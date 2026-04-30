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Warum ein Risikomanagement-Framework für KI entscheidend ist
Risikomanagement-Rahmenwerke sind ein unverzichtbares Instrument zur Optimierung der Planung, Einführung und Nutzung von KI. Ohne sie, können KI-Initiativen scheitern.
Allein im vergangenen Jahr hat die Nutzung von KI erheblich zugenommen. Doch trotz ihrer bekannten Vorteile birgt KI geschäftliche Risiken, auf die Unternehmen möglicherweise nicht vorbereitet sind.
Die Identifizierung und Minderung dieser Risiken stellt eine große Herausforderung dar. Glücklicherweise stehen Standards und Rahmenwerke zur Verfügung, die bei der Einführung von KI als Leitfaden für das Risikomanagement dienen.
Die Hauptgründe für den Einsatz eines KI-Risikomanagement-Rahmenwerks bestehen darin, potenzielle Risiken bei der Einführung von KI-Systemen zu identifizieren, zu bewerten und zu mindern. Solche Rahmenwerke tragen dazu bei, die verantwortungsvolle Entwicklung und Einführung von KI-Technologien sicherzustellen.
Bei richtiger Anwendung bieten KI-Risikomanagement-Frameworks wichtige Vorteile für die Geschäftsleitung, Technologieexperten, Leiter von Geschäftsbereichen und Mitarbeiter.
Unternehmen stehen mehrere Frameworks zur Verfügung. Dieser Artikel bezieht sich in erster Linie auf das Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF) des National Institute of Standards and Technology (NIST), um zu untersuchen, wie Frameworks KI-Initiativen mit ethischen Standards, regulatorischen Anforderungen und Unternehmenszielen in Einklang bringen.
Schlüsselelemente eines KI-Risikomanagement-Frameworks
Ein KI-Risikomanagement-Framework identifiziert, überwacht und verwaltet Risiken in einem KI-System. Dies geschieht durch die Berücksichtigung von Governance, Ethik, Betrieb, Compliance und regulatorischen Aspekten.
Wie führende KI-Risikorahmenwerke wie das NIST AI RMF zeigen, müssen mehrere Schlüsselaktivitäten einbezogen werden.
Zu den Schlüsselaktivitäten in einem KI-Risikomanagement-Framework gehören:
- Identifizierung und Kategorisierung von Risiken. Bei der Verwendung eines KI-Risikomanagement-Framework müssen Organisationen zunächst potenzielle KI-basierte Risiken, Bedrohungen und Schwachstellen identifizieren. Dazu können Bedrohungen für die Sicherheit, den Systembetrieb, die Data Governance, die Compliance und die Ethik gehören.
- Festlegung der Governance. Rahmenwerke sollten Governance-Aktivitäten festlegen, einschließlich der Anwendung von Richtlinien, des KI-Lebenszyklusmanagements, von Regeln zur Rechenschaftspflicht und der Art und Weise, wie KI Geschäftsziele und regulatorische Vorgaben unterstützt.
- Risikomanagement. Risikorahmenwerke helfen dabei, Risiken, ihre Eintrittswahrscheinlichkeit und ihre Auswirkungen auf das Unternehmen zu identifizieren. Zu den wichtigsten Aktivitäten gehören die Durchführung von Risikobewertungen und die Einrichtung von Risikoregistern.
- Fokussierung auf die wichtigsten Risiken zur Risikominderung. Sobald Risiken identifiziert sind, müssen Organisationen sicherstellen, dass sie daran arbeiten, potenzielle Risiken für das Unternehmen zu mindern. Methoden zur Bewältigung von Risikoereignissen können Zugriffskontrollen, Datenvalidierung, Erkennung von Verzerrungen sowie die Analyse von Datenmodellen und Algorithmen umfassen.
- Kontinuierliche Leistungsüberwachung. Während des gesamten KI-Lebenszyklus müssen Unternehmen die Systemleistung kontinuierlich überwachen, um Anomalien und potenzielle Compliance-Verstöße zu erkennen.
- Einhaltung von Standards und Vorschriften. Die Zahl der Standards und Vorschriften für KI-Aktivitäten nimmt stetig zu, und mit diesem Wachstum steigt auch die Notwendigkeit, die Einhaltung nachzuweisen. Risikomanagement-Frameworks können dazu beitragen, dass die Compliance ein vorrangiges Ergebnis ist.
Wann ist der Einsatz eines KI-RMF wichtig?
Im Folgenden finden Sie Beispiele für Situationen, in denen der Einsatz eines KI-Risikomanagement-Frameworks von Vorteil sein kann.
Bei der Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Vorschriften
KI-Risikomanagement-Frameworks enthalten Leitlinien zur Einhaltung spezifischer Standards und Vorschriften. KI-Technologie optimiert die Erfassung und Verarbeitung von Daten, die die Einhaltung nachweisen können, und verringert so die Wahrscheinlichkeit von Verstößen, die zu Geldstrafen oder Rechtsstreitigkeiten führen können.
Beim Schutz der Marke
Frameworks können festlegen, wie KI die Marke vor Reputationsschäden schützt, und so das Vertrauen der Verbraucher stärken.
Bei der Reduzierung finanzieller Verluste
Der Einsatz von Frameworks stellt sicher, dass KI-Systeme ordnungsgemäß konfiguriert und bereitgestellt werden, potenzielle Störungen erkennen können und über Kontrollmechanismen verfügen, die Betrug und falsche Entscheidungen aufzeigen, die finanzielle Auswirkungen haben können.
Bei der Verbesserung der Sicherheit und der operativen Widerstandsfähigkeit
KI-Risikomanagement-Frameworks können dazu beitragen, Sicherheitsmaßnahmen wie strenge Zugriffskontrollen, Bedrohungsmodellierung und Incident Response zu verbessern. Der Einsatz eines Frameworks kann die Widerstandsfähigkeit verbessern, indem Wege identifiziert werden, um sich effektiv von zukünftigen Risikoereignissen zu erholen und sich an diese anzupassen.
Bei der Reduzierung von Risiken durch Anbieter und Dritte
Angenommen, ein Unternehmen beschließt, ein KI-Produkt von einem Anbieter oder einem anderen Dritten zu kaufen, anstatt es selbst zu entwickeln. Ein Risikomanagement-Framework kann dazu beitragen, Risiken zu senken, indem es Belege liefert, die die Angaben des Anbieters stützen (oder hinterfragen), potenzielle Risiken eines Anbieterprodukts bewertet und Fallstudien anderer Unternehmen auswertet.
Beim Aufbau einer risikoorientierten KI-Kultur
Durch die Festlegung von Erwartungen an KI-Teams und die Förderung von Forschung und Innovation fördert ein KI-Risikomanagement-Frameworks die Entwicklung einer risikobasierten KI-Kultur.
Bei einer besseren Unterstützung durch die Führungsspitze
Durch die Bereitstellung von Leitlinien zu Berichterstattung, KI-Leistungskennzahlen, der Nutzung von Dashboards, der Festlegung von Verantwortlichkeiten und anderen Vorteilen trägt ein KI-Risikomanagement-Frameworks zu einer besseren Governance und Führungsaufsicht bei.
Dieser Artikel ist im Original in englischer Sprache auf Search Disaster Recovery erschienen.