UCaaS: Neue Anforderungen für den hybriden Arbeitsplatz

Der Arbeitsplatz wandelt sich. Während der Coronapandemie hat sich Remote Work scheinbar über Nacht von einer Nice-to-have-Option für einige wenige, sehr unabhängige Mitarbeiter zu einer Must-have-Notwendigkeit für möglichst viele Arbeitnehmer entwickelt.

Für diesen Zweck war Unified Communications as a Service (UCaaS) zur richtigen Zeit am richtigen Ort. UCaaS spielte eine zentrale Rolle, um Angestellten die Arbeit von zu Hause aus zu ermöglichen. Als die COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 begann, konnten sich IT-Entscheidungsträger nicht den Luxus leisten, die beste Unterstützung von Mitarbeitern im Home-Office zu planen.

Sie benötigten Optionen, die schnell und mit minimalen Unterbrechungen implementiert werden konnten, und zwar für eine große Anzahl von Nutzern. Es war nicht die Zeit, um darüber nachzudenken, wie gut sich die Mitarbeiter daran gewöhnen würden, zu Hause zu arbeiten, oder welche Bedürfnisse sie haben würden, wenn sie feststellen, dass sie für lange Zeit im Home-Office arbeiten müssen.

Heute sehen sich IT-Entscheider bei der Einführung von UCaaS in Unternehmen mit einer anderen Realität konfrontiert. Hybrides Arbeiten hat sich als das Geschäftsmodell der Wahl herauskristallisiert, und mit dieser Verschiebung wird das Arbeiten von zu Hause aus zu einer beliebten Option bei den Mitarbeitern. Die UCaaS-Plattformen sind inzwischen so abgestimmt, dass sie eine Vielzahl von Heimarbeitsplätzen unterstützen. Die Mitarbeiter können sich mittlerweile auf effektive Collaboration-Tools verlassen, mit deren Hilfe sie ortsunabhängig arbeiten können. Daher müssen UCaaS-Implementierungen jetzt eine Reihe differenzierterer Anforderungen erfüllen. Lassen Sie uns drei der wichtigsten Erfordernisse untersuchen.

Zur Veranschaulichung: Angenommen, die Kapazität im Büro ist beschränkt. In diesem Fall benötigen Firmen Richtlinien, um Prioritäten zu setzen, wann Mitarbeiter oder Teams zur Arbeit kommen können. Dies erfordert eine gewisse Planung. Die Art und Weise, wie dies geschieht, ist weniger wichtig als die Berücksichtigung der Belange der Mitarbeiter in Bezug auf hybride Arbeit.

2. Zusammenarbeit personalisieren

Dieser Ansatz konzentriert sich auf die Anwendungen für die Zusammenarbeit, die Mitarbeiter einsetzen, und darauf, wie sie diese nutzen. Auch hier gilt: Wenn Mitarbeiter isoliert vom Home-Office aus arbeiten, ist es schwierig, mit Menschen und Kultur in Kontakt zu kommen – beides Faktoren, die das Engagement fördern. Hier kommt die Flexibilität von Cloud-basierten Plattformen ins Spiel.

Mit UCaaS können die Mitarbeiter ihre Desktops und virtuellen Arbeitsbereiche individuell gestalten, und die IT-Entscheidungsträger sollten ihnen dies erlauben. Anstatt eine Uniformität anzustreben, bei der sich jeder auf die gleiche Weise engagiert, sollten die Mitarbeiter dazu ermutigt werden, ihre Persönlichkeit und sogar ihre Kreativität zum Ausdruck zu bringen. UCaaS-Anwendungen können dies durch visuelle Elemente wie personalisierte Bildern, Emojis und Avataren, die sich jeweils an eine bestimmte Persönlichkeit anpassen lassen, noch weiter vorantreiben.

Wenn Kommunikationsplattformen aus der Cloud (CPaaS) benutzerfreundlicher werden, sind Mitarbeiter in der Lage, schnell personalisierte Benachrichtigungen für Teammitglieder zu schreiben oder Sprachschnipsel in Besprechungsnotizen einzubetten. KI fügt eine weitere Ebene hinzu, in der Mitarbeiter Avatare mit unterschiedlichen Persönlichkeiten erstellen, um mit anderen Teammitgliedern in virtuellen Besprechungsräumen zu interagieren. KI ist ein neuer Anwendungsfall, aber seine Entwicklung veranschaulicht, wie personalisierte Tools für eine bessere Zusammenarbeit die Isolation bei der Arbeit im Home-Office verringern können.