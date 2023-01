Ransomware und die IT-Infrastruktur: gut vorbereitet sein

Die Beschreibung eines Ransomware-Angriffs springt oft vom Vorfall direkt zur Wiederherstellung aus Backups oder zur Zahlung des Lösegelds. Aber es ist die Arbeit, die die IT-Abteilung zwischen diesen Ereignissen leistet, die die Wiederherstellung von Ransomware erleichtert.

Die Notwendigkeit von Prävention und Schutz ist ein wesentlicher Bestandteil der Auseinandersetzung mit Ransomware. Die IT-Abteilung muss nicht nur wissen, was Ransomware anrichtet, sondern auch, wie sie mögliche Probleme verhindern kann. Nachfolgend haben wir die Schritte zusammengefasst, die IT-Teams unternehmen können, um sich auf Ransomware-Angriffe auf kritische IT-Infrastrukturen vorzubereiten und sich davon zu erholen.

Infrastruktur-Ransomware verstehen

Ransomware ist eine Art von Malware, die auf alles abzielt, in das sie eindringen kann - einschließlich Backups - um so schnell wie möglich so viele Daten wie möglich zu stehlen oder zu verschlüsseln. Datendiebstahl ist bei einem Ransomware-Angriff keine Seltenheit, sondern in der Regel sogar das beabsichtigte Ergebnis. Und wenn Ransomware auf kritische IT-Infrastrukturen abzielt, können die Folgen katastrophal sein.

IT-Systeme sind zwar widerstandsfähig gegenüber Strom- und Hardwareausfällen, weisen aber häufig erhebliche Schwachstellen in Ost-West-Richtung auf. Der einheitliche Ansatz der heutigen GUI-Dashboards und Verwaltungskonsolen hat in modernen Rechenzentren zu unvorhergesehenen Komplexitäten geführt.

Die erste Reaktion nach der Entdeckung verdächtiger Aktivitäten, die auf Ransomware hindeuten könnten, sollte das Stoppen des Datenflusses sein. Bei Infrastruktur-Ransomware sind die üblichen Schritte jedoch möglicherweise nicht durchführbar.

Bei einem Ransomware-Angriff beispielsweise loggen sich viele IT-Administratoren zunächst in das Switch-Verwaltungsportal ein - nur um dann festzustellen, dass der Server, auf dem die Anwendung gehostet wird, ein verschlüsselter Klotz geworden ist. Um sich direkt bei den Switches anzumelden, müssen die Administratoren die genauen IP-Adressen und Logins kennen. In den meisten Unternehmen sind diese Informationen auf einem gemeinsam genutzten Laufwerk gespeichert, das die Ransomware ebenfalls zu einem unlesbaren Datenspeicher verschlüsseln kann.