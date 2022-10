Mit macOS, iPhone und iPad in Windows-Netzwerken drucken

Der beste Weg, um in Netzwerken mit macOS zu drucken ist der direkte Netzwerkzugriff auf den Drucker. Wenn Sie planen, in Ihrem Netzwerk zentral mit verschiedenen Systemen zu drucken, sind Netzwerkdrucker ideal, da Nutzer diese auch ohne Server direkt steuern. Das bietet den Vorteil, dass Sie Windows- und Linux-Druckerserver einsetzen können. Macs haben auf diese Weise unkompliziert Zugriff auf den Drucker.

Das eliminiert Fehler, die üblicherweise dann entstehen, wenn verschiedene Geräte unterschiedlicher Systeme miteinander kommunizieren sollen. Es hat aber auch große Vorteile, wenn Clients direkt mit dem Drucker kommunizieren. Potentielle Fehlerquellen lassen sich bei diesem Aufbau einfacher eliminieren, weil weniger Betriebssysteme und Server im Spiel sind.

Unabhängig davon, ob der Drucker direkt mit macOS verbunden ist, oder über das Netzwerk mit Windows, ist es sinnvoll einen aktuellen Treiber für das Gerät zu installieren. Sie finden den Download direkt auf der Seite von Apple. Auf der Seite bietet Apple außerdem Treiber zum Download. Sie installieren sie aus der *.dmg-Datei.

Vom Mac auf einen Windows-Drucker zugreifen: macOS und Druckerserver

In Windows lassen sich Drucker auf Windows-Servern, aber auch auf Arbeitsstationen freigeben und mit Macs verbinden. In diesem Fall schickt der Mac den Druckauftrag zum Windows-Computer, der diesen wiederum an den Drucker weiterleitet. In diesem Fall fügen Sie den Drucker mit dem Icon auf der rechten Seite hinzu. Dabei lassen sich Windows-Drucker im Netzwerk aufstöbern und an den Mac anbinden, genauso wie direkt erreichbare Drucker. Hier zeigt der Mac die Drucker in der gleichen Arbeitsgruppe an mit der Schaltfläche Hinzufügen bindet macOS freigegebene Drucker an.

In Windows 11 ist die Freigabefunktion in den Einstellungen des Betriebssystems bei Bluetooth und Geräte und dann bei Drucker und Scanner untergebracht. In den Einstellungen von Druckern geben Sie mit Druckereigenschaften auf der Registerkarte Freigabe mit Freigabeoptionen ändern den Drucker frei. Danach steht der Drucker in der Arbeitsgruppe zur Verfügung.