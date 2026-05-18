Microsoft ändert das Windows-Drucksystem: Die Folgen

Mit der Neuausrichtung des Windows-Drucksystems verschiebt Microsoft grundlegende Komponenten von einem treiberzentrierten Modell hin zu einer protokollbasierten Architektur. Seit Windows 10 21H2 integriert das Betriebssystem native Unterstützung für Mopria-kompatible Druckgeräte über den Microsoft IPP Class Driver.

Diese Implementierung deckt Netzwerk- und USB-Geräte gleichermaßen ab und reduziert die Abhängigkeit von gerätespezifischen Treibern. Hersteller verlagern gerätespezifische Funktionen in sogenannte Print Support Apps, die über den Microsoft Store bereitgestellt werden und auf dem UWP-Modell basieren. Damit entfällt die Notwendigkeit klassischer Installationsprogramme, die bislang eng mit Win32-Komponenten verzahnt waren.

Die zugrunde liegende Standardisierung basiert auf der Mopria Alliance, einem Zusammenschluss aus Druckerherstellern und Technologieunternehmen. Mehr als 6.000 Geräte unterstützen diesen Ansatz bereits. Die strategische Richtung zielt auf eine einheitliche Kommunikationsebene, die unabhängig von einzelnen Herstellern funktioniert und über mehrere Windows-Versionen hinweg stabil bleibt.

Ablösung von V3- und V4-Treibern im Servicing-Modell Die Treibermodelle V3 und V4 bilden die Grundlage für Druckfunktionen unter Windows. Beide Modelle greifen tief in das Betriebssystem ein und arbeiten teilweise im Kernel-Kontext. Diese Architektur steht in direktem Zusammenhang mit sicherheitskritischen Schwachstellen, darunter bekannte Angriffe wie PrintNightmare. Microsoft bewertet die langfristige Wartbarkeit dieser Modelle als kritisch und reduziert daher schrittweise deren Bedeutung. Die Ankündigung dieser Neuausrichtung erfolgte bereits im September 2023. Seit dem 15.01.2026 veröffentlicht Windows Update keine neuen V3- oder V4-Treiber mehr für Windows 11 und Windows Server 2025. Entscheidend ist die Abgrenzung zwischen Verteilung und Unterstützung. Die Betriebssysteme blockieren keine bestehenden Treiber und entfernen keine installierten Komponenten. Systeme mit vorhandenen Treibern arbeiten unverändert weiter. Auch bereits signierte Treiber lassen sich weiterhin installieren. Microsoft hat klargestellt, dass keine generelle Unterstützung eingestellt wird. Die Einschränkung betrifft ausschließlich die Veröffentlichung neuer Treiber über Windows Update.

Veränderte Bereitstellung der Treiber und Signierungsregeln Hersteller verlieren die Möglichkeit, neue V3- und V4-Treiber standardmäßig über Windows Update zu verteilen. Neue Einreichungen unterliegen seit Januar 2026 einer Einzelfallprüfung im Partner Center. Diese Prüfung berücksichtigt definierte Ausnahmen. Geräte ohne Mopria-Zertifizierung können weiterhin signiert werden. Gleiches gilt für native ARM64-Treiber sowie für Treiberpakete mit Zielplattform Windows 10 oder älter. Bestehende Treiber im Windows Update-Katalog bleiben verfügbar. Aktualisierungen erfolgen weiterhin, jedoch nicht automatisiert und nur nach individueller Freigabe. Die Ergänzung neuer Hardware-IDs in bestehenden Treiberpaketen unterliegt ebenfalls einer Prüfung. Parallel dazu bleiben alternative Distributionswege vollständig erhalten. Hersteller stellen weiterhin Installationspakete über eigene Plattformen bereit. Windows erlaubt deren Installation ohne Einschränkung. Diese Trennung zwischen Betriebssystem und Treiberverteilung verschiebt Verantwortlichkeiten stärker in Richtung Hersteller und interne IT-Prozesse.

Priorisierung des IPP Class Drivers und Änderungen im Plug-and-Play-Verhalten Ab dem 01.07.2026 passt Windows die interne Treiberbewertung an. Systeme priorisieren den Microsoft IPP Class Driver gegenüber Drittanbieter-Treibern, sofern beide Optionen verfügbar sind. Diese Änderung wirkt sich direkt auf die automatische Geräteerkennung und die Auswahl geeigneter Treiber aus. Der generische IPP-Treiber übernimmt die Basisfunktionalität. Erweiterte Funktionen erfolgen über Print Support Apps, die unabhängig vom eigentlichen Treiber installiert werden. Dieser Ansatz reduziert die Komplexität im Kernel und verlagert Funktionslogik in eine isolierte Anwendungsschicht. Ein optionaler Mechanismus verstärkt diese Entwicklung zusätzlich. Der Windows Protected Print Mode, eingeführt in Windows 11 24H2, erlaubt ausschließlich die Nutzung von Microsoft-eigenen Klassentreibern. Drittanbieter-Treiber werden in diesem Modus vollständig ausgeschlossen. Diese Funktion zeigt die langfristige Ausrichtung der Plattform, ohne den aktuellen Betrieb bestehender Umgebungen zu unterbrechen. Abbildung 1: Microsoft ändert die Verteilung älterer Druckertreiber. IT-Abteilungen sollten sich rechtzeitig mit dem Thema auseinandersetzen.

Ende regulärer Updates für Drittanbieter-Treiber Zum 01.07.2027 endet die reguläre Weiterentwicklung von Drittanbieter-Druckertreibern über Windows Update. Danach akzeptiert Microsoft nur noch sicherheitsrelevante Updates. Funktionale Erweiterungen entfallen vollständig. Diese Regelung gilt unabhängig davon, ob Treiber weiterhin installiert oder genutzt werden. Sicherheitsupdates bleiben bis zum Ende des jeweiligen Windows-Supportzeitraums verfügbar. Damit stellt Microsoft sicher, dass bestehende Systeme weiterhin gegen bekannte Schwachstellen geschützt bleiben, ohne die alte Architektur aktiv weiterzuentwickeln.

Technische Auswirkungen auf bestehende Druckinfrastrukturen Bestehende Druckumgebungen bleiben funktional stabil. Bereits installierte Geräte arbeiten unverändert weiter. Auch die Installation vorhandener Treiber aus dem Windows Update-Katalog bleibt möglich. Die Änderungen betreffen primär zukünftige Treiberversionen und neue Geräteintegration. In Unternehmensumgebungen verschiebt sich die operative Verantwortung. Treiberverteilung erfolgt zunehmend über interne Mechanismen wie Softwareverteilungssysteme oder dedizierte Installationspakete. Printserver behalten ihre Rolle, verlieren jedoch an Bedeutung in Szenarien mit IPP-basierter Kommunikation. Geräte ohne Unterstützung für IPP oder Mopria verlieren die automatische Treiberbereitstellung über Windows Update. Der Betrieb bleibt möglich, erfordert jedoch manuelle Installation oder alternative Integrationswege. In einigen Umgebungen kommen Netzwerkkomponenten zum Einsatz, die als Vermittlung zwischen alten Schnittstellen und modernen Protokollen fungieren. Die Reduzierung der Treiberverteilung über Windows Update verringert gleichzeitig die Größe und Komplexität des Treiberkatalogs. Dadurch sinkt die Angriffsfläche auf Betriebssystemebene. Gleichzeitig steigt die Abhängigkeit von Herstellern, wenn proprietäre Funktionen weiterhin benötigt werden.

Multifunktionsgeräte und Protokollintegration Multifunktionsgeräte bleiben im neuen Modell vollständig nutzbar, sofern sie die entsprechenden Protokolle unterstützen. Druckfunktionen laufen über IPP, Fax über IPP Fax Out. Scan-Funktionen nutzen WS-Scan oder eSCL. USB-Geräte benötigen den Modus IPP over USB, um diese Funktionen bereitzustellen. Diese Architektur vereinheitlicht die Kommunikation über unterschiedliche Gerätekategorien hinweg. Proprietäre Erweiterungen verlieren an Bedeutung, sofern standardisierte Protokolle die notwendigen Funktionen abdecken.

Administration und Betrieb Die Umstellung verändert die Betriebsmodelle, nicht die unmittelbare Funktionsfähigkeit bestehender Systeme. Administratoren stehen vor der Aufgabe, vorhandene Geräte hinsichtlich IPP-Kompatibilität zu bewerten und zukünftige Beschaffungen entsprechend auszurichten. Neue Geräte sollten den IPP-Standard vollständig unterstützen, um Abhängigkeiten von proprietären Treibern zu vermeiden. Parallel dazu gewinnen Print Support Apps an Bedeutung für erweiterte Funktionen. Infrastrukturen mit vielen älteren Geräten benötigen klare Strategien für Treiberverteilung und langfristige Wartung. Die Kombination aus reduzierter Treiberverteilung, stärkerer Standardisierung und optionalen restriktiven Betriebsmodi zeigt eine klare Richtung. Der Windows-Druckstack entwickelt sich von einer treiberdominierten Architektur hin zu einem protokollbasierten System mit entkoppelten Erweiterungskomponenten.