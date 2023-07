Mit KI und ML die Komplexität von Kubernetes bewältigen

Die verteilte und dynamische Natur von Kubernetes eignet sich gut für moderne Softwarearchitekturen. Die Komplexität der Plattform und die komplexe Struktur heutiger Cloud-nativer Anwendungen stellen jedoch Hindernisse für die Überwachung von Kubernetes-Bereitstellungen dar.

In Kubernetes-Umgebungen umfasst Observability (Beobachtbarkeit) das Sammeln und Analysieren von Metriken, Protokollen und Traces, um Probleme zu identifizieren, Fehler zu diagnostizieren und die Leistung des Clusters zu optimieren. Die Verfolgung von Anfragen über einen Microservices-basierten Anwendungsstapel hinweg kann jedoch schwierig sein. Der Umgang mit der schieren Menge an Daten, die von Kubernetes-Clustern und containerisiertenAnwendungen erzeugt werden, stellt eine zusätzliche Herausforderung dar.

Die Anwendung von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) kann IT-Teams dabei helfen, das Rauschen (Noise) zu sortieren und verwertbare Informationen über den Cluster-Betrieb und -zustand zu erhalten. Aber lassen Sie sich nicht von dem Hype anstecken. Um das Beste aus diesen Techniken in Kubernetes herauszuholen, ist es wichtig, die falschen Vorstellungen über KI und ML zu überwinden und ihre Grenzen sorgfältig abzuwägen.

Anwendungsfälle für KI und ML in Kubernetes-Umgebungen

Mehrere Bereiche der Observability und Verwaltung von Kubernetes eignen sich besonders gut für KI und ML. Unabhängig davon, wofür Sie sich entscheiden, sollten Sie vorsichtig sein und klein anfangen.

Beginnen Sie die Einführung von KI und ML in Kubernetes mit einem Pilotprojekt, das Input und Feedback von den wichtigsten Kubernetes-Experten Ihres Unternehmens einbezieht. Dokumentieren Sie die gewonnenen Erkenntnisse und weiten Sie diese dann auf andere Kubernetes-Projekte aus, die von der Observability und Leistungsverbesserung profitieren könnten.

Abbildung 1: KI-basierte Tools für Kubernetes sind wie andere AIOps-Tools, die Daten sammeln und analysieren, um automatisch zu handeln oder IT-Teams mit Berichten und Visualisierungen zu versorgen.

1. Erkennung von Anomalien und Root Cause Analysis

KI- und ML-Modelle, die darauf trainiert sind, anomales Verhalten in Kubernetes-Clustern und -Anwendungen zu erkennen, können Betriebsteams helfen, Probleme proaktiv anzugehen, bevor sie eskalieren.

Die Erkennung von Anomalien ist ebenso eine Kunst wie eine Wissenschaft. Da KI-Systeme Muster und Korrelationen in Daten erkennen können, die Menschen möglicherweise übersehen, sind diese Modelle eine Option zur Unterstützung von Betriebsmitarbeitern, die nur über begrenzte Erfahrung in der Anomalieerkennung verfügen. KI ist zwar kein Ersatz für einen erfahrenen Kubernetes-Experten, aber der Einsatz von KI zur Unterstützung von Ingenieuren kann zu einer genaueren und effizienteren Problemerkennung und -analyse führen.

Ebenso kann der Einsatz eines KI-Tools zur Erkennung der Grundursachen (Root Cause) von Problemen in Kubernetes-Clustern und -Anwendungen den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Fehlerbehebung verringern. Der anhaltende Mangel an Kubernetes-Fachwissen macht KI für die Root Cause Analysis besonders interessant für Unternehmen, die ihr begrenztes internes Kubernetes-Fachwissen erweitern und erhalten wollen.

2. Optimierung der Leistung

KI und ML können die Leistung von Kubernetes-Clustern und -Anwendungen verbessern, indem sie Engpässe identifizieren und Optimierungen vorschlagen. Auf der Grundlage von Systemdaten und Leistungsmetriken können KI-Tools potenzielle Problembereiche identifizieren und Möglichkeiten zur Verbesserung der Benutzererfahrung und -zufriedenheit vorschlagen.

KI kann einen erfahrenen Kubernetes-Administrator nicht ersetzen, wenn es um Leistungsoptimierung geht. Aber die Erkenntnisse von KI-Tools können weniger erfahrenen Kubernetes-Administratoren helfen, Entscheidungen zu treffen und mehr Aufgaben zur Leistungsoptimierung zu bewältigen.

3. Vorausschauende Kapazitätsplanung

KI-Systeme können die komplexen Beziehungen zwischen Workload-Merkmalen und bestehenden Ressourcennutzungsmustern erlernen, um die zukünftige Ressourcennutzung genauer vorherzusagen.

Auf der Grundlage dieser Analysen können KI-Tools dabei helfen, die Ressourcennutzung und den Bedarf in Kubernetes-Clustern vorherzusagen, so dass IT-Teams die Ressourcen effektiver und nachhaltiger planen und zuweisen können. Diese Art der KI-Unterstützung kann Mitgliedern von Ops-Teams aller Erfahrungsstufen helfen, indem sie neue Datenpunkte zur Verfügung stellt, die bei der Kapazitätsplanung berücksichtigt werden können.