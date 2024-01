Überzeugenden Business Case für Softwareprojekte erstellen

Bei jeder neuen Software-Initiative, wie zum Beispiel einer Neugestaltung der Architektur oder einem innovativen Entwicklungsprojekt, ist ein Projektvorschlag normalerweise der erste Schritt. Doch egal, wie umfangreich oder detailliert er aus technischer Sicht ist, ein Vorschlag, der nicht von den Führungskräften der Geschäftsseite unterstützt wird, kann ein Projekt beenden, bevor es überhaupt beginnen kann. Wenn Architekten, Entwicklungsleiter und andere leitende Softwaremitarbeiter die Kommunikation mit der Geschäftsseite beherrschen, haben sie die Chance, dass mehr ihrer Projekte, die höchste Priorität haben, genehmigt werden.

Ein Proof of Concept (PoC) für Softwareprojekte zielt in der Regel darauf ab, Mittel für Initiativen zu akquirieren, die aus technischer Sicht als wichtig erachtet werden, aber oberflächlich betrachtet vielleicht keinen offensichtlichen geschäftlichen Bedarf darstellen. Stellen Sie sich beispielsweise vor, ein Team möchte eine Legacy-Architektur ersetzen, die zwar technisch noch funktionstüchtig ist, aber die Möglichkeit einschränkt, neue Ansätze für das Anwendungsdesign zu verfolgen oder moderne Entwicklungs-Tools einzusetzen.

Aussagekräftige Metriken finden

Um einen überzeugenden Business Case für Softwareprojekte zu erstellen, muss ein POC Metriken enthalten, die die überprüfenden Manager auf der Geschäftsseite sinnvoll in greifbare, realistische und nachweisbare ROI-Zahlen übersetzen können. Es ist nicht immer leicht zu wissen, welche Metriken für die Geschäftsseite von Bedeutung sind. Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für typische POC-Kennzahlen, die Softwareteams versuchen sollten, in finanzielle Größen zu übersetzen, auch wenn die Liste nicht vollständig ist.

Reduzierte technische Schulden

Technische Schulden gibt es in vielen Formen, aber der Pionier der agilen Entwicklung, Ward Cunningham, hat eine der ersten Definitionen geliefert. Er beschrieb technische Schulden als ein operatives Nebenprodukt, das entsteht, wenn Teams Funktionen ohne Rücksicht auf die eigentliche Domäne des Themas implementieren und es versäumen, die Software mit den Informationen, die die Programmierer gelernt haben, zu überarbeiten. Mit zunehmender technischer Verschuldung verschlimmern sich diese bestehenden Diskrepanzen und verlängern schließlich die Zeit, die für die Entwicklung von Anwendungskomponenten und Funktionen benötigt wird.

Softwareexperten sind sich in der Regel darüber im Klaren, wie wichtig es ist, technische Schulden abzubauen, aber es kann schwierig sein, Projekte zum Abbau technischer Schulden von der Geschäftsseite genehmigen zu lassen. Für nicht-technische Mitarbeiter kann ein solches Projekt einfach wie eine Neufassung einer bereits funktionierenden Software aussehen – etwas, das die Zeit des Entwicklungsteams in Anspruch nimmt, ohne einen neuen Wert für das Unternehmen zu liefern. Daher sollte jeder POC, der darauf abzielt, technische Schulden zu reduzieren, harte Zahlen liefern, die die spezifischen finanziellen oder produktiven Vorteile eines solchen Projekts aufzeigen.

Verbesserte Widerstandsfähigkeit

Die Leiter von Softwareteams können auch ein überzeugendes Geschäftsargument für Softwareprojekte vorbringen, die auf die Verbesserung der Widerstandsfähigkeit (Resilienz) der Software oder ihrer unterstützenden Architektur abzielen. Anstatt zu versuchen, das Auftreten von Fehlern in der Software zu verhindern, zwingt das Konzept des belastbaren Softwaredesigns die Entwickler dazu, das Auftreten von Fehlern in laufender Software zu antizipieren und im Voraus Vorkehrungen zu treffen, um diese Fehler zu beheben. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, dass Sie sich auf einer Website anmelden müssen, um bestimmte Seiten zu sehen, aber ein Benutzer versucht, die Seite anzusehen, bevor er sich anmeldet. Anstatt einfach eine 404-Fehlermeldung anzuzeigen, wäre es sinnvoller, den Benutzer mit einer speziellen Meldung darauf hinzuweisen, dass er sich anmelden muss.

Aus geschäftlicher Sicht kann ein belastbares Softwaredesign die Wiederherstellungszeiten bei Fehlern verkürzen und das Benutzererlebnis verbessern. So kann ein Architekt einen Business Case für Projekte zur Verbesserung der Ausfallsicherheit erstellen, indem er aufzeigt, wie sich dies auf Dinge wie geringere Ausfallzeiten, höhere Kundenbindung oder höhere Verkaufszahlen auswirkt.

Kosten für Regressionstests

Regressionstests können Entwicklungsteams dabei unterstützen, zu verhindern, dass Funktionserweiterungen oder andere Aktualisierungen die Codebasis zerstören, aber diese Tests können viel Zeit und Mühe kosten. Entwicklungsteams, die Regressionstests verzögern oder auslassen, schaffen jedoch Unsicherheiten hinsichtlich der Fähigkeit der Codebasis, Aktualisierungen zu verarbeiten. Wenn Regressionstests schließlich durchgeführt werden müssen, werden diese Testzyklen länger und mühsamer. Dies wiederum führt dazu, dass das Team immer weniger Regressionstests durchführen will, und das Problem nimmt exponentiell zu. Auch das Hinzufügen von Automatisierungen löst das Problem nicht, da es Zeit kostet, umfangreiche, durchgängig automatisierte Testsuiten zu schreiben und zu pflegen.

Eine Möglichkeit, das Problem der Regressionstests zu lösen, besteht darin, eine Architektur zu implementieren, die eine komponenten- oder funktionsbasierte Codebasis fördert. So können Sie sicherstellen, dass Aktualisierungen in einem Bereich einer Anwendung keine Auswirkungen auf die anderen Bereiche haben. Das bedeutet auch, dass die Teams Komponenten und Funktionen unabhängig voneinander testen können, was den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Durchführung von Aktualisierungen und die Bereitstellung von Fehlerkorrekturen verringert. Um den ROI für ein solches Architekturprojekt zu quantifizieren, schätzen Sie ab, wie viel Zeit das Team bei der Durchführung von Regressionstests einsparen kann, wie viel schneller Softwareänderungen ausgerollt werden und wie sich diese Verbesserungen in finanzielle Vorteile für das Unternehmen umsetzen lassen.

Produktivität gegenüber Komplexität abwägen Die meisten agilen Teams verfügen über eine Methode zur Messung der Geschwindigkeit von Entwicklungszyklen, zum Beispiel die Berechnung der Anzahl der Funktionen, die das Team pro Woche fertigstellt, und die Einschätzung, wie viel Aufwand sinnvollerweise in jede Entwicklungsinitiative fließen sollte. Agile-spezifische Methoden wie Scrum sind in der Theorie Versuche, mehr Arbeit pro Woche zu erledigen. Die Realität sieht jedoch so aus, dass die Softwarekomponenten im Laufe der Zeit immer stärker gekoppelt werden und weniger zusammenhängen, dass die ursprüngliche Abbildung des Domänenmodells die tatsächliche Domäne immer weniger widerspiegelt und so weiter. Mit anderen Worten: Softwareteams erwarten zwar, dass sie im Laufe der Zeit schneller vorankommen, aber das tun sie nur selten. Aus diesem Grund sollte bei der Beurteilung der Produktivität von Entwicklern immer die relative Komplexität der Softwaresysteme berücksichtigt werden, mit denen sie arbeiten.

Neue Entwicklungsmöglichkeiten

Manchmal liegt der Geschäftsnutzen eines Softwareprojekts darin, dass es einem Team völlig neue Möglichkeiten zur Entwicklung und Bereitstellung wichtiger benutzerorientierter Anwendungen bietet. Ein Softwareteam könnte beispielsweise auf ein Low-Code-Tool drängen, das es Entwicklern ermöglicht, bestehende Webanwendungen mit wiederverwendbaren APIs für Mobilgeräte umzugestalten. Dies wird nicht nur dazu beitragen, einen neuen Vektor für das Engagement der Benutzer zu erschließen, sondern bedeutet auch, dass das Unternehmen möglicherweise Geld sparen kann, da es keine spezialisierten Programmierer für mobile Anwendungen einstellen muss. Vermeiden Sie die Versuchung, Projekte wie dieses ausschließlich aufgrund der technischen Vorteile von Dingen wie der Wiederverwendbarkeit von APIs zu befürworten; bemühen Sie sich stattdessen, sich auf diese zentralen geschäftlichen Wertüberlegungen zu konzentrieren.