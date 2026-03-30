Wie Netzwerkmodernisierung einen messbaren ROI schafft

Netzwerke bilden das Fundament jedes modernen Unternehmens. Sie spielen in nahezu jedem Aspekt des täglichen Betriebs eine entscheidende Rolle. Netzwerke ermöglichen es Kunden, Lieferanten und Partnern, auf Unternehmensdaten und -dienste zuzugreifen. Gleichzeitig verbinden sie das Internet der Dinge (IoT), zentrale Systeme und Cloud-Architekturen.

Allerdings haben die meisten Organisationen ihre Netzwerke noch nicht auf den aktuellen Stand der Technik gebracht. Unternehmen müssen bereit sein, in ihre Netzwerke zu investieren, um ihre Infrastruktur zu verbessern.

Die Modernisierung eines Netzwerks verbessert sein Leistungsfähigkeit, Resilienz, Sicherheit und Flexibilität. Darüber hinaus können diese Verbesserungsbereiche zu einer Rendite führen, beispielsweise in folgenden Bereichen:

Leistungssteigerungen: Eine bessere Leistung erhöht die Produktivität, verbessert die Benutzererfahrung, steigert den Umsatz und stärkt die Kundenbindung.

Eine bessere Leistung erhöht die Produktivität, verbessert die Benutzererfahrung, steigert den Umsatz und stärkt die Kundenbindung. Ausfallsicherheit: Eine höhere Ausfallsicherheit reduziert Netzwerkausfälle und verhindert somit Umsatzverluste sowie Kosten für die Wiederherstellung des Dienstes.

Eine höhere Ausfallsicherheit reduziert Netzwerkausfälle und verhindert somit Umsatzverluste sowie Kosten für die Wiederherstellung des Dienstes. Sicherheit: Eine höhere Sicherheit führt zu selteneren und weniger schwerwiegenden Cybersicherheitsvorfällen und senkt die Kosten für ausfallbedingte Ausfallzeiten.

Eine höhere Sicherheit führt zu selteneren und weniger schwerwiegenden Cybersicherheitsvorfällen und senkt die Kosten für ausfallbedingte Ausfallzeiten. Flexibilität: Mehr Flexibilität verkürzt die Zeit für die Bereitstellung neuer Dienste und kann so neue Einnahmequellen erschließen.

Eine moderne Netzwerkstrategie zeichnet sich durch eine Infrastruktur aus, die kontinuierliche Verfügbarkeit und überlegene Leistung bietet und gleichzeitig Risiken minimiert. Da Netzwerke ein so entscheidender Teil des Geschäftsbetriebs sind, müssen Unternehmen ihre Netzwerke modernisieren, um die jeweiligen Bedürfnisse und Anforderungen zu erfüllen.

Geschäftsszenarien verdeutlichen die Ergebnisse von Netzwerkinvestitionen Bei der Messung des ROI solcher Investitionen können Organisationen direkte und indirekte Erträge erzielen. Die meisten Unternehmen werden jedoch nicht alle Erträge erzielen. Dies hängt weitgehend davon ab, wie die Organisation ihre Geschäfte führt. Direkte Kapitalrendite Direkte Renditen aus Investitionen (ROI) lassen sich leichter quantifizieren als indirekte. Wenn beispielsweise die E-Commerce-Website eines Unternehmens nicht erreichbar ist, weil das Netzwerk, das das Frontend mit dem Backend verbindet, ausgefallen ist, entstehen direkte und messbare Kosten. Im Wesentlichen kann die Vermeidung von Umsatzverlusten während Ausfallzeiten als Rendite aus der Investition angesehen werden. Jedes Unternehmen sollte in der Lage sein, die durchschnittlichen Gesamtkosten pro Minute Ausfallzeit für diese Vorgänge sowie dienst- und saisonbereinigte Zahlen zu ermitteln. Ein CFO oder CRO wird einem Netzwerkausfall, der während einer Spitzenzeit auftritt und höhere direkte Kosten pro Minute Ausfallzeit verursacht, wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit schenken als einem generischen Szenario, das auf einem Jahresdurchschnitt basiert. Für IT-Mitarbeiter ist es in der Regel auch einfacher, genaue Schätzungen der Kosten für die Arbeitszeit von Mitarbeitern und Auftragnehmern – und damit der Löhne – zur Wiederherstellung des Netzwerkdienstes zu liefern. Zu den direkten Erträgen zählen auch Strafen für die Nichterfüllung vertraglich vereinbarter Maßnahmen innerhalb einer bestimmten Frist. Diese können sich auch aus einer netzwerkbasierten Sicherheitsverletzung ergeben, die zum Verlust von Kundendaten führt und potenziell Geldstrafen, Anwaltskosten und Vergleichszahlungen nach sich zieht. Indirekte Kapitalrenditen Andere potenzielle Erträge lassen sich hingegen nur schwer quantifizieren. Nehmen wir zum Beispiel die Zufriedenheit von Kunden oder Mitarbeitern mit Unternehmenssystemen. Eine schlechte Leistung wirkt sich oft sowohl auf die Zufriedenheit der Kunden als auch der Benutzer aus. Die Netzwerkleistung ist jedoch nicht immer ein Faktor für die Systemleistung und möglicherweise auch nicht der wichtigste. Einige Aspekte einer schlechten Performance, wie beispielsweise durch Timeouts verursachte Transaktionsfehler, lassen sich leicht nachverfolgen. Sie treten häufig aufgrund von Paketverlusten oder erhöhter Latenz auf und führen mit zunehmender Komplexität der Anwendungsarchitekturen eher zu Problemen auf Transaktionsebene. Es ist möglich, den Gewinn zu quantifizieren, der durch die Vermeidung von Leistungseinbrüchen erzielt wird, sowie die potenziellen zusätzlichen Einnahmen durch eine verbesserte Gesamtleistung zu schätzen. Indirekte Erträge können Ausgaben wie die Kosten für die Bezahlung von Nicht-IT-Mitarbeitern umfassen, die ihre Arbeit nicht ausführen können, wenn das Netzwerk ausfällt. Einige Unternehmensbereiche wie der Vertrieb können diese Art von Leerlaufkosten quantifizieren, viele andere Bereiche wie die Personal- oder Finanzabteilung jedoch nicht.

Messen, um zu steuern Es ist entscheidend, über relevante Daten zu verfügen, um den Ertrag einer Investition zu verstehen. Zu den wichtigen Netzwerkkennzahlen, die bewertet werden sollten, gehören die folgenden: Serviceverfügbarkeit: Servicezugänglichkeit statt Komponentenverfügbarkeit.

Servicezugänglichkeit statt Komponentenverfügbarkeit. Leistung auf Benutzerebene: Serviceleistung auf der für den Benutzer relevanten Ebene, in der Regel Transaktionsraten und Transaktionsdurchlaufzeiten.

Serviceleistung auf der für den Benutzer relevanten Ebene, in der Regel Transaktionsraten und Transaktionsdurchlaufzeiten. Netzwerkkennzahlen: Kennzahlen zum Netzwerkbetrieb, wie beispielsweise die durchschnittliche Reparaturzeit (MTTR) und die durchschnittliche Erkennungszeit (MTTI) , messen die Fähigkeit der IT, Probleme in der bestehenden Umgebung zu beheben.

Kennzahlen zum Netzwerkbetrieb, wie beispielsweise die durchschnittliche Reparaturzeit (MTTR) und die durchschnittliche Erkennungszeit (MTTI) , messen die Fähigkeit der IT, Probleme in der bestehenden Umgebung zu beheben. Serviceflexibilität: Die Zeit, die Mitarbeiter benötigen, um neue Dienste bereitzustellen.

Die Zeit, die Mitarbeiter benötigen, um neue Dienste bereitzustellen. Netzwerkbasierte Sicherheitsverletzungen: Hierbei wird die Anzahl der netzwerkbasierten Sicherheitsverletzungen sowie die mittlere Zeit erfasst, die benötigt wird, um eine Sicherheitsverletzung einzudämmen und sich davon zu erholen. Ebenso müssen CIOs die folgenden Kennzahlen betrachten, um den ROI von Netzwerkinvestitionen zu ermitteln: Umsatz auf einer möglichst detaillierten Ebene (Euro pro Transaktion, Euro pro Minute, Euro pro Mitarbeiter).

Kundenzufriedenheit.

Mitarbeiterzufriedenheit, die zu höherer Produktivität und geringerer Fluktuation führt.