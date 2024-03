Mit Hammerspace Datensilos zusammenführen

Hammerspace versucht das Problem von Datensilos zu lösen, wobei die Daten in den Silos gespeichert bleiben, die Metadaten aber abstrahiert werden, so dass alle Nutzer dieselben Daten erhalten. Dahinter steckt eine softwaredefinierte Lösung zur Datenorchestrierung und -speicherung, die einen einzigen, globalen Namensraum für alle Speicher in Rechenzentren und verschiedenen Cloud-Umgebungen bietet.

„Die Komplexität der Datenverwaltung nimmt weiter zu, da Unternehmen hybride Cloud-Strategien anwenden, größere Datenmengen verwalten und neue Technologien wie KI und maschinelles Lernen implementieren“, sagt David Flynn, Mitbegründer und CEO von Hammerspace. „Die Mitarbeiter erleben die damit verbundenen Herausforderungen täglich aufs Neue. Sie verbringen viel Zeit damit, Daten manuell zu verwalten.“

Hammerspace möchte diese Herausforderungen mit seiner Datenmanagementlösung lindern. Es bietet eine einheitliche Plattform für den Zugriff auf Daten über Suche, Zugriff und Freigabe – alles entkoppelt von der verwendeten Infrastruktur.

Hammerspace automatisiert zeitaufwendige Verwaltungsaufgaben für die Nutzer mit Unterstützung von KI und maschinellen Lernalgorithmen. Dazu gehören: automatische Datenerkennung und -klassifizierung, ständige Optimierung von Cold Data und Hot Data, vorausschauendes Daten-Caching auf Basis des Nutzerverhaltens und Data Lifecycle Management (DLM) von der Produktion bis zur Archivierung.