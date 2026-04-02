Wie Caeves Dark Data für Datenanalysen und KI zugänglich macht

Mit dem rasanten Wachstum unstrukturierter Daten stehen Unternehmen zunehmend vor einem strukturellen Problem: Ein Großteil ihrer Daten ist zwar in Cloud-Speicherdiensten oder auf eigenen Servern gespeichert, aber nur begrenzt nutzbar. Hier positioniert sich Caeves als Anbieter im Bereich Cloud Storage und AI-ready Data Infrastructure.

Dark Data für KI zugänglich machen

Caeves wurde 2025 von Shirish H. Phatak (CEO und CTO) gegründet und hat seinen Hauptsitz in den USA. Das Unternehmen operiert im Umfeld von Cloud Storage, Datenmanagement und künstlicher Intelligenz (KI) und adressiert insbesondere Enterprise-Kunden mit umfangreichen Datenbeständen.

Der zentrale Anspruch von Caeves besteht darin, Dark Data – also archivierte, kaum genutzte Daten – zugänglich und wirtschaftlich nutzbar zu machen. Dabei versteht sich Caeves primär als Plattform für datengetriebene Wertschöpfung.

„Wir wissen, dass 80 bis 90 Prozent der Daten in Unternehmen unstrukturiert sind. Und der Großteil der unstrukturierten Daten sind Dark Data“, sagt Jaap van Duijvenbode, Mitbegründer von Caeves und als Vice President Product und Customer Experience für Produktstrategie und Kundenorientierung verantwortlich. „Dark Data ist für KI-Dienste nicht zugänglich.“ Dieses Problem möchte Caeves mit seiner Plattform adressieren.

Caeves ist derzeit vollständig auf Microsoft Azure ausgerichtet und wird direkt innerhalb der Kundenumgebung betrieben, was insbesondere für Compliance- und Sicherheitsanforderungen in europäischen Unternehmen relevant sein kann. In Zukunft sollen aber auch andere Umgebungen bedient werden.