VXLANs in Rechenzentren für schnellere Netzwerke nutzen

Rechenzentren stehen vor Wachstumsproblemen, da die Nachfrage nach Cloud-Computing-Diensten rapide steigt. Die Netzwerkerweiterung war bisher ein ständiges Hindernis, um dieser Nachfrage gerecht zu werden.

Mit Virtual Extensible LANs (VXLAN) können Organisationen diese Skalierungsanforderungen auch für immer komplexere, groß angelegte Cloud-Bereitstellungen, wie sie häufig in Rechenzentren zu finden sind, erfüllen. VXLANs sind eine vielversprechende Weiterentwicklung der Netzwerkvirtualisierungstechnologie, insbesondere für Rechenzentren, die ihre Netzwerke schnell skalieren müssen, um mit der Nachfrage Schritt zu halten.

Da immer mehr Anbieter und Standards VXLAN unterstützen, wird die Bereitstellung und der Betrieb noch einfacher. Rechenzentrumsmanager können VXLANs für Netzwerkbereitstellungen nutzen und Netzwerke zwischen Rechenzentren in großem Umfang verbinden.

Was ist ein VXLAN?

Ein VXLAN soll Netzwerktechnikern dabei helfen, eine Cloud-Computing-Umgebung zu erweitern und zu skalieren, indem ein Overlay-Netzwerk auf einer vorhandenen Infrastruktur ausgeführt wird.

Ein Overlay-Netzwerk ist ein virtuelles Netzwerk, das auf den Netzwerk-Layer-2- und Layer-3-Technologien aufbaut. Ein virtuelles LAN (VLAN) verwendet ein ähnliches Overlay-Kapselungsprotokoll, um Apps und Mandanten in einer Cloud-Computing-Umgebung zu isolieren. VLANs können nur bis zu 4.096 einzelne Netzwerk-IDs zuweisen. VXLANs erweitern die Anzahl der verfügbaren IDs erheblich – auf bis zu 16 Millionen logische Netzwerke.

Mit VXLANs können Millionen isolierter Layer-2-Netzwerke auf einer gemeinsamen Layer-3-Infrastruktur koexistieren. Dadurch sind Organisationen in der Lage, elastische Rechenarchitekturen in großem Maßstab zu unterstützen. Außerdem können Netzwerkingenieure VMs über große Entfernungen hinweg migrieren und Mandanten mit ihren eigenen logischen Netzwerken in großen Cloud-Computing-Umgebungen isolieren.

Für Rechenzentren bieten VXLANs viele Vorteile. VXLANs ermöglichen Rechenzentren:

Zugriff auf die für virtuelle Netzwerke in großem Maßstab erforderliche Segmentierung.

Die Agilität und Flexibilität erheblich zu steigern.

Die Verwaltung, Automatisierung und Koordination virtueller Netzwerke zu vereinfachen.

Eine große Anzahl von Mandanten für Cloud-Computing-Umgebungen mit mehreren Mandanten unterstützen.

Ressourcen zwischen Rechenzentren zuweisen und VMs zwischen Servern zu migrieren.

Die Einschränkungen von VLANs zu überwinden.

Kurz gesagt sind VXLANs eine Weiterentwicklung von VLANs und haben sich zu einer branchenüblichen Overlay-Netzwerkvirtualisierungstechnologie entwickelt. Sie werden von einer Vielzahl von Anbietern unterstützt und spielen eine wichtige Rolle in softwaredefinierten Netzwerken (SDN).