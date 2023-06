Was sind die Unterschiede zwischen ERP und APS?

Während ERP-Software (Enterprise Resource Planning) die betriebswirtschaftlichen Anforderungen mancher Fertigungsunternehmen erfüllen kann, benötigen andere möglicherweise mehr Unterstützung bei Szenarien wie Kapazitätsplanung und Arbeitskräftemangel. Eine APS-Anwendung (Advanced Planning and Scheduling) kann bei der Lösung dieser Probleme helfen.

Unternehmen können ERP-Software einsetzen, um Prozesse in ihrem gesamten Unternehmen zu digitalisieren und zu automatisieren. Allerdings kann ein ERP-System unter Umständen nicht die spezifischen Herausforderungen in der Fertigung bewältigen, so dass Unternehmen nach einer APS-Anwendung suchen.

Im Folgenden erhalten Sie einen tieferen Einblick in ERP und APS sowie in einige Situationen, in denen Unternehmen zusätzlich zu ihrem ERP-System eine APS-Anwendung erwerben müssen.

Was ist ERP? Enterprise Resource Planning, kurz ERP, wird oft zuerst zur Unterstützung der Finanz- und Buchhaltungsabteilungen eines Unternehmens implementiert, kann aber auch Teams in der Personalabteilung, der Fertigung und der Lagerhaltung unterstützen, um nur einige zu nennen. Wenn Unternehmen wachsen, haben sie häufig Probleme, ihre Organisationsdaten zu pflegen und sie für Entscheidungen zu nutzen. Ein Vorteil eines ERP-Systems ist, dass es sich um eine einzige Datenbank handelt, die über alle Module und Funktionen hinweg ein einheitliches Erscheinungsbild sowie Berichte und Dashboards bereitstellt. ERP-Software kann ein Fertigungsunternehmen dabei unterstützen, seine Produktionsplanungsprozesse zu verbessern, aber die Funktionen eines ERP-Systems sind möglicherweise nicht in der Lage, die Anforderungen komplexer und sich schnell verändernder Fertigungsumgebungen zu erfüllen. Abbildung 1: Mit diesen Herausforderungen sehen sich IT-Leiter bei ERP-Systemen häufig konfrontiert

Was ist APS? APS-Anwendungen konzentrieren sich auf die Fertigungsplanung und -terminierung. Wenn ein Fertigungsunternehmen wächst, kann die IT-Leitung feststellen, dass das Unternehmen eine APS-Anwendung implementieren muss, da Fertigungseinrichtungen detaillierte Pläne und Zeitpläne benötigen, um sicherzustellen, dass Materialien und Ressourcen verfügbar sind, um die Lieferverpflichtungen gegenüber den Kunden zu erfüllen. Eine APS-Anwendung ermöglicht es den Anwendern auch, die Pläne bei Bedarf anzupassen, zum Beispiel bei Verzögerungen in der Materialanlieferung oder bei der Notwendigkeit, einen Auftrag zu beschleunigen. Die APS-Anwendung sollte mit dem ERP-System integriert werden können, so dass ein Unternehmen die Daten des ERP-Systems auch für das APS nutzen kann und die ERP-Software weiterhin für finanzielle Belange sowie für andere Funktionen, die das APS nicht zur Verfügung stellt, verwendet.