Wie Sie in sechs Schritten Druckerprobleme über VPN lösen

Das Remote-Drucken erfreut sich heute größerer Beliebtheit denn je. Mitarbeiter im Home-Office schicken ihre Druckaufträge von zuhause an den Drucker im Büro, wo sie von den Kollegen abgeholt werden können. Diese komfortable Technologie bringt jedoch besondere Herausforderungen für Administratoren.

Das gilt insbesondere für den Fall, dass Benutzer über eine VPN-Verbindung auf den Drucker zugreifen möchten. Ein Fehler führt schnell zu einer Unterbrechung des gesamten Betriebs. Wir haben deshalb sechs Schritte zusammengestellt, mit denen Administratoren viele typische Probleme bei Remote-Druckern aus der Ferne lösen können.

Fordern Sie den betroffenen Benutzer auf, sich im VPN anzumelden und auf lokale Netzwerkressourcen zuzugreifen, die nichts mit den Druckserver zu tun haben. Veranlassen Sie den Benutzer, eine Datei aus einer SMB-Netzwerkfreigabe ( Server Message Block ) zu öffnen. Ist ein erfolgreicher Zugriff auf die genannten Ressourcen möglich, kann davon ausgegangen werden, dass eine Authentifizierung des Benutzers in Ihrem Netzwerk erfolgt ist und ihm der Zugriff auf Ressourcen in Ihrem privaten Netzwerk grundsätzlich erlaubt ist. Somit kann das VPN selbst als Ursache ausgeschlossen werden.

3. Wie Sie die VPN-Client-Druckerumleitung überprüfen

Nachdem Sie festgestellt haben, dass das VPN ordnungsgemäß funktioniert, wird im nächsten Schritt überprüft, ob der VPN-Client des Benutzers richtig konfiguriert ist. In der Regel sollte ein VPN-Client die Druckaufträge eines Benutzers an den Remote-Drucker weiterleiten. Ist die Konfiguration des VPN-Clients jedoch fehlerhaft, werden Druckaufträge möglicherweise statt an den Netzwerkdrucker an den lokalen Drucker des Benutzers gesendet.

Bedauerlicherweise weisen die Einstellungen der VPN-Clients eine hohe Diversität auf. Konsultieren Sie hierzu Ihre Dokumentation, um die druckerbezogenen Einstellungen zu ermitteln. Der nachfolgende Screenshot des Remote Desktop Clients von Microsoft zeigt Ihnen, wie Sie Druckaufträge entweder an einen lokalen Drucker oder an einen Remotedrucker weiterleiten können.