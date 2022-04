So planen Sie den Betriebssystemwechsel in Ihrem Data Center

. Eine neu aktualisierte, umfassende Bestandsaufnahme des Rechenzentrums hilft Ihnen, alles zu erfassen, was mit dem Betriebssystem verbunden und von ihm abhängig ist. Da Rechenzentren rund um die Uhr in Betrieb sein müssen, sollte das Ziel eines Audits und eines Plans darin bestehen, Unterbrechungen so weit wie möglich zu minimieren. Es ist wichtig, alle Hardwarezuordnungen, Softwareanwendungen, Speicherebenen und Netzwerkkonfigurationen aufzulisten. Dies kann dazu beitragen, die Wiederaufnahme des Betriebs nach der Migration zu priorisieren.

Entwickeln Sie einen Projektmanagementplan. Erstellen Sie einen Plan, in dem Sie ausdrücklich festlegen, welche Maßnahmen Sie wann ergreifen müssen. So lassen sich Unterbrechungen vermeiden und in jeder Phase der Migration klare nächste Schritte festlegen. Kümmern Sie sich im Vorfeld um die einfacheren Aspekte der Migration und zerlegen Sie die Komplexität in leicht durchführbare Prozesse.