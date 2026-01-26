Die wichtigsten Herausforderungen und Einsatzoptionen von AIOps

Unternehmen setzen weiterhin auf künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML), um neue Wege zur Steigerung der Effizienz, der Zuverlässigkeit und der Geschäftsergebnisse durch Automatisierung, Echtzeit-Intelligenz und fortschrittliche Analysen zu finden. Durch die Verbesserung des IT-Servicemanagements können Unternehmen ihre Agilität bewahren und Serviceanforderungen kostengünstig erfüllen, was es zu einem wesentlichen Bestandteil jeder IT-Strategie macht.

Eine Möglichkeit, zu verstehen, was ein Unternehmen zu einer AIOps-Plattform bewegt, besteht darin, seinen strategischen Ansatz für das IT-Servicemanagement (ITSM) zu betrachten. Viele Unternehmen bleiben in Bezug auf Verfügbarkeit, Sicherheitsvorfälle, Ursachenanalyse und Optimierung in einem reaktiven Zustand gefangen. Diese Firmen schaffen keine Möglichkeit für den Übergang zu einem proaktiven Ansatz. Eine effektiv geplante und umgesetzte AIOps-Strategie schafft genau diese Möglichkeit und ermöglicht einen vollständigen Wandel hin zu Vorwärtsdynamik und Agilität.

Diejenigen, die AIOps-Implementierungen planen, müssen die Erwartungen steuern. Die Vorlaufkosten sind erheblich und konzentrieren sich oft auf Lizenzierung, Integration und Schulung. Zu den langfristigen Vorteilen gehören jedoch eine Senkung der IT-Service-Gemeinkosten sowie eine verbesserte Mitarbeiter- und Serviceeffizienz.

10 AIOps-Anwendungsfälle Unternehmen haben zahlreiche Möglichkeiten, AIOps in ihre Infrastruktur zu integrieren, und jede Wahl kann potenziell die Serviceverfügbarkeit, die Sicherheitslage und die Ressourcennutzung verbessern. Viele dieser Vorteile spiegeln ähnliche KI-Einsätze in anderen Bereichen wider, wie zum Beispiel der Codegenerierung oder der Datenanalyse. Ihr Unternehmen könnte von einem AIOps-Einsatz auf folgende Weise profitieren: Vorausschauende Incident-Minderung (Predictive Incident Mitigation). Eine Kombination aus KI und ML bietet verbesserte Analysen zur Vorhersage von Ausfällen, Kapazitätsproblemen und Leistungseinbußen, bevor diese sich auf die Benutzer auswirken. Echtzeit-Erkennung und -Warnung bei Incidents. Echtzeitüberwachung ermöglicht eine schnellere Identifizierung, Eskalation und Behebung von Vorfällen (Incidents). Automatisierte Incident-Reaktion und -Behebung. Automatisierte Reaktionen auf identifizierte Incidents (Automated Incident Response) können Neukonfigurationen, Ressourcenoptimierungen und Compliance-Maßnahmen umfassen, die die Verfügbarkeit sicherstellen sollen. Automatisierte Ursachenanalyse (Root Cause Analysis). KI- und ML-Systeme können die Ursachen von Vorfällen genau lokalisieren und Empfehlungen zur Schadensbegrenzung oder automatisierte Reaktionen geben. Kapazitätsplanung. Eine datengesteuerte Kapazitätsplanung für Leistung und Verfügbarkeit verbessert bestehende Vorhersagemodelle. Ressourcenoptimierung. Ermöglichen Sie die Optimierung und Skalierung von Ressourcen, indem Sie Verfahren empfehlen oder Optimierungsprozesse automatisieren. Service-Desk-Automatisierung und intelligentes Ticketing. Die automatisierte routinemäßige Behebung oder Eskalation von Service-Desk-Tickets sorgt für mehr Effizienz, schnellere Reaktionen und eine zügige Bearbeitung der Tickets. Datengesteuerte Leistungsoptimierung. Ergänzen Sie Trendanalysen durch Optimierungs- und Abstimmungsempfehlungen oder Automatisierung. Integration von Erkennung und Reaktion auf Sicherheitsvorfälle (Incident Response). Ergänzen Sie bestehende Sicherheitsverfahren durch die Identifizierung von Sicherheitsvorfällen und automatisierte Reaktionen, was zu einer verbesserten Sicherheitslage führt. Leistungsüberwachung und -optimierung in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen. Dieser Ansatz befasst sich mit Leistungsproblemen in komplexen Hybrid- und Multi-Cloud-Bereitstellungen, indem er unterschiedliche Tools und Daten für eine ganzheitliche Sichtweise integriert. Zu den allgemeinen Vorteilen einer AIOps-Bereitstellung gehören in der Regel Verbesserungen bei der Einhaltung von Vorschriften und der Zufriedenheit mit Service Level Agreements. AIOps bietet die Möglichkeit zur kontinuierlichen Verbesserung auf der Grundlage langfristiger Datenerfassung und ML. Weniger greifbare, aber ebenso wichtige Vorteile sind eine verbesserte Kundenzufriedenheit und eine geringere Burn-Out-Rate bei IT-Mitarbeitern. IT-Mitarbeiter haben eher Zeit für strategische Initiativen als für reaktive Reaktionen auf Vorfälle. Agentische AIOps im Vergleich zu traditionellen AIOps Ein Aspekt von AIOps, der einer näheren Betrachtung bedarf, ist die Unterscheidung zwischen agentischen und traditionellen AIOps. Diese beiden Ansätze müssen bei der Erörterung von Anwendungsfällen und Herausforderungen bei der Implementierung berücksichtigt werden: Agentische AIOps. Geht über eine beratende oder informationssammelnde Rolle hinaus und wird zu einem automatisierten Teil des IT-Ops-Teams, der Entscheidungen trifft und Maßnahmen ergreift. Traditionelle AIOps. Bietet Datenanalyse, Anomalieerkennung und Vorhersage von Vorfällen, auf die das menschliche IT-Ops-Team reagieren kann, mit wenig bis gar keiner Automatisierung oder unabhängigen Entscheidungsfindung. Jeder AIOps-Plan muss festlegen, welcher Ansatz für das Unternehmen am besten geeignet ist oder ob eine hybride Strategie sinnvoller ist. Agentische AIOps eignet sich oft am besten für die Automatisierung routinemäßiger Reaktionen auf Vorfälle und Ergebnisse der Ursachenanalyse, insbesondere in komplexen Umgebungen.

10 Herausforderungen bei der Implementierung von AIOps Die Umstellung Ihres Unternehmens auf AIOps bringt eine Reihe von Herausforderungen mit sich. Verschiedene technische, finanzielle und kulturelle Schwierigkeiten verlangsamen oder verhindern die Einführung. Viele dieser Bedenken sind dieselben, die bei der Einführung jeder neuen Technologie in einem Unternehmen auftreten, während andere spezifisch für KI sind. Überlegen Sie, wie Ihr Unternehmen die folgenden Herausforderungen angehen könnte: Geschäftsstrategie. Das Fehlen einer klaren Geschäftsstrategie und klarer Ziele erschwert die Implementierung von AIOps und die Darstellung seines Nutzens für das Unternehmen. Datensilos. Datensilos und unterschiedliche Systeme erschweren die Datenqualität und -integration und behindern eine umfassende Analyse. Qualifiziertes KI-Personal. Ein branchenweiter Fachkräftemangel erschwert die effektive Bereitstellung und Verwaltung, während eine mangelnde Bereitschaft des Unternehmens die effektive Nutzung behindert. Nutzung von Tools. Herausforderungen bei der Tool-Auswahl, der Verbreitung und Redundanz behindern eine effiziente KI-Datenanalyse und eine effektive menschliche Überwachung. Anbietermanagement. Unausgereifte Bewertungskriterien können zu einer Bindung an einen Anbieter oder zur Auswahl eines nicht optimalen Anbieters führen. Integration von Altsystemen. Die Verknüpfung von Altsystemen und modernen KI-gesteuerten Tools kann aufgrund von Kompatibilitätsproblemen technisch schwierig sein. Widerstand gegen Veränderungen und KI. Der kulturelle Widerstand von IT-Mitarbeitern kann aus der Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes, dem Verlust der Autonomie, dem Verlust der beruflichen Identität und der Anerkennung von Fähigkeiten sowie der Zurückhaltung gegenüber der Automatisierung resultieren. Kosten. Budgetbeschränkungen, unterschätzte Kosten und unrealistische Erwartungen stehen den hohen Anfangsinvestitionen in Technologie und qualifizierte Fachkräfte gegenüber und können den Einsatz behindern. Erweiterung des Serviceangebots. Wählen Sie skalierbare AIOps-Plattformen, die sich an zukünftige Geschäftsanforderungen anpassen lassen, einschließlich Komplexität und Volumen. Effizienz der IT-Abläufe und Benachrichtigungsmüdigkeit. Das erhöhte Volumen an Meldungen und Warnmeldungen kann bestehende Support-Services überfordern, insbesondere bei einer hohen Anzahl von Fehlalarmen.

Herausforderungen überwinden Um diese Herausforderungen zu bewältigen, müssen Sie sich mit mehreren wichtigen Aspekten Ihrer IT-Abteilung befassen, darunter Personal, Technologie, Daten und Budget. Verwenden Sie die folgenden Ansätze, um die Herausforderungen bei der Einführung von AIOps zu mindern: Sichern Sie sich die Zustimmung der IT-Mitarbeiter, indem Sie die AIOps-Ziele mit den strategischen Initiativen des Unternehmens in Einklang bringen, regelmäßig kommunizieren und zur Teilnahme ermutigen. Achten Sie darauf, Bedenken hinsichtlich der Ersetzung menschlicher IT-Mitarbeiter durch KI auszuräumen.

Bieten Sie Weiterbildungsmöglichkeiten an und ermutigen Sie die IT-Mitarbeiter zur Teilnahme an der Planung.

Sorgen Sie für eine effektive Überprüfung und Auswahl von Anbietern, wobei Sie die Integration von Altsystemen, zukünftiges Wachstum und Skalierung im Blick behalten sollten.

Legen Sie Altsysteme und -dienste nach Möglichkeit still.

Erkennen Sie die erheblichen Vorlaufkosten von AIOps als Ausgleich für langfristige Einsparungen und Effizienzsteigerungen an.

Legen Sie Wert auf Datenzentralisierung und -normalisierung, um Konsistenz und Kompatibilität zu gewährleisten.