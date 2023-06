macOS in Unternehmen: Den richtigen Antivirenschutz wählen

Cybersecurity-Bedrohungen machen es erforderlich, dass Unternehmen umfassende Datenschutztaktiken und Software wie Antivirus einsetzen, aber Apple-Administratoren sind möglicherweise der Ansicht, dass Apple-Geräte durch die nativen Sicherheitsfunktionen ausreichend geschützt sind.

Apple-Geräte haben seit jeher den Ruf, besonders sicher zu sein, und macOS verfügt über ein integriertes Antiviren-Tool, XProtect, sodass einigen Mac-Administratoren ein Antivirenprogramm eines Drittanbieters unnötig erscheinen mag. Dieser Ruf ist heute jedoch nicht mehr unbedingt zutreffend, und Malware wie Viren können ernsthafte Probleme verursachen, wenn sie durch die Maschen schlüpfen können. Ein zusätzlicher Virenschutz ist ein wichtiger Bestandteil einer effektiven Cybersicherheitsstrategie für Mac-Geräte im Unternehmen.

Ist macOS immun gegen Viren?

Es gibt einige Gründe, warum Macs über die Jahre hinweg als besonders sichere Geräte angesehen wurden. In der Vergangenheit hatte Apple im Vergleich zu Windows einen viel kleineren Anteil am Markt für Unternehmenscomputer. Mit dem Windows-Betriebssystem konnten mehr Benutzer erreicht werden, so dass sich Hacker darauf konzentrierten, bösartigen Code für Windows-Geräte zu schreiben. Heute verwenden jedoch viele Menschen Macs, so dass sie ein attraktiveres Ziel für Cyberangriffe sind als früher.

Ein weiterer Grund für den guten Ruf in Sachen Sicherheit ist der Walled-Garden-Ansatz von Apple, bei dem jede Software und jeder Dienst von Apple geprüft und genehmigt werden muss, bevor sie in macOS, iOS oder iPadOS ausgeführt werden können. Im App Store prüft Apple die Software von Drittanbietern sorgfältig, bevor sie zum Herunterladen zur Verfügung gestellt wird, so dass es für Benutzer schwieriger ist, unwissentlich bösartige Software auf ihren Geräten zu installieren. Dieser Ansatz kann zwar die Gerätesicherheit erhöhen, war aber in den letzten Jahren Gegenstand von Kritik und Kartellvorwürfen, so dass Apple in Zukunft möglicherweise App Stores von Drittanbietern auf seinen Geräten zulassen muss.

Dennoch gibt es einige Aspekte von macOS, die dem Betriebssystem in puncto Sicherheit einen Vorteil verschaffen. XProtect ist das in macOS integrierte Antivirenprogramm, das alle Programme und Dateien scannt, um das Herunterladen von Malware zu erkennen und zu verhindern. Ein weiteres integriertes Sicherheits-Tool ist Gatekeeper, das prüft, ob eine App, die der Benutzer zu öffnen oder zu installieren versucht, von einem zertifizierten Entwickler stammt. Diese nativen Mac Sicherheits-Tools werden außerdem automatisch und transparent aktualisiert, damit sie auch bei neuen Bedrohungen wirksam bleiben.

Es tauchen ständig neue Bedrohungen auf, und XProtect ist in Bezug auf diese Bedrohungen nicht so aktuell wie andere Antivirenanbieter.

Trotz dieser Sicherheitsstärken können Viren und andere Malware-Infektionen Mac-Geräte befallen, und jedes Jahr werden neue Sicherheitslücken entdeckt. Ihr guter Ruf in Sachen Sicherheit kann ebenfalls zu Cybersicherheitsrisiken beitragen, da Benutzer in einer Mac-Umgebung möglicherweise unvorsichtiger mit Phishing-Versuchen und anderen Bedrohungen umgehen. Um über potenzielle Schwachstellen auf dem Laufenden zu bleiben, sollten Unternehmen die nativen Sicherheitsfunktionen von macOS durch Antivirensoftware von Drittanbietern ergänzen.