Amazon Lightsail und EC2 für Webanwendungen im Vergleich

Entwickler nutzen Amazon Lightsail, um mit einem Paket von Funktionen schnell Websites und Anwendungen zu erstellen. Es ist bietet weniger Optionen als Amazon EC2, dafür ist es einfacher, Anwendungen zu implementieren und die Kosten abzuschätzen.

Unter der Haube ist Amazon Lightsail ein virtueller privater Server (VPS), der Rechenleistung, Speicher, Netzwerk und DNS bündelt. Außerdem verfügt er über integrierte Funktionen wie eine verwaltete Datenbank, ein Lastausgleich, Unterstützung für Container und ein Netzwerk zum Bereitstellen von Inhalten (CDN, Content Delivery Network).

Lightsail ist auf Geschwindigkeit und Einfachheit ausgelegt. Die Instanzen laufen auf EC2 und sind mit anderen AWS-Ressourcen gebündelt. Lightsail bietet eine Abstraktion der einzelnen AWS-Dienste sodass sie für den Benutzer nicht sichtbar sind.

Diese Einfachheit bringt jedoch auch Kompromisse mit sich. Amazon EC2 bietet Nutzern weitaus mehr Möglichkeiten für das Erstellen, Bereitstellen und Verwalten von Anwendungen. Außerdem ist es neben Amazon S3 nach wie vor das wichtigste AWS-Angebot. Für bestimmte Nutzergruppen ist Lightsail dennoch die bessere Lösung.

Werfen wir einen genaueren Blick auf die Unterschiede zwischen Lightsail und EC2, um herauszufinden, ob Sie oder Ihr IT-Team von diesem VPS-Angebot profitieren und ob die Preise zu Ihrem Budget passen.

Vorteile von Amazon Lightsail Amazon Lightsail ist für Unternehmen gedacht, die einen Server einrichten möchten, ohne sich mit den Preis-, Konfigurations- und Verwaltungsdetails einer typischen AWS-Bereitstellung befassen zu müssen.

Standardisierte Anwendungen und Konfigurationen Entwickler erstellen mit Lightsail einfache Projekte wie einen Blog, eine Website oder eine einfache E-Commerce-Anwendung mit Standardanwendungen und -konfigurationen erstellen. Um zum Beispiel einen WordPress-Blog einzurichten und zu konfigurieren, wählen Sie einfach eine Plattform und einen Blueprint, wie eine vorkonfigurierte WordPress-Instanz. Abbildung 1 veranschaulicht, wie Medieninhalte innerhalb von Lightsail unter Verwendung des Lastausgleichs, der Datenbank und S3 für WordPress bereitgestellt werden. Abbildung 1: Ein Load Balancer verteilt Medieninhalte für die WordPress-Seite. Um dasselbe in EC2 zu tun, müssten Sie selbst die Instanz bereitstellen, Amazon Elastic Block Store (EBS) Blockspeicher oder Amazon S3 Objektspeicher hinzufügen, das Image bereitstellen und dann alle verschiedenen Ressourcen und Anwendungen konfigurieren.

Basisvorlagen Mit Lightsail erstellen Sie aus der gleichen Basisvorlage mit wenigen Klicks weitere Vorlagen. Dies macht es auch zu einer attraktiven Staging-Umgebung, um neue Anwendungen oder Funktionen zu testen, bevor sie auf Live-Instanzen bereitgestellt werden.

Planbare Kosten Lightsail bietet eine Handvoll Optionen, die zu einem vorhersehbaren monatlichen Preis bereitgestellt werden können. Der Dienst ist jedoch nicht ideal für Anwendungen, die eine hochgradig konfigurierbare Umgebung oder eine konstant hohe CPU-Leistung erfordern, wie zum Beispiel Videokodierung oder Analysen.

Lightsail versus EC2: Ein Funktionsvergleich Da Lightsail ein Paket ist, das unter anderem EC2 enthält, lassen sich die beiden nicht direkt vergleichen. Um mit EC2 den gleichen Effekt zu erzielen müssen Sie weitere Dienste hinzunehmen – jedes mit seiner eigenen Preisstruktur – um eine praktikable Umgebung für das Entwickeln und Bereitstellen von Anwendungen zu schaffen. Für diesen Vergleich stellen wir einige Lightsail-Funktionen in den Vordergrund und vergleichen sie mit den Möglichkeiten, die sich losgelöst davon in AWS ergeben, wenn Sie EC2 als Dreh- und Angelpunkt Ihrer Architektur verwenden. Alle unten aufgeführten Preise beziehen sich auf die Region USA Ost.

Rechenleistung und Blockspeicher Was die Rechenoptionen angeht, gibt es keinen Vergleich. Lightsail hat sieben virtuelle Servergrößen, EC2 hat mehr als 480. Lightsail bietet maximal acht Kerne und 32 GB Arbeitsspeicher, während EC2-Instanzen bis zu 448 Kerne und 12.288 Gibibytes (GiB) Arbeitsspeicher erreichen können. Aber auch hier gilt: Der Sinn von Lightsail liegt nicht in endlosen Optionen. Wenn Sie Granularität und eine große Bandbreite an Konfigurationsoptionen wünschen, sollten Sie sich mit EC2 Ihre eigene Umgebung zusammenstellen. Anders ausgedrückt: Die Größe der Solid-State-Laufwerke (SSD) von Lightsail reicht von 20 GB bis 640 GB. Mit EC2 haben Sie weitaus mehr Flexibilität, aber in den meisten Fällen müssen Sie den Speicher der angeschlossenen Instanz separat über EBS verwalten. Bei Lightsail ist das alles bereits vorkonfiguriert. Mit EC2 betragen die zusätzlichen Kosten für EBS 0,08 US-Dollar pro Gigabyte. Und wenn Sie aus Ihrer VPS-Instanz herauswachsen oder mehr Kontrolle brauchen, können Sie jederzeit einen Snapshot machen und ihn in eine neue Instanz in EC2 exportieren.

Container Entwickler nutzen Lightsail-Container als relativ einfache Möglichkeit, um mit dem Laden von Standard-Docker- oder anderen Container-Images in die Cloud zu beginnen. Diesem Service fehlen jedoch die feinkörnigen Kontrollen von Amazon ECS oder Amazon Elastic Kubernetes Service. Lightsail-Container kosten deutlich mehr als die Rohressourcen. Der Basis-Containerdienst kostet 7 US-Dollar pro Monat für ein Viertel virtuelle CPU mit 512 MB RAM und steigt auf 160 US-Dollar pro Monat für vier vCPUs mit 8 GB RAM. Eine äquivalente EC2-Instanz kostet 6,25 US-Dollar am unteren Ende und 127 US-Dollar am oberen Ende. In den Lightsail-Paketen sind jedoch Datenausgangsquoten enthalten, die bei EC2 zusätzliche Kosten verursachen. Bei allen Containerdiensten sind pauschal 500 GB pro Monat an Transferkontingenten enthalten, die sonst mit 45 Dollar zu den EC2-Gebühren hinzukommen. Obwohl dies den Ausschlag zugunsten von Lightsail-Containern geben könnte, liegt der Hauptvorteil eher darin, dass man mit grundlegenden Containerprinzipien experimentieren kann und nicht in den niedrigeren Kosten.

Load Balancing Der Load Balancer von Lightsail verteilen den Datenverkehr auf Instanzen in verschiedenen Verfügbarkeitszonen (Availability Zones, AZs). Das verhindert Skalierungsprobleme und verbessert die Leistung und Redundanz. Der Lastausgleich übernimmt auch die Zertifikatsverwaltung. Der Load Balancer von Lightsail ist nicht für die Bewältigung eines konstant hohen Traffic ausgelegt. AWS empfiehlt Entwicklern, für Workloads mit folgenden Spezifikationen stattdessen EC2 mit einem Anwendungs-Load-Balancer zu verwenden: mehr als 5 GB an Datenverarbeitung pro Stunde;

mehr als 400.000 neue Verbindungen pro Stunde; oder

mehr als 15.000 aktive Verbindungen zur gleichen Zeit. Der Load Balancer von Lightsail kostet 18 US-Dollar pro Monat. Bei EC2 wählen Entwickler zwischen Anwendungs-, Netzwerk-, Gateway- und klassischem Load Balancer. Diese Dienste werden auf Verbrauchsbasis abgerechnet, so dass die Kosten von der Menge des verarbeiteten Datenverkehrs abhängen.

Netzwerk zum Bereitstellen von Inhalten Um die Leistung von Anwendungen zu verbessern, die weltweiten Zugriff erhalten, können Entwickler ein Lightsail CDN bündeln, das auf dem Amazon CloudFront-Netzwerk aufbaut. Das ist nützlich für Webseiten, zum Beispiel einen Blog, für dem Assets wie CSS-Stylesheets, JavaScript-Code, Grafiken und Videos näher an den Nutzern bereitgestellt werden, was die Antwortzeiten verkürzt. Das verringert außerdem die Belastung des Servers, was die Gesamtleistung verbessert. Das CDN funktioniert nicht für AWS-Ressourcen außerhalb von Lightsail. EC2 arbeitet direkt mit Amazon CloudFront oder CDN-Diensten von Drittanbietern zusammen und eignet sich besser für komplexe Konfigurationen oder für Workloads, die viele Anfragen oder Video-Streaming erfordern. Die unterste Stufe des Lightsail CDN bietet 50 GB pro Monat im ersten Jahr kostenlos und danach für 2,50 Dollar pro Monat. Am oberen Ende kosten 500 GB 35 Dollar pro Monat. Bei Amazon CloudFront wird der Datenverkehr auf der Grundlage von Datentransfers und HTTP-Anfragen berechnet. Die Preise für Datenübertragungen variieren, wobei höhere Volumenstufen in niedrigeren Preisen pro Gigabyte resultieren.

Verwaltete Datenbanken AWS unterstützt verwaltete Datenbanken in den Standard- und Hochverfügbarkeits-Lightsail-Tiers. Dies vereinfacht den Auswahlprozess für MySQL-Datenbanken sowie den Aufwand für das Starten, Sichern, Überwachen und Warten dieser Repositorys. Der Dienst erstellt automatisch ein rollierendes Sieben-Tage-Backup der Datenbank; daneben können Entwickler längerfristige Backups mit Snapshots konfigurieren, die separat in Rechnung gestellt werden. Diese Pakete sind teurer als Linux- oder Windows-Instanzen und verfügen über wesentlich begrenztere Übertragungsmöglichkeiten. Die Hochverfügbarkeitsstufe bietet zusätzlich Unterstützung für Redundanz und Failover auf Servern, die sich in verschiedenen Amazon AZs befinden. Die Preise für verwaltete Standarddatenbanken beginnen bei 15 US-Dollar pro Monat für 1 GB RAM, 40 GB Speicherplatz und 100 GB Datentransfer und reichen bis zu 115 US-Dollar pro Monat für 8 GB RAM, 240 GB Speicherplatz und 200 GB Datentransfer. Die Preise für die Hochverfügbarkeitsstufe sind doppelt so hoch. Die von Lightsail verwalteten Datenbanken bieten nicht das gleiche Maß an Leistung oder Durchsatz, das größere Datenbanken wie MongoDB oder Cassandra benötigen. EC2-Instances mit bereitgestelltem IOPS-SSD-Speicher sind in diesen Fällen eine bessere Option als Lightsail. Lightsail kann mit anderen AWS-Datenbankangeboten zusammenarbeiten. Es unterstützt Amazon DynamoDB, Amazon Relational Database Service und Amazon Aurora, aber Sie müssen möglicherweise ein Peering mit einer separaten Amazon Virtual Private Cloud durchführen, damit es funktioniert. Die Peering-Technik kann für die Verbindung mit vielen, aber nicht allen anderen AWS-Services dienen. Für eine kleinere Gruppe von Diensten, darunter Amazon S3 und Amazon CloudFront, ist kein Peering erforderlich.

Lightsail versus EC2-Preise Die Kosten für Amazon Lightsail sind für die grundlegende Ressourcennutzung im Vergleich zu den On-Demand-Instanzen in EC2 niedriger. Für Linux/Unix kostet die kleinste Lightsail-Instanz mit 512 MB RAM und 20 GB SSD-Speicher 3,50 US-Dollar pro Monat. Das ist vergleichbar mit dem EC2-Äquivalent t3.nano, das mit 0,0052 $ pro Stunde oder etwa 3,38 $ pro Monat zu Buche schlägt. Bei diesem Instanztyp sind jedoch keine Kosten für SSD oder Datenübertragung enthalten. Mit einer ähnlichen Menge an SSD-Speicher wie beim Lightsail-Paket kostet t3.nano 4,98 US-Dollar pro Monat. Das Lightsail-Paket für 160 US-Dollar pro Monat umfasst folgende Leistungen: 32 GB Arbeitsspeicher

640 GB SSD-Speicher

7 TB an Datenübertragungen Dies ist vergleichbar mit dem EC2-Instanztyp t2.2xlarge, der mit 32 GiB Arbeitsspeicher für 267,26 US-Dollar pro Monat oder 318,50 US-Dollar pro Monat mit 640 GB SSD-Speicher erhältlich ist. Darüber hinaus sind die Windows Lightsail-Server aufgrund der Lizenzgebühren teurer als die Linux-Varianten. Die Windows-Tarife beginnen bei 8 US-Dollar pro Monat für die folgenden Leistungen: 512 MB Arbeitsspeicher

30 GB SSD-Speicher

1 TB Datenübertragung Der High-End-Windows-Tarif kostet 240 US-Dollar pro Monat und umfasst Folgendes: 32 GB Arbeitsspeicher

640 GB SSD-Speicher

7 TB Datenübertragungen

Übertragung und andere Gebühren Einige Kosten für ausgehende Übertragungen sind bei Lightsail enthalten, bei EC2 jedoch nicht. In den Lightsail-Paketen sind je nach Instanzgröße zwischen 1 TB und 7 TB an kostenlosen Datentransfers enthalten. EC2-Instanzen kosten nach dem ersten Gigabyte immer noch 0,01 US-Dollar pro übertragenem Gigabyte. Dies kann sich auf zusätzliche 10 US-Dollar für 1 TB und 70 US-Dollar für 7 TB an ausgehenden Datenübertragungen pro Monat belaufen. Die Einsparungen bei der Datenübertragung sind einer der größten Kostenunterschiede zwischen Lightsail und EC2. Beachten Sie, dass die Freimengen bei anderen Lightsail-Diensten deutlich geringer sind. Es ist jedoch nicht einfach, die Lightsail-Dienste dynamisch nach oben oder unten zu skalieren, was zu höheren Kosten führen kann, wenn es zu erhöhten Spitzenlasten kommt.

Vergessen Sie nicht zu löschen AWS erhebt auch Gebühren für Lightsail-Instanzen, die angehalten wurden. Statt Lizenzen anzuhalten, sollten Entwickler besser eine Sicherungskopie erstellen und sie dann aus Lightsail löschen. Außerdem entstehen weitere Gebühren, wenn Sie eine IP-Adresse beibehalten, die nicht mehr mit der Lightsail-Instanz verbunden ist, um die Kontinuität des Webservers aufrechtzuerhalten, und zwar in Höhe von 0,005 US-Dollar pro Stunde oder 3,60 US-Dollar pro Monat. Jedes Konto ist auf 20 Lightsail-Instanzen, fünf statische IP-Adressen und drei DNS-Zonen beschränkt. Das mag für einfache Anwendungsfälle in Ordnung sein, aber es ist unwahrscheinlich, dass Sie jemals eine groß angelegte Lightsail-Installation innerhalb dieser Grenzen aufbauen können. Ein großer Nachteil ist, dass sich Lightsail nicht so gut dynamisch skalieren lässt wie EC2. Jegliche Vorteile aus einer Kostenperspektive können dadurch zunichte gemacht werden, dass die Entwickler Ressourcen überprovisionieren.