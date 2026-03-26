Wie sich CIOs auf die Umwälzungen durch KI vorbereiten

Ein Gedankenexperiment von Citrini Research zeichnet ein dramatisches Bild der KI-getriebenen Disruption: zusammenbrechende SaaS-Märkte, ein weitreichender Verlust von Arbeitsplätzen und rasante wirtschaftliche Umwälzungen – alles bis zum Jahr 2028.

Das Szenario – die 2028 Global Intelligence Crisis – verbreitete sich viral in den sozialen Medien, unter anderem weil es nicht völlig abwegig wirkt. „Es ist tiefgreifend … und seint sehr plausibel“, sagt Brian Jackson, Principal Research Director bei der Info-Tech Research Group.

Es wird allgemein erwartet, dass KI transformativ sein wird. „Die Technologie kann im 21. Jahrhundert ebenso transformativ sein wie die industrielle Revolution in früheren Epochen“, sagt Irving Wladawsky-Berger, Research Affiliate an der MIT Sloan School of Management. Doch wie schnell sich diese Transformation vollzieht und wie sie innerhalb von Unternehmen tatsächlich aussehen wird, bleibt ungewiss.

Für CIOs liegt der Wert des Citrini-Szenarios darin, dass es Führungskräfte dazu zwingt, ihre Technologie, ihre Mitarbeiter und ihre Strategie zu bewerten, bevor die Disruption eintritt. CIOs sollten überlegen, was das Szenario wahrscheinlich richtig und was es falsch dargestellt hat und welche wesentlichen Schritte sie unternehmen sollten, um sich auf die KI-Disruption vorzubereiten.

Was das Citrini-Szenario zeigt Das Szenario stellt sich einen raschen, KI-getriebenen Disruptionszyklus vor, in dem KI-Systeme die Produktivität von Organisationen bis 2028 dramatisch steigern. Dies verringert den Bedarf an menschlicher Arbeitskraft im Bereich der Wissensarbeit, was wiederum zu Massenarbeitslosigkeit und sinkenden Konsumausgaben führt. Dies löst dann eine negative Spirale aus, die Unternehmen zu weiterer Automatisierung zwingt. Gleichzeitig beeinflusst KI das SaaS-Ökosystem, da Unternehmen den Wert von Anbietern neu bewerten und Vibe Coding nutzen, um Software intern nachzubilden. Die kombinierten wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen verdichten massive technologische und wirtschaftliche Veränderungen auf wenige Jahre statt auf Jahrzehnte.

Was das Szenario richtig erkannt hat: KI wird die Wirtschaft neu gestalten Experten sind sich im Allgemeinen einig, dass KI tiefgreifende Veränderungen in der Weltwirtschaft bewirken wird. Während der genaue Zeitpunkt und das Ausmaß ungewiss bleiben, hebt das Citrini-Szenario zutreffend hervor, dass eine weitreichende Automatisierung und Produktivitätsverschiebungen tiefgreifende Auswirkungen haben werden. „[Das Szenario] liegt zwischen plausibel und wahrscheinlich, wobei einige Aspekte darin weniger plausibel sind“, sagt Jackson. Auch wenn sich vielleicht nicht jedes Detail genau so entwickeln wird, wie vorgestellt, ist das allgemeine disruptive Potenzial für Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Technologiemärkte glaubwürdig und es lohnt sich, darauf vorzubereiten. Abbildung 1: Wichtige Schritte für eine erfolgreiche KI-Implementierung. Ein weiterer Bereich, in dem das Szenario richtig lag, ist der Druck, den KI auf SaaS-Geschäftsmodelle ausüben kann – manchmal als „SaaSpocalypse“ bezeichnet. KI ermöglicht bereits neue Ansätze für interne Arbeitsabläufe und die Softwarebereitstellung, und Unternehmen können infolgedessen beginnen, langjährige SaaS-Geschäftsmodelle zu überdenken. „Auch wenn die dramatischsten Visionen und Zeitpläne hypothetisch sind, haben aktuelle KI-Tools bereits begonnen, die Herangehensweise von Unternehmen an ERP- und SaaS-Systeme neu zu gestalten“, sagt Joe Locandro, CIO bei Rimini Street, einem Drittanbieter für Support von Unternehmenssoftware. KI übernimmt heute einfachere, wiederholbare Aufgaben, doch innerhalb weniger Jahre können Low-Code- und No-Code-Tools diesen Wandel beschleunigen und gleiche Wettbewerbsbedingungen schaffen. „Die großen ERP-Systeme werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren ausgedient haben und haben ihren technologischen Höhepunkt erreicht … Derzeit sind die KI-Systeme noch sehr unkompliziert. Sie erledigen einzelne, wiederholbare und nicht allzu komplexe Aufgaben. Aber das wird sich in Zukunft ändern, und innerhalb von fünf Jahren wird KI mit Low-Code/No-Code für einen großen Gleichstand sorgen“, ist Locandro überzeugt. Die wirklich großen Veränderungen finden statt, wenn sie in großem Maßstab eingesetzt werden, und das braucht viel Zeit. Irving Wladawsky-Berger, MIT Sloan School of Management Insgesamt bestätigen diese Perspektiven, dass das Szenario das transformative Potenzial der KI und den voraussichtlichen Druck auf die Märkte für Unternehmenssoftware richtig erkannt hat, auch wenn das Tempo und das volle Ausmaß des Wandels ungewiss bleiben.

Was das Szenario falsch eingeschätzt hat: Geschwindigkeit und Ausmaß der Disruption Der dramatische Zeitplan des Citrini-Szenarios für KI-getriebene Veränderungen erregte Aufmerksamkeit, doch Experten gehen eher davon aus, dass dieser Zeitplan die Realität wahrscheinlich übertreibt. KI ist zwar transformativ, doch ein flächendeckender Ersatz von Wissensarbeitern und eine voll entfaltete „SaaSpocalypse“ sind bis 2028 unwahrscheinlich. Das Szenario stellt beispielsweise eine rasche Verdrängung von Rollen wie Immobilienmaklern und anderen sozialen oder beruflichen Positionen dar. „Das ist nicht der Bereich, in dem wir in den nächsten drei Jahren [eine rasche Verdrängung] sehen werden“, sagt Jackson. Ein wesentlicher Grund dafür, dass eine umfassende Verdrängung von Arbeitsplätzen sich wahrscheinlich nicht so schnell vollziehen wird, ist der Unterschied zwischen technologischer Leistungsfähigkeit und großflächiger Einführung. Selbst wenn KI-Tools existieren, stellen sich die wirklich transformativen Effekte erst dann ein, wenn Unternehmen sie in ihre Arbeitsabläufe integrieren, neue Geschäftsmodelle schaffen, Mitarbeiter umschulen und neue Produkte und Dienstleistungen entwickeln. „Es besteht ein großer Unterschied zwischen der Entwicklung der Technologie … und ihrem großflächigen Einsatz in der gesamten Wirtschaft. Die wirklich großen Veränderungen finden statt, wenn sie in großem Maßstab eingesetzt werden, und das braucht viel Zeit“, erklärt Wladawsky-Berger. Im Unternehmenskontext wird sich die kurzfristige Wirkung von KI wahrscheinlich auf repetitive, regelbasierte Aufgaben konzentrieren, anstatt ganze Berufsgruppen zu ersetzen. „Innerhalb von 24 Monaten wird KI repetitive Aufgaben wie die Bearbeitung von Schadensfällen automatisieren … aber man kann nicht sagen, dass es weltweit zu massiven Entlassungen kommen wird“, sagt Locandro. Vertrauen, Zuverlässigkeit und die Komplexität der Arbeitsabläufe bleiben weitere Hindernisse. Unternehmen sind noch nicht bereit, End-to-End-Prozesse vollständig an KI zu übergeben. Daher wird sich die Transformation wahrscheinlich schrittweise, ungleichmäßig und Sektor für Sektor vollziehen – und nicht als plötzlicher, universeller Umbruch, wie ihn das Szenario darstellt.

7 Schritte, mit denen sich CIOs auf KI-Disruption vorbereiten können Auch wenn sich die KI-Disruption schrittweise vollzieht, sollten sich CIOs jetzt vorbereiten, um die Ergebnisse zu gestalten, anstatt später zu reagieren. Die folgenden Maßnahmen bieten Führungskräften praktische Wege, um Risiken zu managen und die Oberhand zu behalten. 1. Beschaffung und langfristige SaaS-Verpflichtungen neu bewerten Da sich KI-Fähigkeiten rasch weiterentwickeln, kann die Bindung an langfristige Softwareverträge laut Jackson die Flexibilität einschränken. CIOs müssen prüfen, ob bestehende und zukünftige SaaS-Verträge es ihren Unternehmen ermöglichen, sich schnell an neue KI-Tools anzupassen, oder ob alternative Vereinbarungen – wie kurzfristigere oder modularere Tools – sie besser für Agilität und Kosteneffizienz positionieren könnten. 2. Personalstrategie und Betriebsmodelle überdenken Die Einführung von KI wird unweigerlich zu einer Verlagerung von Rollen, Verantwortlichkeiten und erforderlichen Kompetenzen im gesamten Unternehmen führen. CIOs müssen prüfen, wie sich diese Veränderungen auf ihr Betriebsmodell auswirken, welche Rollen an strategischer Bedeutung gewinnen, welche Prozesse Teams automatisieren können und welche neuen Kompetenzen für den Erfolg entscheidend sein werden. CIOs, die diese Veränderungen jetzt einplanen, können spätere Störungen verhindern. 3. Szenariobasierte Vorausschau zur Risikominderung nutzen CIOs sollten eine Reihe plausibler Szenarien in Betracht ziehen, um sich auf KI-bedingte Disruptionen vorzubereiten. Dies kann ihnen helfen, Notfallpläne zu entwickeln, Risiken zu erkennen, bevor sie eintreten, und Maßnahmen zu ergreifen, um negative Szenarien zu verhindern. Dieser proaktive Ansatz stärkt die Widerstandsfähigkeit und die strategische Entscheidungsfindung. „Der Sinn der Vorausschau besteht darin, Hypothesen aufzustellen und bei plausiblen Szenarien proaktiv zu handeln. Dann überlegt man, wie man sich darauf vorbereitet oder verhindert, dass sie eintreten“, sagt Jackson. 4. Einen funktionsübergreifenden Ansatz für die Governance verfolgen KI betrifft nahezu jede Funktion eines Unternehmens. CIOs können Technologie, Risiken oder Kosten nicht isoliert bewerten. Stattdessen sollten sie die Bereiche Finanzen, Betrieb, Sicherheit und andere Stakeholder zusammenbringen, um das gesamte Unternehmensrisiko zu verstehen, bisher unerkannte Schwachstellen zu identifizieren und Governance-Strategien zu entwickeln, die abteilungsübergreifend aufeinander abgestimmt sind. Diese integrierte Perspektive zeigt auch Möglichkeiten auf, KI effektiver zu nutzen. „Man muss alle an einen Tisch bringen und die verschiedenen Standpunkte zusammenführen … dadurch ergeben sich neue Erkenntnisse, an die man zuvor nicht gedacht hatte“, erläutert Jackson. 5. Berücksichtigen Sie die Auswirkungen der KI-gesteuerten Automatisierung auf das Geschäftsmodell KI-gesteuerte Automatisierung kann eine Spirale erzeugen: Sie reduziert den Arbeitsaufwand, drückt die Ausgaben und treibt die Automatisierung weiter voran. CIOs müssen über Effizienzgewinne hinausdenken und sich fragen, wie sich KI auf ihr Geschäftsmodell im weiteren Sinne auswirkt. Wird KI es dem Unternehmen ermöglichen, Marktanteile zu gewinnen und neue Chancen zu erschließen? Oder wird sie lediglich bestehende Prozesse optimieren, ohne das Potenzial zu erweitern? Strategische Weitsicht ist hier entscheidend. „Man muss sich fragen: ‚Wenn dies das Geschäftsmodell ist, zu dem ich tendiere … werde ich dann in einer Position sein, in der mein Unternehmen wächst, oder versuche ich nur … die Untergrenze anzuheben, anstatt die Obergrenze?‘“, sagt Jackson. 6. Planen Sie regulatorische Änderungen ein Wie bei anderen transformativen Technologien wird die Einführung von KI wahrscheinlich eine behördliche Aufsicht nach sich ziehen. CIOs sollten potenzielle Compliance-Anforderungen antizipieren – sei es in Bezug auf Datenschutz, Auswirkungen am Arbeitsplatz oder algorithmische Transparenz – und flexible Strategien entwickeln, die Innovation ermöglichen und gleichzeitig neue Vorschriften erfüllen. Frühzeitiges Bewusstsein kann kostspielige Störungen und Bußgelder verhindern. „Die Gesellschaft führt letztendlich Vorschriften für alle Technologien ein, die so transformativ sind“, sagte Wladawsky-Berger. 7. Wettbewerber und Marktsignale genau beobachten Marktdruck bietet den deutlichsten Hinweis darauf, wo die Einführung von KI entscheidend ist, sagt Locandro. CIOs können die Geschwindigkeit, die innovativen Ansätze und die betrieblichen Veränderungen der Wettbewerber beobachten, um zu erkennen, wo sie investieren müssen, und ihren eigenen Fortschritt daran messen. Diese Signale helfen Führungskräften, fundiertere, strategische Entscheidungen über die interne Einführung von KI zu treffen.