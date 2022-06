Wie unterscheiden sich Zero Trust und Defense in Depth?

IT-Teams stehen eine Reihe von Security-Konzepten zur Auswahl, die sie implementieren können. In einigen Fällen müssen Administratoren ein Framework oder eine Philosophie einem anderen vorziehen. In anderen Fällen können mehrere Frameworks verwendet werden, die sich auf verschiedene Aspekte der allgemeinen Sicherheitslage eines Unternehmens konzentrieren.

Zero-Trust- und Defense-in-Depth-Strategien gehören zu den Kombinationen, in denen beide Methoden gleichzeitig auf ein und dasselbe Unternehmen angewendet werden können.

Diese Strategie hat sich in den letzten Jahrzehnten vor allem aus den folgenden Gründen durchgesetzt:

Die Grundsätze von Zero Trust sind spezifischer als die von Defense in Depth. Bei Zero Trust besteht das Ziel darin, niemandem oder nichts zu vertrauen, das auf Anwendungen und Dienste innerhalb eines Unternehmensnetzwerks zugreift und mit ihnen kommuniziert. Zero Trust soll sicherstellen, dass nur die richtigen Geräte und Benutzer, die sich mit dem Netzwerk verbinden, sowie Workloads in öffentlichen und privaten Rechenzentren Daten übertragen und empfangen dürfen.

Das Zusammenspiel von Zero Trust und Defense in Depth

Wenn man die Konzepte Defense in Depth und Zero Trust und deren Absichten betrachtet, könnte der Eindruck entstehen, dass beide Ansätze unabhängig voneinander sind. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Zero-Trust-Prinzipien können beispielsweise Teil einer umfassenden Defense-in-Depth-Strategie sein. Letztere kann wiederum Anwendungs- und Data-Protection-Funktionen einschließen, die nicht als Teil von Zero Trust gelten.

Und es ist durchaus sinnvoll, Defense-in-Depth-Philosophien in Zero-Trust-Implementierungen zu integrieren. Beispielsweise können Sicherheitsadministratoren die Benutzerkonten sperren, so dass sie nur das Recht haben, bestimmte Anwendungen und Dienste auf der Grundlage von Geschäftsanforderungen zu nutzen. Darüber hinaus können Administratoren logisch segmentierte Sicherheitszonen einrichten, die den Zugriff auf Teile des Netzwerks einschränken, die die Benutzer nie benötigen. Wenn also ein Benutzerkonto kompromittiert wird, kann dieses Konto nicht nur nicht auf die Ressourcen zugreifen, für die es konfiguriert ist, sondern die Sicherheitszonen schränken diesen Zugriff noch weiter ein, wenn ein Konto falsch konfiguriert oder manipuliert wird.