Mean Time To Repair: So berechnen und reduzieren Sie die MTTR

Fachleute für Business Continuity und Disaster Recovery brauchen eine Möglichkeit, um festzustellen, wie lange es dauert, etwas zu reparieren, egal ob es sich um einen Geschäftsprozess, ein IT-System oder eine Hardwarekomponente handelt. MTTR ist eine hilfreiche Metrik, auf die sie sich verlassen können.MTTR steht für Mean Time To Repair und lässt sich lose als mittlere Reparaturzeit überstzen lässt.

Die MTTR ist eine weit verbreitete Kennzahl, mit der die durchschnittliche Zeit geschätzt wird, die ein System wahrscheinlich für eine Reparatur benötigt, bevor es den normalen Betrieb wieder aufnehmen kann. Manchmal wird sie auch als mittlere Zeit bis zur Behebung, Wiederherstellung oder Reaktion bezeichnet.

Unabhängig davonvon der Bezeichung, je niedriger der MTTR-Wert ist, desto einfacher ist das Problem zu beheben. Bei der Verwaltung von Systemen, Technologien oder Prozessen besteht das Ziel darin, die durchschnittliche Zeit, die für eine Reparatur benötigt wird, zu verringern. Wenn die MTTR eines Systems beispielsweise 0 beträgt, werden die Benutzer viel weniger Ausfallzeiten erleben als bei einem System mit einem positiven MTTR-Wert.

Wenn das Ziel ein unterbrechungsfreier Betrieb ist, bedeutet ein niedriger MTTR-Wert, dass das betreffende Element – falls es ausfällt – relativ leicht zu reparieren ist und nur minimale Zeit benötigt, um zum normalen Betrieb zurückzukehren. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die MTTR reduzieren können, warum es wichtig ist, diese Kennzahl niedrig zu halten, und Sie erhalten einige Tipps zur Berechnung der MTTR.

So berechnen Sie die MTTR

MTTR ist ein Durchschnittswert aus der Analyse mehrerer Elemente. Für einen bestimmten Zeitraum, zum Beispiel einen Tag, eine Woche oder einen Monat, und für jede von der IT durchgeführte Reparatur wird die für die jeweilige Reparatur benötigte Zeit zu anderen, ähnlichen Reparaturwerten addiert. Dieser Wert, der in der Regel in Stunden ausgedrückt wird, wird dann durch die Anzahl der ungeplanten oder nicht geplanten Reparaturereignisse während des Analysezeitraums geteilt, as heißt durch alle Ereignisse, die eine Reparatur erfordern, die nicht geplant war. Geplante Wartungszeitrahmen werden bei MTTR-Berechnungen nicht berücksichtigt.

Abbildung 1: Mit dieser Gleichung lässt sich die MTTR kalkulieren.

In der Praxis wenden die BC/DR-Teams diese Berechnung auf eine Reihe von reparaturbedürftigen Ereignissen an. So erhalten sie die MTTR. Damit ist es einfacher, sich ein Bild davon zu machen, um wie viel die MTTR reduziert werden muss oder ob die derzeitigen Systeme ausreichend sind.

Abbildung 2: In diesem Beispiel wird die MTTR von fünf Störungsereignissen berechnet.

Diese Berechnung scheint zwar relativ einfach zu sein, und BC/DR-Teams können sie leicht mit einer Tabellenkalkulation konfigurieren, aber es können auch Fehler auftreten. So geht die MTTR-Gleichung beispielsweise davon aus, dass die Aufgaben von entsprechend geschultem Personal nacheinander ausgeführt werden. Wenn die Reihenfolge der Aufgaben geändert wird, wenn mehrere Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden oder wenn die Person, die die Aufgaben ausführt, nicht richtig geschult ist, kann die Berechnung falsch sein.