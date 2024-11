Welchen Zweck erfüllen Thin-Client-Betriebssysteme?

Thin Clients sind ein nützliches Tool für die Desktop-Virtualisierung. Aber welche Rolle spielen ihre Betriebssysteme in einer virtuellen Desktop-Umgebung?

Beim Betrieb einer virtualisierten Umgebung sind Endgeräte erforderlich, um die Verbindung zum virtuellen Desktop zu ermöglichen. Zero Clients und Thin Clients sind genau für diese Aufgabe konzipiert.

Zero Clients haben kein lokales Betriebssystem und keine lokale Festplatte oder bewegliche Teile, aber sie ermöglichen eine VDI-Verbindung. Dedizierte Thin Clients und die Betriebssysteme, die auf ihnen laufen können, bieten verschiedene Vorteile. Ein Betriebssystem auf einem Thin Client bietet mehr als nur einen Verbindungsmechanismus über spezifische Protokolle und eine Benutzeroberfläche. Es optimiert die Ressourcen und hilft dem Unternehmen, seinen IT-Betrieb zu rationalisieren.

Welche verschiedenen Arten von Thin-Client-Betriebssystemen gibt es?

Im Vergleich zu PCs ist Thin-Client-Hardware in der Regel kostengünstiger, weniger ressourcenintensiv und leicht skalierbar, so dass Unternehmen die Anzahl der Geräte je nach Bedarf erhöhen oder verringern können. Um ansonsten veraltete Geräte wiederzuverwenden, können IT-Abteilungen leichtgewichtige Thin-Client-Betriebssysteme wie Stratosdeks No Touch auf älterer Hardware mit minimalen Memory- oder CPU-Ressourcen installieren. Da sie weniger Ressourcen benötigen, müssen sie in der Regel auch seltener aktualisiert werden und haben geringere Wartungskosten. Außerdem tragen ihre längere Lebensdauer und die einfache Verwaltung zu Kosteneinsparungen bei.

Die Hersteller bieten verschiedene Thin-Client-Betriebssysteme an, von denen einige speziell für proprietäre Thin-Client-Hardware und -Firmware entwickelt wurden, wie zum Beispiel HP ThinPro-Betriebssystem, das sich ausschließlich auf die Verbindung mit einer bestimmten VDI-Plattform wie VMware Horizon oder Citrix Virtual Apps and Desktops konzentriert. Microsoft hat einige Versionen von Windows speziell für verschiedene eingebettete Systeme, einschließlich Thin Clients, entwickelt. Windows 10 IoT Enterprise und Embedded Standard sind beispielsweise beide Teil der Produktgruppe der eingebetteten Betriebssysteme von Microsoft.

Es gibt auch Thin-Client-Betriebssysteme, die auf Linux-Distributionen basieren und für Thin-Client-Hardware angepasst sind, wie ThinStation und Igel OS. Diese Systeme können lokale Gerätehardware wie Netzwerk- und USB-Anschlüsse sowie CD-Laufwerke für den Zugriff auf Geräteperipherie nutzen.

Einige Unternehmen entwickeln ihre eigenen Thin-Client-Betriebssysteme und passen sie an ihre spezifischen Anforderungen an, indem sie Elemente verschiedener Open-Source- oder proprietärer Plattformen einbeziehen. Jedes Thin-Client-Betriebssystem bietet eine Reihe eigener Funktionen, Optimierungen und Kompatibilität mit verschiedenen VDI-Tools. Die Wahl eines Thin-Client-Betriebssystems hängt häufig von Faktoren wie Hardwarekompatibilität, Verwaltungsfunktionen, Sicherheitsmerkmalen und Integration mit der gewünschten VDI-Plattform ab.