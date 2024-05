Server Core und Nanoserver im Vergleich: Die Unterschiede

Die Desktop-Experience ist der Einsatz des Microsoft-Serverbetriebssystems als Server. Man bekommt also das traditionelle Windows-Layout, Nutzer können über Maus oder Tastatur auf die Menüs zugreifen. Die Desktop-Experience ähnelt einem gewöhnlichen Windows-10-System.

Viele Administratoren bevorzugen die GUI-Bereitstellung (Graphic User Interface, grafische Benutzeroberfläche) wegen des vertrauten Desktop-Layouts. Das erleichtert in einigen Fällen die Verwaltung. Außerdem sind bestimmte Funktionen, wie die von System Center Server Virtual Machine Manager 2019 und SharePoint Server 2019 beide auf den Server mit Desktop-Erfahrung angewiesen, um zu funktionieren.

Nanoserver und Server Core sind beides Darreichungsformen eines Betriebssystems, die eine kleinere Codebasis haben und ohne eine GUI auskommen. Doch wo liegt der Unterschied? Um das zu verstehen, ist es hilfreich, einen Blick auf die Geschichte der beiden Betriebssystemversionen zu werfen und zu erklären, wozu sie jeweils gut sind.

Was ist Nanoserver?

Microsoft hat in Windows Server 2016 eine neue Serverbereitstellungsoption namens Nanoserver hinzugefügt. Das Unternehmen warb für Nanoserver als Nachfolger von Server Core, als kleinere, noch sicherere Headless-Bereitstellung. Sie sollte optimal für viele der gleichen Infrastruktur-Workloads geeignet sein, die oft auf Server Core laufen, wie zum Beispiel IIS-Webserver oder als Host für Container oder Hyper-V-VMs.

Nur acht Monate nach dem Release, veröffentlichte Microsoft jedoch einen Blogbeitrag, in dem darauf hingewiesen wurde, dass Nanoserver seine Infrastrukturfähigkeiten und jegliche Microsoft-Unterstützung für diese Workloads verlieren würde. Das Unternehmen sagte, dass es die Codebasis von Nanoserver noch weiter verkleinern würde, um sie ausschließlich für die Verwendung mit Containern umzuwidmen.

Damit wäre es also geklärt: Server Core dient allen üblichen Server-Funktionen im Rechenzentrum, Nanoserver nur als Container-Betriebssystem.

In seinem Beitrag mit dem Titel Delivering continuous innovation with Windows Server (dt. Kontinuierliche Innovation mit Windows Server) sagte Microsoft, dass es mit der Funktionsänderung in Nanoserver auf die Forderungen von Kunden reagiere, die sich ein Betriebssystem wünschten, das mehr auf Container zugeschnitten ist.

Aufgrund dieses Feedbacks habe Microsoft eine wichtige Änderung an Nanoserver vorgenommen. Ab Version 1709 werde man sich darauf konzentrieren, Nanoserver zum bestmöglichen Container-Image zu machen. Microsoft gab an, dass die Größe von Nanoserver Images nun halbiert sei, wodurch die Startzeiten weiter verkürzt und die Container-Dichte verbessert würde. Microsoft empfahl weiterhin, dass Administratoren für Windows Server in Containern Nanoserver und für Infrastrukturfunktionen wie gewohnt Server Core verwenden.

Damit wäre es also geklärt: Server Core dient allen üblichen Serverfunktionen im Rechenzentrum, Nanoserver nur als Containerbetriebssystem. Zur Verwirrung trägt bei, dass Kunden, die auf der Website von Microsoft nach Nanoserver suchen, auch die Dokumentation für Windows Server 2016 finden, die eine für Windows Server 2019 nicht mehr gültige Beschreibung der Funktionen und Verwendung von Nanoserver enthalten.

Um Nanoserver zu nutzen, brauchen Sie mindestens Windows Server 2016 (entweder Server Core oder die Desktop-Experience), Windows 10 Professional oder Enterprise oder neuere Versionen. Außerdem wurde Nanoserver für .Net-Core-Anwendungen entwickelt.