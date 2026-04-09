KI-Verweigerung verstehen: Was CIOs jetzt wissen müssen

KI verändert in rasantem Tempo die Art und Weise, wie die Welt Geschäfte macht. Doch viele CIOs sehen sich bei der Einführung mit Widerstand konfrontiert, da KI unsere ursprünglichsten Ängste anspricht.

Die Technologie hat sich in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten rasant weiterentwickelt. Cloud, mobile Geräte und Automatisierung haben den Ort und die Art und Weise verändert, wie Mitarbeiter ihre Arbeit erledigen. Die technologische Landschaft sieht heute ganz anders aus als im Jahr 2000. Trotz anfänglichen Murrens wie „Aber so haben wir das doch immer gemacht“ haben sich die Mitarbeiter weitgehend mit diesen Entwicklungen abgefunden.

Bei der KI ist jedoch etwas anders, meint Sebastian Raaff, Director für KI und Innovationswandel bei Novartis, auf der TechEx Global 2026 in London.

„Einige Mitarbeiter sträuben sich gegen KI-Fortschritte, weil sich die KI in Bezug auf Geschwindigkeit, Sichtbarkeit und wahrgenommene Bedrohung grundlegend von früheren technologischen Fortschritten unterscheidet“, erklärt Raaff.

Doch dieser Verweigerung ist in der Geschichte kein Einzelfall.

„Obwohl einige Bedenken hinsichtlich der KI für die aktuelle Technologielandschaft einzigartig erscheinen mögen, entsprechen sie historischen Mustern der Angst, die mit disruptiven Technologien einhergehen“, schreiben Adi Frenkenberg und Guy Hochman in einer Studie. „Von der industriellen Revolution bis zum Aufstieg digitaler Technologien rühren diese Ängste oft von der Furcht vor Verdrängung, der Aushöhlung sozialer Normen oder dem Kontrollverlust her, was die heutigen Befürchtungen gegenüber KI-Systemen widerspiegelt.“

Diese Ängste und Befürchtungen sind nicht irrational. KI spielt mit den ursprünglichsten Ängsten und Motivationen des Menschen. Die Bedürfnispyramide des Psychologen Abraham Maslow aus dem 20. Jahrhundert besagt, dass auf die physiologischen Grundbedürfnisse Anforderungen folgen, die die angeborenen Bedürfnisse nach Sicherheit und Stabilität, Verbundenheit, Selbstwertgefühl und Selbstverwirklichung repräsentieren. Die Geschwindigkeit der KI-Entwicklung, die laut Raaff täglich voranschreitet, sowie die Tatsache, dass KI hochqualifizierte kognitive Arbeit sofort ausführen kann, beeinträchtigen das Sicherheits- und Kompetenzgefühl der Mitarbeiter auf einer zutiefst persönlichen Ebene.

„Wenn ich mich 20 Jahre lang auf einen Prozess spezialisiert habe und KI diesen auf Knopfdruck nachbilden kann, untergräbt das massiv das Vertrauen, das ich in meine Kompetenz aufgebaut habe“, erklärt Raaff. „Und wenn ich plötzlich nicht mehr der Experte bin, weil KI das kann – wie fühle ich mich dann gegenüber meinem Team, meinen Kunden und Partnern?“

Raaff ist der Ansicht, dass es genau diese Ängste und Unsicherheiten sind, die CIOs und andere Führungskräfte verstehen und transparent angehen müssen.

Was versteht man unter KI-Verweigerung am Arbeitsplatz? Das Zusammenspiel grundlegender und weitergehender menschlicher Bedürfnisse führt zu Verwirrung, Angst, Misstrauen und Ermüdung im Hinblick auf KI. Dies ist in unterschiedlichem Ausmaß auf allen Organisationsebenen zu beobachten – unabhängig davon, wie intelligent oder kompetent ein Mitarbeiter ist oder in welcher Abteilung er tätig ist. Dies kann zu passiver oder aktiver KI-Verweigerung sowie zu einer oberflächlichen Nutzung führen. Aktiver Widerstand äußert sich beispielsweise darin, dass sich Mitarbeiter lautstark weigern, KI-Tools zu nutzen, oder diese absichtlich nicht ordnungsgemäß einsetzen, indem sie fehlerhafte Eingaben vornehmen. Passiver Widerstand manifestiert sich oft in einer geringen Nutzung und einer subtileren Vermeidung der Tools. Bei einer oberflächlichen Nutzung verwenden Mitarbeiter KI-Tools zwar für Aufgaben wie das Verfassen von E-Mails oder das Anfertigen von Notizen, hegen dabei jedoch eine ablehnende und zynische Haltung ihnen gegenüber. Es sind diese Formen der Verweigerung – und die Ursachen dafür –, die CIOs verstehen und offen angehen müssen.

Wie sollten CIOs mit diesem Widerstand umgehen? Laut Raaff führen zu viele Führungskräfte – darunter auch CIOs – nur sehr oberflächliche Gespräche über KI, was einen Teil des Widerstands schürt. „Führungskräfte müssen sich fragen: ‚Was ist der Nutzen von KI für die Menschheit, für unser Unternehmen und für unsere Mitarbeiter?‘ Und sie müssen diese Vorteile transparent kommunizieren.“ Wenn Führungskräfte dies nicht tun, könne dies bei den Mitarbeitern zu Sorgen und Unsicherheit hinsichtlich der Absichten führen, so Raaff. CIOs müssen sich auch damit abfinden, dass Mitarbeiter kritische Fragen zur KI stellen werden. Raaff zufolge müssen Führungskräfte verstehen, dass Mitarbeiter konfrontative Fragen zur Jobsicherheit und zur Vereinbarkeit von KI mit den Unternehmenswerten stellen werden. Wenn Führungskräfte sich mit der Neugier und den Befürchtungen der Mitarbeiter nicht anfreunden können, werden die Mitarbeiter dies spüren und weder den KI-Tools noch dem Management vertrauen. „Wenn Führungskräfte dies nicht tun, entwickeln CIOs vielleicht das Beste, was sie je entwickelt haben, aber ohne dass die Mitarbeiter es nutzen oder einen echten Nutzen daraus ziehen“, sagt Raaff. Mark Beccue, leitender Analyst für KI bei Omdia, stimmt Raaff zu, dass CIOs ihre KI-Vision den Mitarbeitern klar vermitteln müssen. Er ist zudem der Ansicht, dass sich CIOs auf die Stärken der KI konzentrieren und ehrlich über ihre Schwächen sein müssen. „KI kann nicht alles. Sie hat Schwierigkeiten mit emotionaler Intelligenz und wird – vielleicht für immer – mit nuancierter menschlicher Kommunikation zu kämpfen haben“, erklärt Beccue. „Sie versteht Stimmungen oder Sarkasmus nicht gut.“ Im KI-Zeitalter werden Menschen in Aufgabenbereichen erfolgreich sein, die emotionale Intelligenz sowie abstraktes und nichtlineares Denken erfordern. „Menschen haben die Fähigkeit, Ideen miteinander zu verbinden, die logisch nicht zusammenpassen“, sagte Beccue. „Denken Sie an Newton, den Apfel und die Schwerkraft. Menschen eignen sich am besten für Aufgaben, bei denen Strategie, Innovation, Kreativität, Kunst, Forschung und Entwicklung, Produktmanagement, Markenbildung, Psychologie, Architektur und Beratung im Vordergrund stehen.“

Entwickeln Sie KI-Tools gemeinsam mit den Mitarbeitern, nicht nur für sie Eine weitere Möglichkeit für CIOs, den Widerstand der Mitarbeiter gegen KI zu überwinden, besteht darin, KI-Tools gemeinsam mit den Mitarbeitern zu entwickeln, nicht nur für sie. Das bedeutet, dass die Teams aktiv an der Entwicklung von KI-Tools beteiligt sind, statt lediglich angewiesen zu werden, diese zu nutzen, sobald sie fertiggestellt sind. „Das Ziel ist, dass die Mitarbeiter die frühen Versionen der Tools sehen, auch wenn die Ergebnisse noch nicht sehr nützlich sind, damit sie Feedback zu Problemen geben können”, so Raaff. „Im Idealfall ist es nicht das erste Mal, dass sie das Endprodukt sehen. Sie haben mitverfolgt, wie es entstanden ist, und fühlen sich sicher und vertraut damit.“ Es ist zudem entscheidend, dass CIOs die Einführung von KI aktiv gestalten und nicht nur darauf hoffen. „Das Change Management sollte bereits vor dem Minimum Viable Product beginnen. Das bedeutet, die Personalabteilung, die Bereiche Weiterbildung und Entwicklung, Kommunikation, Risiko, Recht und Compliance sowie die Vorgesetzten einzubeziehen“, meint Raaff. Beccue ist der Ansicht, dass CIOs Menschen für KI gewinnen können, indem sie Arbeitsabläufe schaffen, die es Menschen ermöglichen, ihr Fachwissen und ihre Fähigkeiten einzubringen. „CIOs müssen sich mit den Bereichen vertraut machen, in denen KI gut funktioniert, beispielsweise bei routinemäßigen Anfragen oder der Unterstützung menschlicher Support-Teams mit personalisierten Daten“, erklärt Beccue. Da die Automatisierung des Kundenservice in vollem Gange ist, sollten CIOs zudem berücksichtigen, wie Menschen mit KI zusammenarbeiten können, um komplexe Eskalationsprotokolle zu unterstützen. Ein Beispiel: Wenn ein KI-Agent ein Problem bearbeitet und nicht weiterkommt, sollte das System sofort einen Menschen hinzuziehen.“