Leitfaden zum Risikomanagement von Large Language Models

Das Risikomanagement für Large Language Models (LLMs) ist für CIOs zu einer Priorität geworden, da der Einsatz von LLMs in Unternehmen von der Experimentierphase in den produktiven Betrieb übergeht – einschließlich Workflows, Kundenkanälen und anderen Plattformen, die das Kerngeschäft betreffen.

Zu den Risiken bei LLMs gehören Datenschutz, Informationsintegrität, Informationssicherheit, geistiges Eigentum, Integration in Wertschöpfungsketten und Komponenten, Verzerrungen (Bias) sowie die Konfiguration der Mensch-KI-Interaktion. CIOs sollten LLM-Risiken daher als eine Sammlung verschiedener Risiken betrachten und nicht als eine einzige, pauschale Kategorie von KI-Risiken.

Für eine effektive KI-Governance benötigen CIOs einen Ansatz zum LLM-Risikomanagement, der Anwendungsfälle klassifiziert, eine Bestandsaufnahme der integrierten KI durchführt, die Datennutzung regelt, Berechtigungen einschränkt, Ergebnisse validiert, Abweichungen (Drift) und Kosten überwacht sowie Anbieter auf prüfbare Verpflichtungen festlegt.