NoSQL-Datenbanktypen erklärt: Graphdatenbank

Das Hauptziel von NoSQL-Datenbanken ist eine verbesserte Effizienz. Dies wird durch den Einsatz neuer Technologien und unkonventionelles Denken erreicht.

Ein Beispiel für die Anwendung neuer Technologien kann die Entscheidung für Lösungen sein, die mehr Speicherplatz benötigen. Früher haben wir uns mehr Gedanken über die Speicheranforderungen gemacht, aber in letzter Zeit ist dies aufgrund der deutlich gesunkenen Kosten für diese Ressource weniger wichtig geworden. Heute sind strengen Grenzen des SQL-Schemas eine größere Hürde.

Eine Graphdatenbank konzentriert sich ebenso sehr auf die Beziehungen zwischen Datenelementen wie auf die Daten selbst und ermöglicht so eine gezielte Datenspeicherung. Die Verwendung eines grafischen Datenmodells trägt positiv zur Visualisierung von Daten bei. Es wird in der Big-Data -Welt geschätzt, da es immer gut ist, die Daten vor sich schnell erfassen zu können.

Jede dieser Entitäten verfügt über eine eindeutige Kennung. Sie können auch Eigenschaften aufweisen, die aus Schlüssel-Wert-Paaren bestehen, und sie können mit oder ohne Metadaten gelabelt sein, die einem bestimmten Knoten in einer Domäne eine Rolle zuweisen. Es gibt auch eingehende und ausgehende Kanten. Stellen Sie sich diese als verschiedene Enden eines Pfeils vor, die Ihnen zeigen, wer der Agent und wer das Objekt einer Beziehung ist.

RDF-Graphen konzentrieren sich auf die Datenintegration. Sie bestehen aus dem RDF-Tripel – zwei Knoten und einer Kante, die sie verbindet (Subjekt, Prädikat, Objekt). Jedes der drei Elemente wird durch einen Uniform Resource Identifier (URI) identifiziert. Man findet sie in Wissensgraphen und sie werden verwendet, um Daten miteinander zu verknüpfen. RDFs werden häufig von Unternehmen unter anderem im Gesundheitswesen oder Statistikämtern verwendet.

Durch die klare Darstellung von Beziehungen in einer Graphdatenbank lassen sich Trends und Elemente mit dem größten Einfluss leichter erkennen.

Ein weiterer Nachteil ist die Skalierbarkeit dieser Datenbanken, da sie für eine einstufige Architektur konzipiert sind, was bedeutet, dass sie nur schwer über mehrere Server hinweg skaliert werden können.

Da sie in der Lage sind, die komplexesten Beziehungsgeflechte zu verfolgen und abzubilden, sind Graphdatenbanken ein gutes Werkzeug zur Aufdeckung von Betrug. Verbindungen zwischen Elementen, die mit herkömmlichen Datenbanken nur schwer zu erkennen sind, werden mit Graphdatenbanken plötzlich deutlich.

Graphdatenbanken versus relationale Datenbanken

Ein großer Vorteil jeder NoSQL- gegenüber einer SQL-Datenbank ist die Flexibilität der Datenspeicherung mit NoSQL. Immer wenn es um weniger strukturierte oder hochkomplexe Daten geht, ist Platz für eine NoSQL-Anwendung. Wenn Sie erwägen, neue Beziehungstypen und Eigenschaften einzuführen, um sie in einer SQL-Datenbank zu speichern, müssten Sie je nach Art der Daten neue Tabellen hinzufügen.

Bei einer Graphdatenbank hingegen ist es so einfach wie das Hinzufügen einer neuen Kante oder Eigenschaft. Durch das Verfolgen der Kanten zwischen Knoten können Sie die komplexesten Beziehungen zwischen zwei Knoten in einer Datenbank bis in die Tiefe nachvollziehen.

Der Bedarf an einer Graphdatenbank wird durch den Grad der Vernetzung zwischen Daten erkannt – wenn die Daten stark vernetzt sind, kann eine Graphdatenbank sinnvoll sein. Da diese Verbindungen so leistungsstark sind, ist eine Graphdatenbank eine bessere Wahl für die Datenanalyse als eine einfache Datenspeicherung. Wenn Sie mit Daten, die sich häufig ändern, flexibel sein möchten, ist eine NoSQL-Graphdatenbank wahrscheinlich die bessere Option für Sie.