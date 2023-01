So nutzen Sie S3-kompatiblen Speicher

Technologien erzeugen, verbrauchen und speichern riesige Datenmengen – Dutzende von Zettabytes. Datenverwaltung, -analyse und -nutzung sind heute anspruchsvoller denn je.

Eine Technologie, die bei der Datenverwaltung helfen soll, ist der Objektspeicher. Amazon S3 wurde vor mehr als einem Jahrzehnt eingeführt und machte Object Storage zum Standard für Cloud-Speicher. Es ist eine flexible, sichere und kostengünstige Möglichkeit, Daten zu speichern, zu verwalten und zu nutzen, unabhängig von ihrer Art und Verwendung. Aber Benutzer müssen sich nicht direkt an Amazon wenden, um die Vorteile zu nutzen, da verschiedene Anbieter S3-kompatible Speicherlösungen offerieren.

Objektspeicher sind ideal für die Sicherung von Daten in der Cloud, da sie sich für unstrukturierte Daten eignen und Daten als Objekte mit Metadaten und einer eindeutigen Kennung definieren, um jede Dateneinheit zu lokalisieren und darauf zuzugreifen. Die meisten S3-Datenspeicher ermöglichen benutzerdefinierte Metadaten für Objekte, so dass die Benutzer diese genauer verwalten können.

S3 ist der größte und am weitesten verbreitete Public-Cloud-Speicherdienst, so dass die Technikwelt ihn für die Entwicklung von Schnittstellen und Anwendungen , die Daten verwenden, sehr schätzt. Der Begriff S3-kompatibel bedeutet, dass der Datenspeicher die S3- API s verwendet, um mit jedem angeschlossenen Gerät oder System zu kommunizieren. Ursprünglich bezog sich der Begriff auf Daten, die in einer Public Cloud gespeichert sind; inzwischen wird S3-kompatibler Speicher jedoch auch am lokalen IT-Standort und in Private Clouds eingesetzt.

Wie funktioniert S3 Storage?

S3 speichert Daten als Objekte in Buckets, das heißt in Containern für Objekte. Jeder Bucket wird in der Regel in einer bestimmten Region gespeichert, sei es in einer Public Cloud oder einer Private Cloud innerhalb eines einzelnen Rechenzentrums. Die Daten verlassen die Region nicht, es sei denn, sie werden ausdrücklich verschoben oder in einer anderen Region repliziert. Diese Struktur hilft den Kunden bei Latenzzeiten, Kosten und Compliance.

Benutzer können normalerweise eine beliebige Anzahl von Objekten in einem Bucket speichern, aber viele S3-Datenspeicher begrenzen die Anzahl der Buckets pro Konto. Bucket-Richtlinien ermöglichen die Zugriffskontrolle auf die Daten für die Verwaltung von Systemen, Anwendungen und Benutzern. Sie können auf der Grundlage bestimmter Kriterien wie Anforderer, S3-Aktionen und IP-Adresse Berechtigungen für Objekte hinzufügen oder verweigern.

Ein Schlüsselelement ist der eindeutige Bezeichner (Unique Identifier) eines Objekts innerhalb eines Buckets. Jedes Objekt in einem Bucket hat einen Schlüssel, der mit den Objekt-Metadaten und Bucket-Informationen kombiniert wird, um einen eindeutigen Objekt-Identifier zu erstellen.

Systeme, Geräte und Anwendungen, die die S3-API verwenden, sollten sich problemlos mit S3-kompatiblen Speicherimplementierungen verbinden können, unabhängig von Standort oder Verwendung.

Je nach S3-Speicherprodukt können Benutzer auch Objektversions-IDs aktivieren, um jede Version jedes in Buckets gespeicherten Objekts zu erhalten, abzurufen und wiederherzustellen.