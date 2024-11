Cloud-ERP und KI: So bleibt der Mittelstand am Puls der Zeit

Der technologische Wandel stellt kleine und mittlere Unternehmen (KMU) vor große Herausforderungen. Knappe Ressourcen und strenge regulatorische Vorgaben erschweren es kleinen und mittleren Unternehmen, effizient, innovativ und wettbewerbsfähig zu bleiben.

ERP-Software aus der Cloud ist in vielen Bereichen noch nicht Standard. Dabei bieten moderne Cloud-Angebote gerade jenen Unternehmen, die häufig über keine eigene IT-Abteilung verfügen, die Möglichkeit, angesichts komplexer Anforderungen ihre Prozesse zu optimieren und die Effizienz zu steigern. Oftmals sind Cloud-Lösungen der einfachste Weg, frühzeitig und risikoarm Zugang zu neuen Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI) zu erhalten.

Doch wie genau hilft Cloud-ERP dem Mittelstand, seine Prozesse zu digitalisieren und neue Technologien einzusetzen – und wie kann der richtige Anbieter ausgewählt werden?

Cloud-ERP: Vernetzte Prozesse, transparente Daten Moderne Cloud-ERP-Systeme revolutionieren die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Produktion steuern. Durch die ganzheitliche Vernetzung aller Bereiche – horizontal über alle Abteilungen und vertikal von der Maschine auf dem Shopfloor bis zur Unternehmensleitung – schaffen sie ein neues Maß an Transparenz und Effizienz. Alle relevanten Daten werden zentral und sicher in der Cloud gespeichert und stehen allen berechtigten Mitarbeitern in Echtzeit zur Verfügung. Dabei müssen KMU nicht selbst in teure Hardware und Wartung investieren. Durch die Vernetzung mit dem Shopfloor ermöglichen Cloud-ERP-Systeme einen kontinuierlichen Abgleich zwischen geplanten und tatsächlichen Produktionszeiten. Durch die kontinuierliche Erfassung und Analyse von Maschinendaten, wie zum Beispiel tatsächlichen Lauf- und Taktzeiten, erkennt das System frühzeitig mögliche Verzögerungen und Abweichungen, noch bevor diese tatsächlich eintreten. So können Unternehmen proaktiv handeln, ihre Prozesse systematisch verbessern und ihre Produktionsplanung und Stammdaten an die Realität anpassen. Ein weiteres Beispiel für die Vorteile dieser Vernetzung ist das Energiemanagement. Anhand von Stammdaten und Produktkalkulationen im ERP-System lassen sich die Energiekosten für die Herstellung eines Produkts präzise planen. Sensoren an den Maschinen erfassen während der Produktion den tatsächlichen Energieverbrauch, etwa Spannung, Stromstärke und Laufzeit. Diese Daten werden in Echtzeit an das Cloud-ERP-System zurückgespielt und mit den Planwerten abgeglichen. So erhält das Unternehmen wertvolle Erkenntnisse, um den Energieverbrauch zu optimieren, Kosten zu senken und seinen CO2-Fußabdruck zu reduzieren.

Cloud-ERP erschließt KI-Potenziale für KMU Ein nicht zu unterschätzender Vorteil ist, dass Cloud-ERP mittelständischen Unternehmen hilft, die hohen Einstiegshürden bei der Einführung von KI zu überwinden. Bisher war der gewinnbringende Einsatz solcher KI-Funktionen oft an eine leistungsfähige und teure IT-Infrastruktur gekoppelt, die insbesondere für KMU ohne eigene IT-Abteilung kaum realisierbar war. Cloud-Lösungen räumen diese Hürde aus dem Weg. Sie ermöglichen es, intelligente Funktionalitäten in leicht zugänglicher, schnell einsetzbarer und kostengünstiger Form über Cloud-Dienste zu beziehen. Die Cloud bietet die notwendige Skalierbarkeit und Flexibilität, um rechenintensive KI-Anwendungen zu betreiben, ohne in teure Hardware investieren zu müssen. Die hohe Rechenleistung der Cloud ermöglicht es auch mittelständischen Unternehmen, KI-Algorithmen zu nutzen und von automatisierten prädiktiven Analysen, Prognosen und personalisierten Handlungsempfehlungen in Echtzeit zu profitieren. So ermöglichen beispielsweise Echtzeitdaten aus der Produktion im ERP-System verknüpft mit KI-basierten Analysen eine dynamische und vorausschauende Planung. Eingehende Kundenaufträge werden im Cloud-ERP-System erfasst, an das Produktionsplanungssystem übergeben und schließlich über eine IoT-Plattform bis zur Maschine in der Produktion weitergeleitet. Hinzu kommen Querschnittsanalysen, automatisierte Beschaffungsvorschläge, Vertriebs- und Preisanalysen oder die Optimierung von Fertigungsprozessen.