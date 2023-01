Wägen Sie die Vor- und Nachteile von DevOps sorgfältig ab

DevOps bedeutet, dass Administratoren und Entwickler eng im selben Team zusammenarbeiten. Es ist ein beliebtes Modell für die Softwareentwicklung und -bereitstellung. DevOps verbindet reaktionsschnelle Softwareentwicklung mit der zuverlässigen Administration für die Bereitstellung und Pflege der Anwendungen.

Richtig implementiert, kann DevOps Unternehmen dabei helfen, nützlichere, robustere und effektivere Software zu entwickeln. Anwendungen kommen viel schneller auf den Markt als bei herkömmlichen Entwicklungsparadigmen. Allerdings hat der DevOps-Ansatz nicht nur Vor-, sondern auch Nachteile, die Sie kennen sollten, bevor Sie sich für den Ansatz entscheiden.

Was ist DevOps?

DevOps ist eine Kombination von Praktiken und Tools zum Beschleunigen des Entwicklungszyklus und zur kontinuierlichen Bereitstellung hochwertiger Software. Es zielt darauf ab, das Silo zwischen Entwicklungs- und Betriebsteams zu beseitigen und die Eigenverantwortlichkeit der Entwickler bei der Softwarebereitstellung und -wartung zu erhöhen.

Im Gegensatz zum traditionellen Wasserfall-Entwicklungsmodell verfolgt DevOps einen iterativen Ansatz, bei dem Teams in kurzen, häufigen und sich wiederholenden Zyklen an Projekten arbeiten. Die Idee ist, Software Stück für Stück zu entwickeln und veröffentlichen, statt alles in einem Rutsch zu erstellen und dann in die Produktion zu bringen.

DevOps ist ein zyklischer Prozess, der eine gut etablierte Reihe von Schritten umfasst:

Planen . Unternehmen sammeln Anforderungen, legen Elemente des Programmdesigns fest und wählen neue Merkmale und Funktionen aus.

Codieren. Die Entwickler schreiben Code, um den Plan umzusetzen. Dieser Code sollte festgelegte Qualitätsstandards einhalten, einschließlich Regeln für den Codierungsstil und einheitliche Konventionen für das Benennen von Variablen und Dateien.

Erstellen. Der Code wird in maschinenausführbare Dateien umgewandelt. Dies umfasst den im vorherigen Schritt neu geschriebenen Code sowie vorhandene Bibliotheken und Module aus Code-Repositories

Testen . Der ausführbare Code wird auf Stabilität, Funktionalität, Leistung und Sicherheit getestet.

Freigabe . Builds, die ihre Tests bestehen, werden zu Release-Kandidaten, die auf Wunsch in der Produktion eingesetzt werden.

Bereitstellen. Release-Builds, die für die Produktion geeignet und erforderlich sind, werden bereitgestellt. Die Teams stellen die Infrastruktur vor Ort oder in der Cloud bereit und konfigurieren sie, um die ausgewählte Version zu hosten.

Betreiben. Das IT-Betriebspersonal unternimmt die notwendigen Schritte, um das ausgewählte Release in der Produktion einzusetzen. Dazu gehört das Erstellen virtueller Instanzen, das Kopieren von Code, die Replikation von Datenbanken und das Durchführen anderer Prozesse umfassen, die für das Ausführen der Software und den Übergang von früheren Versionen auf die neueste Version erforderlich sind.

Überwachen. Die Betriebsteams überwachen die bereitgestellte und in Betrieb befindliche Software, um Metriken zur Nutzung und Leistung zu sammeln. Diese Daten helfen Entwicklern und Geschäftsführern, laufende Softwareprobleme wie Fehler oder Leistungseinschränkungen zu erkennen und in nachfolgenden Software-Iterationen Korrekturen vorzunehmen.