Welche Verwaltungsarten gibt es für Thin-Client-Betriebssysteme?

IT-Administratoren müssen dafür sorgen, dass ihre Endbenutzerumgebung sicher und zuverlässig ist – das gilt für alle Arten von Betriebssystemen, auch für Thin-Client-Betriebssysteme.

Thin Clients müssen verwaltet werden und diese Verwaltungsanforderungen können je nach Gerätetyp oder verwendetem Thin-Client-Betriebssystem sehr unterschiedlich sein. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, die richtige Verwaltung für Ihr Unternehmen zu gewährleisten.

Was sind Thin-Client-Betriebssysteme und wie kann die IT-Abteilung sie verwalten?

Thin-Client-Betriebssysteme lassen sich in zwei Gruppen einteilen: Linux-basiert und Windows-basiert. Für jedes dieser Betriebssysteme gibt es eine eigene Verwaltungsoption. In den meisten Fällen stellt der Hersteller des Thin Clients – wie Igel, HP oder Dell – seine eigene Verwaltungssoftware zur Verfügung. Igel bietet seine eigene Universal Management Suite für seine Thin Clients an, HP hat seinen Cloud Endpoint Manager und Dell verwendet die Wyse Management Suite.

Die Verwaltung eines Thin Clients ist oft mehr als nur das Einspielen einiger Updates. Die meisten Thin-Client-Verwaltungssoftwaresysteme unterstützen die Konfiguration des Thin Clients. Das kann Einstellungen für die Energieversorgung und den Ruhezustand, das Übertragen eine Storefront-Dienstes auf das System oder die Bereitstellung von Konfigurationen für alle Clients umfassen. Heutzutage können Thin Clients auch Notebooks sein, so dass die Verwaltungssoftware auch Dinge wie Wi-Fi-Netzwerke konfigurieren kann. Auch die Konfiguration der Netzwerke, mit denen sich die Endgeräte verbinden dürfen, und die Voreinstellung von Passwörtern für Unternehmensnetzwerke sind wichtige Kontrollmechanismen, die man im Auge behalten sollte.

Einige Verwaltungsprogramme sind einfach und erfordern nur eine Konfigurationsdatei im Netzwerk, die von allen Thin Clients auf die neuesten Konfigurationen hin überprüft wird. Andere Thin-Client-Verwaltungsplattformen sind aufwändiger und erfordern die Erstellung von Images, die die Administratoren über das Unternehmensnetzwerk auf die Thin Clients übertragen müssen. Letzteres ist bei Thin Clients mit Windows häufiger der Fall.

Die meisten Verwaltungsprogramme können diese Aufgaben automatisieren und den Prozess für IT-Administratoren vereinfachen. Das war nicht immer der Fall, denn früher mussten die Administratoren einmal im Monat ein neues Image von einem USB-Stick auf 200 Thin Clients übertragen. Thin-Client-Verwaltungssoftware kann die IT-Abteilung auch dabei unterstützen, Sicherheitsupdates über das Flashen des Images zu verteilen, was eine weitere Möglichkeit ist, IT-Administratoren Zeit zu sparen.

Bei Thin Clients mit Windows gibt es in der Regel mehrere Sperroptionen. Dazu gehören zum Beispiel Einstellungen, die festlegen, welche Art von Geräten Benutzer mit dem Thin Client verbinden dürfen, auf welche Websites das Gerät zugreifen kann oder ob ein Benutzer die Einstellungen für Maus und Monitor ändern darf. Die Einstellungen können sich sogar auf eine granulare Ebene beziehen, so dass Benutzer nur auf genehmigte Websites zugreifen dürfen.

Thin Clients ähneln IoT-Geräten und ihren Betriebssystemen, da IT-Administratoren auch sie zentral mit grundlegenden Kontrollen und Eingaben verwalten. Der größte Unterschied besteht darin, dass die meisten IoT-Geräte keine grafische Benutzeroberfläche für Endbenutzer benötigen. Einige IoT-Hardware, wie zum Beispiel Raspberry Pi, kann jedoch auf die gleiche Weise funktionieren und verwaltet werden wie ein IoT-Raspberry-PI-Endpunkt.