Sie nach übertragbaren Fähigkeiten

Eine der Hauptbeschwerden von Stellenbewerbern ist die Unfähigkeit, für eine Stelle eingestellt zu werden, obwohl sie viele der vom Unternehmen geforderten Qualifikationen besitzen. Unternehmen, die ihre Einstellungshürden senken und einen flexibleren Ansatz bei der Einstellung verfolgen, haben auf einem angespannten Arbeitsmarkt die besten Chancen.

Unternehmen, die bereit sind, Zugeständnisse in Bezug auf bestimmte Erfahrungen zu machen und sich stattdessen darauf konzentrieren, die übertragbaren, aber relevanten Fähigkeiten der Bewerber neu zu nutzen, sind in einer besseren Position, um Stellen zu besetzen. Achten Sie auf Fähigkeiten wie architektonisches Design, Konstruktion, technische Hintergründe, Wartung von Hardware und kritisches Denken. Bewerber, die zuvor in Positionen gearbeitet haben, in denen sie Systeme warten und effizient implementieren mussten, können diese Erfahrungen mit der richtigen Schulung in Entscheidungen im Rechenzentrum einfließen lassen.

3. Mehr auf Schulung und Mitarbeiterentwicklung setzen

Wenn es schwierig ist, Talente zu finden, die in der Lage sind, den Job zu erledigen, sind Schulung und Entwicklung von entscheidender Bedeutung. Entwickeln Sie Schulungsprogramme und Nachfolgepläne für Funktionen im Rechenzentrum. Lassen Sie sich bei der Entwicklung dieser Programme von erfahrenen Mitarbeitern helfen, um sich auf Personalwechsel, Pensionierungen oder neue Aufgaben vorzubereiten.

Abbildung 2: Mitarbeiterschulungen können oft einen guten Kompromiss bieten, wenn sich freie Stellen nicht besetzen lassen. So lassen sich Angestellte nicht nur halten, sondern dediziert für neue Aufgaben ausbilden.

Unternehmen, die Kandidaten finden, die eine gewisse Ausbildung benötigen, können sich auch um Zertifizierungen bemühen, um die Ausbildung am Arbeitsplatz zu ergänzen. Wenn ein Unternehmen auf einen bestimmten Anbieter zurückgreift, sollten Sie sich über mögliche Zertifizierungen informieren, die dieser Anbieter anbietet, und Geld und Ressourcen bereitstellen, um Mitarbeiter zertifizieren zu lassen. Es gibt auch andere Zertifizierungen für Rechenzentren und herstellerunabhängige Zertifizierungen.

4. Seien Sie transparent und stellen Sie realistische Erwartungen an Bewerber

Nachdem Bewerber das Unternehmen recherchiert und Zeit in Vorstellungsgespräche investiert haben, möchten sie nicht bis zum Angebotsschreiben warten, um herauszufinden, dass die Vergütung geringer ist als erwartet, die Aufgaben nicht ihren Vorstellungen entsprechen oder die Leistungen nicht ihren Anforderungen entsprechen. Bei der Einstellung von Mitarbeitern für Rechenzentren, insbesondere von solchen, die über übertragbare Fähigkeiten verfügen, sollten Sie deutlich machen, was für die jeweilige Aufgabe erforderlich ist.

Um Bewerber zu ermutigen, können sich Unternehmen darauf konzentrieren, transparent zu machen, was die Rolle mit sich bringt und was Kandidaten erwarten können, wenn sie sich bewerben oder eingestellt werden. Arbeiten Sie mit wichtigen Stakeholdern, Personalverantwortlichen und Personalabteilungen zusammen, um sicherzustellen, dass die Stellenbeschreibungen die Aufgaben und die Rolle genau und umfassend widerspiegeln. Das bedeutet detaillierte Stellenbeschreibungen, Angaben darüber, ob die Stelle vor Ort, in einem gemischten Unternehmen oder aus der Ferne zu besetzen ist, und möglicherweise Angaben zu Gehalt und Zusatzleistungen.

Die Angabe von Gehalt und Zusatzleistungen ist für Unternehmen aller Größenordnungen ein kontroverses Thema, aber es ist wichtig. In einer LinkedIn-Studie von Ende 2022 gaben beispielsweise 91 Prozent der befragten US-Amerikaner an, dass die Angabe von Gehaltsspannen in einer Stellenanzeige ihre Entscheidung, sich zu bewerben, beeinflussen würde. 82 Prozent der Befragten gaben an, dass sie das Unternehmen positiver bewerten würden, wenn es in der Stellenanzeige aufgeführt wäre. Wägen Sie die Vor- und Nachteile der Aufnahme dieser Informationen ab.

5. Betonen Sie Vielfalt und Integration, um mehr Bewerber anzuziehen

Viele Bewerber sind daran interessiert, für Unternehmen zu arbeiten, die die Vielfalt im Denken und in der Demografie fördern. Die Untersuchung von Uptime hat ergeben, dass in Rechenzentren demografische Ungleichgewichte einige Kandidaten davon abhalten können, eine Karriere im Rechenzentrumssektor anzustreben. Bei den vom Uptime Institute befragten Unternehmen gaben beispielsweise über 75 Prozent der Befragten an, dass sie 10 Prozent oder weniger Frauen beschäftigen; 20 Prozent der Befragten gaben an, dass sie überhaupt keine Frauen beschäftigen. Setzen Sie bei Ihren Einstellungsbemühungen auf bewährte Praktiken zur Förderung der Vielfalt und machen Sie diese bekannt, um verschiedene Kandidaten zur Bewerbung zu ermutigen.

6. Automatisieren Sie oder setzen Sie KI ein, wo möglich, und Prüfen Sie Bereiche für spätere Investitionen

Automatisierung und künstliche Intelligenz (KI) können dazu beitragen, einige der Probleme zu lindern, die sich aus dem Mangel an Rechenzentrumsmitarbeitern ergeben, aber es kann noch einige Zeit dauern, bis die Rolle der KI im Rechenzentrum klarer definiert ist. Die Untersuchungen des Uptime Institute haben ergeben, dass viele Unternehmen nicht davon ausgehen, dass Automatisierung und KI den Personalbedarf in naher Zukunft effektiv reduzieren werden.

Auch wenn es noch einige Zeit dauern wird, sollten Sie nach Möglichkeiten versuchen, KI und Automatisierung in den Rechenzentrumsbetrieb einzubinden, um den Personalbedarf jetzt und in Zukunft zu senken. Einige Möglichkeiten, wie Rechenzentren KI jetzt nutzen, sind Bereiche wie das Management der Rechenzentrumsinfrastruktur, Kühlsysteme und Serveroptimierung.