Virtualisierung 2026: Warum neue Strategien benötigt werden

Das Jahr 2025 hat uns einerseits gelehrt, wie fragil die Virtualisierungsstrategien vieler Unternehmen immer noch sind. Andererseits wurde aber auch deutlich, dass viele von ihnen jahrelang Technologien angesammelt haben, die eigentlich gar nicht mehr funktionieren, immense Kosten verursachen und sich nur mit Aufwand wieder abstoßen lassen. Erschwerend kommt hinzu, dass viele dieser Lösungen mit dem durch KI und digitale Modernisierung vorgegebenen hohen Tempo kaum Schritt halten können. Sie sind schlichtweg überholt. Auch mit Blick auf die steigenden Kosten zur Instandhaltung, Bedenken hinsichtlich Abhängigkeiten und einen verstärkten Fokus auf operative Resilienz erhöht sich damit 2026 der Druck, kritische Workloads von älteren Hypervisoren zu entkoppeln.

Hinzu kommt: Wer die Modernisierung virtueller Maschinen als strategischen Hebel versteht, kann technische Schulden abbauen, die Kontrolle über seine Architektur zurückzugewinnen und eine Plattform schaffen, die sowohl aktuelle Workloads als auch zukünftige Anforderungen unterstützt. Wer hingegen wartet, bis auslaufende Lizenz- oder Wartungsverträge Veränderungen erzwingen, wird feststellen, dass nicht die Technologie, sondern das Betriebsmodell zum eigentlichen Engpass wird.

Koexistenz von KI-Workloads und traditionellen VMs Eine weitere Erkenntnis aus dem Jahr 2025 ist, dass die meisten Unternehmen Virtualisierung und KI sowohl operativ als auch architektonisch als getrennte Bereiche behandeln. Ein Ansatz, der sich 2026 nicht mehr halten kann. Vielmehr geht es darum, geschäftskritische Workloads und datenintensive KI-Inferenz parallel auszuführen, ohne die Infrastruktur zu duplizieren oder parallele Betriebsstrukturen zu schaffen. Dafür ist ein Virtualisierungsansatz erforderlich, der virtuelle Maschinen sowohl als Konsolidierungsziel als auch als Bestandteil einer übergeordneten Ausführungsebene für KI versteht, auf der entsprechende Workloads betrieben werden. Plattform-Teams sind somit gefordert, ein konsistentes Lifecycle-Management, durchgängige Observability sowie klare Governance-Strukturen über beide Anwendungstypen hinweg sicherzustellen. Die eigentliche Transformation ist hier nicht in erster Linie technischer, sondern kultureller Natur. Unternehmen sollten die betrieblichen Disziplinen für den Einsatz von KI daher direkt in ihre bestehenden Workload-Plattformen integrieren, anstatt neue Silos aufzubauen.

Plattformkonsolidierung und weniger technische Schulden Ein weiterer Trend aus dem letzten Jahr war die steigende Anzahl von Plattformen, die von den verantwortlichen Teams schlicht nicht mehr bewältigt werden können. Dabei ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht, aber 2026 kann für diese Entwicklung entscheidend werden. Budgetkontrollen, Souveränitätserwartungen und ein Mangel an qualifiziertem Personal können zu einer deutlichen Richtungsänderung hin zur Vereinfachung bestehender Infrastruktur führen. Ohne diesen Schritt droht die systemische Instabilität, wobei Virtualisierung und App-Modernisierung dafür zunehmend als Werkzeuge zur Vereinheitlichung und nicht nur zur Migration angesehen werden. Mehr und mehr Unternehmen suchen auf diese Weise aktiv nach neuen Wegen zur Konsolidierung von Ausführungsumgebungen, zur Reduzierung von Hand-offs und zur Angleichung von Betriebsmodellen für Legacy- und Cloud-native Anwendungen. Wer hier erfolgreich sein will, sollte das Plattformdesign als organisatorische Transformation und nicht als Infrastruktur-Aktualisierung betrachten. Konsequenterweise muss nach dieser Prämisse ebenso viel in entsprechende Skills, Plattform-Engineering und Governance investiert werden wie in die Technologie selbst. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Komplexität genau an dem Punkt zunimmt, an dem die Betriebskosten untragbar werden.

Kompetenzen, Betriebsmodelle und mehr Resilienz Im Jahr 2026 werden diejenigen Unternehmen oben mitspielen, die erkannt haben, dass es bei der Modernisierung Menschen, Verantwortlichkeiten und Entscheidungen ebenso wichtig sind wie Code und Rechenleistung. Virtualisierungsprojekte hatten lange Zeit einen Schwerpunkt auf der Einsparung von Investitionskosten durch Serverkonsolidierung. Mittlerweile haben sie sich zu Opex-gesteuerten Lösungen entwickelt, die sich viel stärker auf die Bereitstellung von betrieblicher Resilienz und zuverlässigen Plattformen konzentrieren. Dieser Wandel erfordert aber auch, dass Teams autonomer und näher an den von ihnen unterstützten Workloads arbeiten, wobei die Verantwortung für den Lebenszyklus weit über die anfängliche Bereitstellung hinausgeht. Unternehmen, die die richtigen Governance-Strukturen schaffen, ihre Teams für die Bewältigung integrierter Virtualisierungs- und KI-Workloads ausstatten und das Exit Planning in ihre Plattformstrategie integrieren, werden nicht nur ihre Kosten- und Resilienzprobleme bewältigen, sondern auch ihre strategische Agilität zurückgewinnen. „Im Jahr 2026 werden diejenigen Unternehmen oben mitspielen, die erkannt haben, dass es bei der Modernisierung Menschen, Verantwortlichkeiten und Entscheidungen ebenso wichtig sind wie Code und Rechenleistung.“ Ed Hoppitt, Red Hat