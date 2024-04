Computational Storage: SSDs mit verschiedenen Leistungsniveaus

SSD-Angebote für Computational Storage scheinen nicht den Weg einzuschlagen, den frühe Befürworter erwartet hatten. Obwohl Unternehmen die Verwendung der Architektur als programmierbares Gerät propagierten, scheint das stärkere Wachstum aus einer anderen Anwendung zu kommen.

Einige der frühen Akteure haben sich aus dem Geschäft zurückgezogen, während andere überlebt haben. In der Zwischenzeit nutzen SSDs mit fester Funktion, die vom Benutzer nicht programmiert werden können, erfolgreich die grundlegende Architektur von Computational Storage. Sie bieten Unternehmen, die bereit sind, ein nicht standardisiertes Speichergerät zu verwenden, eine bessere Leistung oder äußerst nützliche Funktionen.

Darüber hinaus entlastet alles, was die SSD intern an Rechenleistung erbringt, den Server und reduziert den Netzwerkverkehr. Die neue Form der SSD bringt einen soliden Geschwindigkeitsvorteil, aber wenn das System sowohl bei der Netzwerkbandbreite als auch bei den Rechenressourcen Einschränkungen hat, bringt ein solches Laufwerk keine wirklichen Verbesserungen.

Die Idee des Computational Storage ist relativ einfach. Alle SSDs sind mit Controllern ausgestattet. Was wäre, wenn Administratoren einen Teil der Rechenleistung dieses Controllers nutzen würden, um mehr zu tun als nur den internen Betrieb der SSD zu verwalten? SSDs verlieren ihre enorme interne Bandbreite, wenn Daten über den I/O -Kanal des SSDs übertragen werden. Durch die Verlagerung einiger Rechenfunktionen in das Innere der SSD kann diese enorme Bandbreite helfen, blitzschnelle Operationen durchzuführen.

Samsung hat in Zusammenarbeit mit Xilinx eine SSD-Plattform namens SmartSSD eingeführt, die die Möglichkeit bietet, verschiedene Computational-Storage-Designs zu entwickeln. Ein Unternehmen namens Nimbix verwendet SmartSSD in seiner Nimbix Cloud, um Apache Spark -Abfragen bis zu sechsmal schneller als auf einer Standard-SSD auszuführen.

Wie geht es jetzt weiter?

Alle bisherigen SSDs waren austauschbar. Käufer von SSDs sind es gewohnt, sich SSDs von unterschiedlichen Anbietern anzusehen und diejenige zu wählen, die die beste Leistung für den Preis bietet. Diese Option geht bei Computational Storage verloren.

Gremien für Industriestandards, einschließlich SNIA, haben beträchtliche Anstrengungen unternommen, um dieses Problem zu lösen und Standards zu schaffen, die ein gewisses Maß an Konformität auf den Markt bringen. Dennoch sind die Ansätze der einzelnen Anbieter so unterschiedlich, dass eine Austauschbarkeit noch in weiter Ferne liegt, was den Einsatz dieser Technologie auf Anwendungen beschränkt, die weniger empfindlich auf eine Alleinbelieferung reagieren.

Die Notwendigkeit, die Software zu überarbeiten, um die Vorteile des Produkts zu nutzen, ist ein weiteres Problem, das der Marktakzeptanz von SSDs mit Computational Storage häufig im Wege steht. Computational Storage bringt Leistungsverbesserungen mit sich. Diese Verbesserungen erfordern jedoch, dass bewährte Software entwirrt wird, um bestimmte Teile des Codes so umzuwandeln, dass sie dem Gerät anstelle des Servers die Arbeit abnehmen. Dies führt zu zusätzlichen Schwierigkeiten und verhindert, dass die Geräte Standardprogramme von der Stange verwenden können. Die Änderung des Codes öffnet auch die Tür zu neuen Fehlern, die nur wenige Unternehmen zu riskieren bereit sind.

Es hat den Anschein, dass sich Computational Storage in Geräten mit fester Funktion weiterhin gut entwickeln wird, während die Akzeptanz von Geräten mit allgemeinem Computational Storage deutlich langsamer sein wird.