Wie Unternehmen ihre Sicherheitsdefizite reduzieren können

Sicherheitsschulden (Security Debt) entstehen, wenn Unternehmen Schwachstellen und Sicherheitslücken im Bereich Cybersicherheit bestehen lassen und sich diese häufen, wodurch sie einem erheblichen und anhaltenden Risiko ausgesetzt sind. Im schlimmsten Fall können Sicherheitsschulden den Nährboden für eine verheerende Datenpanne bilden. Unternehmen, die Sicherheitsschulden verwalten und minimieren, verfügen über eine deutlich stärkere Sicherheitsposition.

Wie unterscheiden sich Sicherheitsschulden und technische Schulden Technische Schulden beziehen sich auf die impliziten Kosten zukünftiger Arbeiten, die sich aus Abkürzungen während der Softwareentwicklung und -tests ergeben. Bei diesen Abkürzungen werden oft Geschwindigkeit oder unmittelbare Ziele gegenüber Qualität und langfristiger Wartbarkeit priorisiert. Sicherheitsschulden können eine Organisation anfälliger für Datenschutzverletzungen, Malware- und Ransomware-Angriffe machen. Als Teilbereich der technischen Schulden bezeichnet der Begriff Sicherheitsschulden (Security Debt) die Anhäufung von unbehandelten Sicherheitslücken und Risiken, die aus aufgeschobenen Updates, ignorierten Best Practices, schlechter Sichtbarkeit, mangelhafter Kommunikation und überstürzten Implementierungen resultieren. Sicherheitsschulden können auch in der Entwicklungsphase entstehen, wenn Entwickler bei der Programmierung die Best Practices für Sicherheit missachten.

Arten von technischen Schulden Zu den Arten technischer Schulden gehören die folgenden: Suboptimaler Code – beispielsweise Schulden auf Codeebene.

Komplexe oder ineffiziente Systemarchitekturen – zum Beispiel architektonische Schulden.

Unzureichende Tests oder unzureichende Dokumentation – zum Beispiel Schulden auf Prozessebene.

Veraltete oder minderwertige Datenmodelle – zum Beispiel Schulden auf Datenebene.

Schwer zu wartende Altsysteme – zum Beispiel Schulden auf Legacy-Ebene. Zu den Folgen technischer Schulden zählen erhöhte Wartungskosten, verminderte Leistung und Anpassungsfähigkeit sowie mit der Zeit zunehmende Ineffizienzen und Risiken.

Arten von Sicherheitsschulden Zu den Arten von Sicherheitsdefiziten, die entstehen können, gehören die folgenden: Nicht gepatchte Software-Schwachstellen.

Veraltete Systeme und Technologien.

Schwache Authentifizierungsmaßnahmen.

Mangelnde Sicherheitsschulungen für Mitarbeiter.

Unzureichende Planung für die Reaktion auf Vorfälle. Sicherheitsschulden können eine Organisation anfälliger für Datenschutzverletzungen, Malware- und Ransomware-Angriffe machen. Weitere Risiken sind Bußgelder aufgrund von Verstößen gegen Vorschriften sowie Reputationsschäden und der Verlust des Kundenvertrauens. Um Sicherheitsschulden zu begegnen, müssen Unternehmen einen mehrgleisigen Ansatz verfolgen.