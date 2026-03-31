So senken Sie die Netzwerkkosten ohne Leistungseinbußen

Das Netzwerk ist das Nervensystem des digitalen Unternehmens. Zu viele Unternehmen stellen jedoch fest, dass der Betrieb dieses Nervensystems zu teuer wird. Hohe Kosten für Infrastrukturlizenzen und Wartung sowie explodierende Datenmengen aus IoT- und KI-Anwendungen sind der Grund dafür, dass die Netzwerkbudgets schneller wachsen als die gesamten IT-Ausgaben.

Dies ist ein Problem für das Netzwerk, einen für die Nutzer unsichtbaren Dienst, der allen anderen zugrunde liegt. Unternehmen haben ein starkes Interesse daran, einen zu schnellen Kostenanstieg zu verhindern.

Kostentreiber in Unternehmensnetzwerken IT-Teams treiben die Netzwerkkosten oft unbeabsichtigt in die Höhe. Gründe dafür sind eine falsche Dimensionierung der Kapazitäten, eine Erhöhung der technischen Schuldenlast und die Konzentration auf manuelle Arbeit statt auf Automatisierung. Dimensionierung Die richtige Dimensionierung der Konnektivität gilt für das gesamte Netzwerk, vom Server- oder Desktop-Edge bis hin zu WAN- und Cloud-Netzwerken. Viele Netzwerkteams in Unternehmen bauen Netzwerke mit Geräten auf, die für eine Lebensdauer von mehreren Jahren ausgelegt sind. Dieser Versuch, das Netzwerk zukunftssicher zu machen, behindert jedoch die Netzwerkentwicklung und erhöht die Kosten. Wenn Unternehmen Geräte kaufen, von denen sie glauben, dass sie diese mehrere Jahre lang nutzen werden, überdimensionieren sie letztendlich das Netzwerk und geben mehr für eine Infrastruktur aus, die bald veraltet ist. Dies schränkt nicht nur Netzwerk-Upgrades ein, sondern führt auch dazu, dass Unternehmen zu viel bezahlen, weil sie mehr kaufen, als sie benötigen. Technische Schulden Das Problem der technischen Schulden im Netzwerk äußert sich sowohl in aufgeschobenen Arbeiten als auch in verlängerten Lebensdauern. Aufgeschobene Arbeiten: Dazu zählen Rückstände bei Betriebssystem- und Firmware-Updates, aufgeschobene Konfigurationswartung, unvollständige Gerätebestandslisten und andere betriebliche Probleme. Dies führt häufig zu mehr Ausfallzeiten, längeren Wiederherstellungszeiten und erhöhten Cybersicherheitsrisiken.

Dazu zählen Rückstände bei Betriebssystem- und Firmware-Updates, aufgeschobene Konfigurationswartung, unvollständige Gerätebestandslisten und andere betriebliche Probleme. Dies führt häufig zu mehr Ausfallzeiten, längeren Wiederherstellungszeiten und erhöhten Cybersicherheitsrisiken. Verlängerung der Lebensdauer: Der Betrieb von Hardware über das Ende des Supports hinaus erhöht die Kosten und den Supportaufwand auf dem Sekundärmarkt. Außerdem entstehen durch Ausfälle höhere Kosten, da ältere Systeme anfälliger für Störungen sind. Ältere Hardware ist zudem in der Regel weniger energieeffizient, was zu höheren Betriebskosten führt. Manuelle Arbeit Die anhaltende Abhängigkeit von manuellem Netzwerkmanagement verursacht überhöhte Kosten. Manuelles Management ist langsamer und fehleranfälliger als automatisierte Prozesse. Da die Gehälter im Netzwerkbereich weiter steigen, erhöhen sich auch die Kosten für Ausfallzeiten. Gleichzeitig sinken die Kosten für Automatisierungstools. In einer Zeit, in der es immer schwieriger wird, erfahrene Netzwerkfachkräfte einzustellen, sollten Unternehmen eine vollständige Automatisierung des Netzwerkmanagements in Betracht ziehen, um den Fachkräftemangel auszugleichen und Kosten zu senken.

Netzwerkkosten senken ohne Leistungseinbußen Führungskräfte im Bereich Unternehmensnetzwerke müssen überflüssige Kosten an allen Fronten bekämpfen. Richtige Dimensionierung Wenn Netzwerkteams ihre Netzwerke planen oder aufrüsten, sollten sie Überkapazitäten bewusst schaffen oder beibehalten, um ausschließlich die Netzwerkresilienz zu verbessern. Um eine Überdimensionierung zu vermeiden, muss die Unternehmensleitung die Netzwerkspezialisten dazu ermutigen, alte Faustregeln aufzugeben. So ist es beispielsweise besser, Designentscheidungen auf der Grundlage von Netzwerkverkehrsdaten zu treffen, anstatt sich auf veraltete Richtlinien zu stützen, wie etwa die Vorgabe, dass die Verbindungskapazität die höchste geschätzte Auslastung um 40 Prozent übersteigen muss. Dies kann zu deutlich niedrigeren Kosten für Edge- und Spine-Konnektivität innerhalb eines Campus- oder Rechenzentrumsnetzwerks führen. In Verbindung mit dem Einsatz skalierbarer Konnektivitätsstrategien in einem SD-WAN und flexiblen, Cloud-Exchange-basierten Verbindungen zu Cloud-Anbietern statt unflexibler Direktverbindungen kann dies auch zu erheblichen Einsparungen im WAN führen. Technische Schulden abbauen IT-Teams sollten sich zunächst darauf konzentrieren, die ältesten Geräte zu ersetzen, die nicht mehr vom Hersteller unterstützt werden, und anschließend diejenigen, die kurz davorstehen. Wichtig ist es, ein solides Lebenszyklusmanagement einzuführen, das auf einer genauen Bestands- und Konfigurationsverwaltung basiert – und zwar ab dem Zeitpunkt, an dem neue Geräte in Betrieb genommen werden. Neue Tools zur Netzwerkerkennung und -verwaltung können sich auf diese Weise manchmal schon amortisieren, ganz abgesehen von Einsparungen durch vermiedene Ausfallzeiten und ein geringeres Cyberrisiko. Zwar führt die Ausmusterung der ältesten und unzuverlässigsten Geräte kurzfristig zu höheren Investitionskosten, doch sollten die laufenden Betriebskosten so weit sinken, dass diese durch die Einsparungen mehr als ausgeglichen werden. Automatisierung zur Kostensenkung Netzwerkteams sollten eine begrenzte Auswahl an Automatisierungstools und -ansätzen standardisieren und auf jeden Aspekt des Betriebs anwenden. Der Schlüssel zu Einsparungen liegt in der Automatisierung der verbleibenden manuellen Vorgänge, die am zeitaufwändigsten sind. Dies gilt unabhängig davon, ob ein internes Tool eingeführt wird, mit einer Drittanbieterlösung gearbeitet wird, ein deklarativer oder imperativer Stil verwendet wird oder eine Infrastructure-as-Code-Disziplin (IaC) vollständig umgesetzt wird. Das bedeutet jedoch nicht, dass immer der einzelne größte Zeitfresser automatisiert werden sollte, denn es ist wichtig, die Komplexität der Aufgabe zu erkennen, die IT-Teams automatisieren möchten. Die Lösung einiger einfacher Probleme innerhalb einer Woche könnte so viel Personalzeit freisetzen, wie für die Behebung eines komplexen Problems benötigt würde, das einen ganzen Monat in Anspruch nimmt. Die IT-Abteilung kann ihre Chancen auf einen Automatisierungserfolg mit folgenden Maßnahmen erhöhen: Stellen Sie konsolidierte und virtualisierte Filial-Stacks bereit.

Verwenden Sie White-Box-Switches, auf denen zentralisierte SDN-Software läuft.

Nutzen Sie Carrier- und Cloud-Dienste mit APIs, die einen programmgesteuerten Zugriff auf Funktionen wie Routenmanagement sowie dynamische Bandbreitenerhöhungen und -reduzierungen ermöglichen.

Transparenz und Überwachung senken die Kosten Netzwerkteams können nur das verwalten, was sie sehen. Um zu wissen, wo sie ihre Bemühungen zur Kostensenkung konzentrieren müssen, benötigt das Team so viel Einblick in das Netzwerk und dessen Betrieb wie möglich, einschließlich Infrastruktur, Dienste und Personalzeit. Zu den modernen Management-Tools gehören traditionelle Netzwerkmanagement-Suiten, SD-WAN-Plattformen und Tools zur Cloud-Kostenanalyse. IT-Teams können diese Tools nutzen, um Folgendes zu erkennen: Kapazitäten, die den Bedarf übersteigen.

Änderungen bei den Gebühren für Netzwerkdienste, die sich auf das Budget auswirken.

Überdurchschnittlicher Zeitaufwand für Fehlerbehebung und Verwaltung durch das Personal.

Bereiche mit geringer Leistung und Zuverlässigkeit.

Systeme, deren Support oder Lebensdauer abgelaufen ist. Zudem können die Netzwerkprofis datengestützte Prognosen zu Wachstum und Traffic-Veränderungen erstellen sowie Servicebeeinträchtigungen aufgrund potenzieller Geräteausfälle vorhersagen.